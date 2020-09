Lietuvoje – diena be automobilio: viešasis transportas veš nemokamai

Europos judumo savaitę antradienį Lietuvoje užbaigs diena be automobilio.

Visi gyventojai kviečiami nors vienai dienai „pamiršti“ savo automobilius ir pasirinkti kitą, aplinkai palankesnį susisiekimo būdą – eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu, paspirtuku ar riedučiais, naudotis viešuoju transportu ir pan.

Aplinkos ministerijos duomenimis, prie šios akcijos šiemet prisidėjo trylika šalies savivaldybių ir sudarė savo gyventojams bei miesto svečiams galimybę vieną dieną viešuoju transportu važiuoti nemokamai.

Pirmieji šia galimybe jau pasinaudojo tauragiškiai, šios savivaldybės gyventojai nemokamai viešuoju transportu galėjo keliauti savaitgalį.

Antradienį viešasis transportas nemokamai veš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Biržų, Druskininkų, Palangos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Utenos, Radviliškio savivaldybėse. Birštone gyventojai ir miesto svečiai nemokamai bus keliami keltu per Nemuną.

Sumanymas kartą per metus skelbti Dieną be automobilio kilo 1998 metais Prancūzijoje. Jį greitai perėmė ir kitos šalys. Šią miestų organizuojamą vienos dienos akciją 2000 metais parėmė Europos Komisija. Dienos be automobilio sėkmė paskatino akciją išplėtoti ir ją rengti visą savaitę.

Lietuvoje pirmoji prie akcijos „Diena – be savo automobilio“ 2000-aisiais prisidėjo Vilniaus savivaldybė, po metų – Kauno.