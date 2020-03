Lietuva per 30 metų turtėjo, tačiau tuštėjo

Laisvės euforiją temdė mūšiai dėl šlapios dešros, prichvatizacija, išskėstomis rankomis mūsų nelaukė ir Vakarai.

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas buvo tik starto švilpukas maratonui, kurio dar niekas nebuvo nubėgęs, – Lietuva pirmoji pasitraukė iš Sovietų Sąjungos, pirmoji išbandė, kaip iš socializmo peršokti į kapitalizmą. Pirmeivių misija nelengva: dar ilgokai gyvenome valstybėje, kurioje knibždėjo okupacinės kariuomenės, cirkuliavo rublis, demokratinės valstybės neskubėjo pripažinti mūsų nepriklausomybės, o ekonomikos situacija kelerius metus dramatiškai blogėjo.

30 metų laikotarpis buvo margas. Lietuva daug kur skynė neigiamus demografinius rekordus ne tik Europoje, bet ir pasaulyje.

Neapsieita ir be skaudžiausių – žmonių aukų: praėjus dešimčiai mėnesių po nepriklausomybės atkūrimo, 1991 m. sausio 13-ąją okupacinė kariuomenė nužudė keturiolika taikių laisvės gynėjų, liepą Medininkų žudynėse praradome septynis beginklius Lietuvos sienos sergėtojus.

Tik po trejų metų, penkių mėnesių ir 20 dienų nuo Nepriklausomybės Akto priėmimo, 1993-iųjų rugpjūčio 31-ąją, Lietuvos sieną kirto paskutinis karinio traukinio su okupacine Rusijos kariuomene sąstatas. Iš šiandienos pozicijų atrodo, kad ji nepriklausomoje valstybėje užsibuvo ilgai, tačiau Lietuva ją išsiųsdino pirmoji, metais anksčiau, nei tai pavyko padaryti Vokietijai, Latvijai ar Estijai.

1994–1996 m. bankų griūtis sugniuždė ne vieną viso gyvenimo santaupų netekusią šeimą. (G.Skaraitienės/Fotobanko, Edmundo Katino nuotr.)

Apmaudu, tačiau laisvasis pasaulis mūsų nelaukė išskėstomis rankomis. Pirmojo oficialaus mūsų valstybės nepriklausomybės pripažinimo teko laukti be mėnesio metus – 1991-ųjų vasario 11-ąją Lietuvą pripažino mažutė Islandija. Tik po to įsidrąsino stambesni pasaulio politikos žaidėjai, nemažai jų – tik po to, kai Lietuvos valstybę pripažino Rusija. Tiesa, pirmoji Lietuvos nepriklausomybę dar 1990-ųjų gegužę paskelbė pripažįstanti pati savarankiškos valstybės statuso tuomet neturėjusi Moldova. Žinoma, tai buvo tik simbolinis gestas.

Labai norėjome kuo anksčiau atsidurti po NATO saugumo skėčiu, įsilieti į demokratinių europiečių klubą – ES. Daug metų girdėjome, kad Lietuva – jau prie pat jų slenksčio. Tačiau slenkstis buvo pakeltas labai aukštai. Šių elitinių klubų nare Lietuva tapo tik praėjus daugiau kaip keturiolikai metų po nepriklausomybės atkūrimo: NATO – 2004 m. kovo 29-ąją, ES – tų pačių metų gegužės 1-ąją.

Jau daugiau kaip dvejus su puse metų buvome laisvi, kai 1992-ųjų spalio 1 d. iš apyvartos išimtas rublis ir visiškai pereita prie jau kurį laiką cirkuliavusių laikinųjų pinigų – talonų, pagal tuomečio premjero Gedimino Vagnoriaus pavardę vadintų vagnorkėmis.

Ekonominės gerovės vektorius leidosi tik žemyn: tik po keturiolikos metų pagal BVP vienam gyventojui lygį pavyko grįžti į sovietmečio pabaigos gerovės lygį.

Kad ir kaip nelengvai mūrijome nepriklausomos valstybės pamatus, paklausta, su kokiais jausmais jai asocijuojasi 1990-ieji, demografė prof. Vlada Stankūnienė nedvejodama atsako: "Su euforija. Nors transformacija iš autoritarinės sistemos į demokratiniais pagrindais ir rinkos santykiais kuriamą gerovės valstybę buvo sudėtinga, nors buvo didžiulis ekonominis nuosmukis – nueidavai į parduotuvę ir tekdavo susitaikyti – ne, šiandien dar ne ta diena, kai gausi šlapios dešros, bet tai buvo galima išgyventi, nes mus vedė viltis."

Iš ES – demokratijos importas

Tarp didžiausių Lietuvos sėkmių per 30 metų įvardijama narystė NATO ir ES, nors ne vienas nepriklausomybės pirmeivis piktinasi, kad taip praradome jos dalį – vėl neturime savo valiutos, Lietuvoje – nelietuviška kariuomenė.

Bet dar niekada nebuvome tokie saugūs. NATO saugo mūsų oro erdvę, Lietuvoje dislokuota NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė.

Vieni stengėsi kurti, kiti – pasinaudoti tuo, kad neveikia taisyklė.

Narystės ES nauda kiekvienam akivaizdžiai matoma europiniais milijardais nutiestuose naujuose keliuose ir pastatytuose pastatuose, o integracija į globalią ekonomiką leidžia laisvai prekiauti su likusiu pasauliu ir pritraukti į Lietuvą tarptautinio kapitalo. Bet bene didžiausia narystės ES vertė – europinių standartų ir demokratijos importas.

Beje, ES, kaip ir NATO, tam tikra prasme galime būti dėkingi ir už tai, kad taip ilgai beldėmės į jų duris: visus mus tada vienijo bendra siekiamybė pasitempti iki jų standarto. Deja, po to nė vienos visuomenę taip telkiančios idėjos taip ir nesugalvojome.

Nepasiekiama kažkada atrodė pasaulio turtingųjų elito klubu vadinama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Šią vasarą jau bus dveji metai, kai esame ir jos nariai.

Lietuva šiandien – lygiavertė visų svarbiausių tarptautinių organizacijų narė.

Tarp didžiausių Lietuvos sėkmių per 30 metų įvardijama ir narystė NATO.

Tarp turtingiausių valstybių

Kaip niekada esame turtingi. Norint įvertinti, kaip per 30 nepriklausomybės metų pasikeitė mūsų valstybės ekonomikos situacija, kiekvieno jos piliečio gyvenimas, verta palyginti su tuo, kaip anuomet gyvenome. Vyresnės kartos žmonės dar puikiai atsimena amžino deficito laikus, kai nei baldų, nei lygintuvo, kur jau ten buto ar automobilio negalėjai laisvai nusipirkti. Žmonės ironizuodami rimavo: "Ačiū partijai, tėvynei už taloną patalynei."

Atkūrus nepriklausomybę tapo dar sunkiau. Sovietų Sąjunga laisvės troškulį bandė numalšinti ekonomine blokada. Reikėjo spėti visai šeimai nusiprausti trumpai pagal grafiką paleistu karštu vandeniu, įstaigos buvo beveik nešildomos, dar labiau trūko ir kitų prekių. Štai besituokiantys gaudavo taloną specialioje parduotuvėje nusipirkti kelias prekes – ne tik vestuvinius žiedus, bet ir vyriškas glaudes, liemenėlę, kelis kilogramus cukraus.

Nuo planinės ekonomikos persiorientuojant į laisvąją rinką laukė chaosas, šokas, nežinia. Daugelio pramonės įmonių gamyba buvo susieta su Sovietų Sąjungos įmonėmis, tad tai paliko dar mažiau šansų joms išgyventi. Įmonių darbuotojai statė palapines ir skelbė bado streikus. Išardyti kolūkiai. Augo nedarbas. Žmonės gelbėjosi šešėliniame versle – skaičiuojama, kad iki 1995-ųjų toks sudarė apie du trečdalius visos ekonominės veiklos.

Prasidėjus valstybės turto privatizavimui už investicinius čekius, daugiausia laimėjo tie patys sovietinių laikų įmonių vadovai ir kolūkių pirmininkai. Ne veltui lig šiol tai vadinama ne privatizacija, o prichvatizacija, nuo rusiško žodžio "prichvatitj" – prigriebti, pasisavinti.

Hiperinfliacija ryte rijo ir taip nedidelį uždarbį, o 1994–1996 m. bankų griūtis sugniuždė ne vieną viso gyvenimo santaupų netekusią šeimą. Vieni jau ilgėjosi sovietmečio, kai bent jau gaudavo šlapios dešros, kiti gėdijo, kaip galima dešrą lyginti su nepriklausomybe.

Statistikos departamento duomenimis, 1994 m. vidutinė mėnesio alga, atskaičiavus mokesčius, ją perskaičiavus į eurus, siekė 72,2 euro, dabar 834,3 euro – išaugo 11,6 karto. Tūkstančiui gyventojų 1990-aisiais teko 129 lengvieji automobiliai, pernai – 439.

Pasaulio banko vertinimu, į 1990-ųjų BVP lygį grįžome tik 2004 m. – po keturiolikos nepriklausomybės metų. Palyginti su kitų europiečių gyvenimu, Lietuvos BVP vienam gyventojui 1995 m. siekė 33 proc. ES vidurkio. Dabar jau viršija 80 proc. Pasaulio banko nuo 2013-ųjų esame priskirti turtingiausių šalių kategorijai.

"Kas gyveno iki 1990 m., tiems nekyla abejonių, į kurią pusę pasikeitė jų gyvenimas, kiek kartų padidėjo perkamoji galia. Pagal faktines individualaus vartojimo išlaidas 2018 m. jau pasiekėme 89 proc. ES vidurkio. Vis dėlto lūžį vertinti per pajamų, perkamosios galios padidėjimo prizmę būtų per daug primityvu, nors tai reikšmingas pokytis – ne procentais, o kartais. Svarbiausia, kad atsirado laisvė ir galimybės rinktis – ne tik prekes, paslaugas, bet ir kur studijuoti, dirbti, atostogauti, to iki 1990 m. buvo mažai. Daug didesnė gerovė – tai tik atsivėrusių naujų galimybių pasekmė", – "Swedbank" vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis pabrėžia, jog net optimistiškiausiose prognozėse nesitikėta, kad Lietuva gali tiek daug pasiekti per 30 metų.