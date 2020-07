Liepos 7-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.52 val., leidžiasi 21.54 val. Dienos ilgumas 17.02 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 6.55 val., teka 23.40 val.

Vardadieniai:

Amandas, Astas, Astijus, Estera, Sangailas, Vilgailė, Vilibaldas

Datos:

Pasaulinė šokolado diena

1572 — Knišine mirė paskutinis Gediminaičių (Jogailaičių) dinastijos Lietuvos ir Lenkijos valdovas Žygimantas Augustas.

1904 — gimė Jonas Kossu-Aleksandravičius (Aistis), lietuvių poetas. Mirė 1973 metais Vašingtone (JAV).

1920 — gimė Vilniaus teatro aktorė Lidija Kupstaitė. Mirė 1999 m.

1936 — gimė poetas Stasys Jurevičius.

1945 — Maskvoje mirė poetė Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė). Gimė 1904 m.

1954 — Springfylde, JAV, mirė lietuvių literatūros klasikas Vincas Krėvė-Mickevičius.

2010 — Vilniuje po sunkios ligos mirė žymus Lietuvos architektas, Tarptautinės architektūros akademijos akademikas profesorius Vytautas Edmundas Čekanauskas. V.E.Čekanauskas yra suprojektavęs Kompozitorių namus, Dailės parodų rūmus (dabar Šiuolaikinis meno centras), Žemės ūkio ekonomikos instituto pastatą (dabar Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas), Vyriausybės rūmus, Šv. Jono Bosko bažnyčią Vilniuje.

2011 — už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį garsinant Biržų kraštą Jonui Mekui suteiktas garbės piliečio vardas.

Liepos 7-oji pasaulio istorijoje:

1742 — gimė prancūzas Joseph Marie Jacquard (Jozefas Mari Žakardas), išradęs sudėtingų raštų audimo stakles.

1753 — Anglijoje priimtas žydų natūralizacijos įstatymas.

1854 — mirė vokiečių fizikas Georg Simon Ohm (Georgas Simonas Omas).

1860 — Moravijoje gimė austrų kompozitorius ir dirigentas Gustav Mahler (Gustavas Maleris).

1882 — gimė baltarusių rašytojas Janka Kupala (Janka Kupala).

1887 — gimė rusų tapytojas, grafikas ir dizaineris Marc Chagall (Markas Šagalas).

1898 — JAV aneksavo Havajus.

1913 — Britanijos Bendruomenių rūmai priėmė Airijos valdymo įstatymą.

1930 — mirė anglų rašytojas Arthur Conan Doyle (Artūras Konan Doilis), žinomas kaip „Šerloko Holmso“ knygos autorius.

1973 — apkaltinus mėginimu nuversti vyriausybę, Irake 23 asmenims įvykdyta mirties bausmė.

1978 — Saliamono salos tapo nepriklausoma valstybe.

1982 — bedarbis Michael Fagan (Maiklas Faganas) įsibrovė į Didžiosios Britanijos karalienės miegamąjį Bekingemo rūmuose; spėjęs šnektelėti su karaliene, įsibrovėlis buvo sulaikytas rūmų apsaugos.

1987 — mažiausiai 46 Indijos gyventojai žuvo Pendžabo ir Harijanos provincijose, sikhų teroristams atakavus du taikių gyventojų autobusus.

1990 — tūkstančiai albanų Tiranoje būriavosi prie užsienio valstybių ambasadų, tikėdamiesi išvykti iš komunistinės tėvynės.

1994 — baigėsi du mėnesius trukęs pilietinis karas Jemene.

1995 — po beveik 4 mėnesius trukusio skrydžio, JAV astronautas Norman Tagard (Normanas Tagardas) kartu su septyniais kolegomis nusileido į žemę — sėkmingai buvo įgyvendintas pirmasis per pastaruosius 20 metų JAV ir Rusijos kosminių laivų susijungimo orbitoje projektas.

1995 — buvęs Italijos užsienio reikalų ministras Gianni de Michel (Džianis de Mikelis) už korupciją nuteistas kalėti ketverius metus.

1997 — tūkstančiai krepšinio aistruolių visą naktį Belgrade šventė Jugoslavijos rintinės pergalę Ispanijoje pasibaigusiame Europos vyrų krepšinio čempionate; buvo nusiaubtos kelios parduotuvės, sužeista mažiausiai 20 žmonių, beveik 100 triukšmadarių sulaikė policija.

1998 — Pamaskvėje keleiviniam traukiniui susidūrus su manevriniu motorvežiu, žuvo trys asmenys.

1999 — Didžioji Britanija pareiškė atnaujinanti diplomatinius santykius su Libija, kai Tripolis sutiko bendradarbiauti tiriant policininkės nužudymą prie Libijos ambasados Londone 1984 metais.

2019 — Jungtinių Amerikos Valstijų moterų futbolo rinktinė pasaulio čempionato finale 2:0 įveikė Nyderlandus ir rekordinį ketvirtąjį kartą iškovojo nugalėtojų taurę.

Liepos 7-oji šou pasaulyje:

1922 — gimė prancūzų dizaineris Pierre Cardin (Pjeras Kardenas)

1940 — gimė britų grupės „The Beatles“ būgnininkas Ring Starr (Ringas Staras).

1950 — gimė David Hod (Deividas Hodas), grupės „The Village People“ muzikantas.

1967 — buvo išleistas britų grupės „The Beatles“ albumas „All You Need is Love“.

1971 — susituokė populiariausios švedų grupės „Abba“ nariai Bjorn Ulvaeus (Bjornas Ulvėjus) ir Agnetha Faltskog (Agneta Faltskog).

1984 — grupės „Frankie Goes To Hollywood“ daina „Relax“ tapo labiausiai perkamu singlu Didžiosios Britanijos istorijoje.

2006 — sulaukęs 60 metų amžiaus, mirė vienas iš garsiosios roko grupės „Pink Floyd“ įkūrėjų Syd Barrett (Sidas Baretas).

2008 — Holivudo žvaigždė Nicole Kidman (Nikol Kidman) susilaukė dukrytės, kuriai buvo duotas Sunday Rose (Sandėj Rouz) vardas ir kuri yra pirmasis jos ir kantri muzikanto Keith Urban (Kito Erbano) vaikas.

2008 — sulaukusi 91-erių metų Virdžinijoje mirė Dorian Leigh (Dorian Li), vadinama pirmąją Amerikos supermanekene. Praeito amžiaus penktojo dešimtmečio žurnalų viršelių gražuolė, kurios nuotraukos puošė daugelį prestižinio mados žurnalo „Vogue“ viršelių, tapo viena iš populiariausių fotomodelių.

2012 — britų aktorė Sienna Miller (Siena Miler) Londone pagimdė savo pirmąjį vaiką.

2014 — būdamas 88-erių metų mirė Madrido klubo „Real“ legenda, vienas garsiausių sportininkų futbolo istorijoje Alfredo di Stefano (Alfredas di Stefanas).