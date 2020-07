Liepos 5-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.50 val., leidžiasi 21.55 val. Dienos ilgumas 17.05 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 4.39 val., teka 22.32 val.

Vardadieniai:

Antanas, Butginas, Filomena, Gintas, Karolina, Mantmilė

Datos:

1888 — gimė rusų kilmės lietuvių rašytojas Jonas Mackevičius.

1927 — gimė poetė Liūnė Sutema (Zinaida Nagienė-Katiliškienė).

1936 — gimė skulptorius Steponas Šarapovas. Mirė 1981 m.

2000 — eidamas 95-uosius metus Vilniuje mirė prozininkas ir publicistas Liudas Dovydėnas.

2012 — skulptorius Juozas Zikaras už ypatingus nuopelnus Panevėžiui ir Lietuvai paskelbtas Panevėžio miesto garbės piliečiu.

Liepos 5-oji pasaulio istorijoje

1791 — pirmuoju Didžiosios Britanijos ambasadoriumi JAV tapo George Hammond (Džordžas Hamondas).

1811 — Venesuela tapo pirmąja Pietų Amerikos valstybe, išsikovojusia nepriklausomybę.

1830 — prancūzai okupavo Alžyrą.

1841 — Thomas Cook (Tomas Kukas) atidarė pirmąją savo turizmo agentūrą.

1865 — pirmą kartą pasaulyje įvestas greičio apribojimas: Didžiojoje Britanijoje traukiniai galėjo važiuoti vos 2 mylių per valandą greičiu.

1879 — gimė JAV tenisininkas ir politikas Dwight Davis (Dvaitas Devisas), kurio vardu pavadintos komandinės pasaulio vyrų teniso taurės varžybos.

1911 — gimė Prancūzijos premjeras ir prezidentas (1969—1974) Georges Pompidou (Žoržas Pompidu).

1940 — Antrojo pasaulinio karo metais Prancūzijos vyriausybė nutraukė santykius su Didžiąja Britanija.

1943 — Kursko mūšyje Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių armija perėjo į gynybą.

1946 — Paryžiuje madų demonstravimo metu modeliuotojas Louis Reard (Luji Rierdas) pirmą kartą demonstravo naują moterišką maudymosi kostiumą.

1973 — karinio perversmo metu nušalinta Ruandos vyriausybė.

1977 — valdžią Pakistane užgrobė kariškiai.

1980 — švedas Bjorn Borg (Bjornas Borgas) penktą kartą iš eilės laimėjo Vimbldono (Anglija) teniso turnyrą.

1994 — mažiausiai 150 Haičio pabėgėlių žuvo, pakeliui į JAV nuskendus bėglių laivui.

1999 — Rusijos gynybos ministerija pranešė, jog išsprendė nesutarimus su NATO bei užsitikrino Aljanso leidimą į Kosovą išsiųsti taikdarius.

2012 — britų princas William (Viljamas) Škotijoje buvo oficialiai įšventintas į riterius ir oficialiai tapo Dagio ordino nariu.

2013 — Vatikanas paskelbė pirmąją bendrą buvusio (Benedikto XVI) ir dabartinio popiežiaus (Pranciškaus) encikliką.

2013 — Didžiosios Britanijos princas Harry (Haris) įgijo sraigtasparnio „Apache“ vado kvalifikaciją.

Liepos 5-oji šou pasaulyje:

1973 — gimė Brent Lagerberg (Brentas Lagerbergas), grupės „The Cardigans“ narys.

1950 — gimė grupės „Steppenwolf“ muzikantas Michael Monarch (Maiklas Monarkas).

1969 — roko grupė „The Rolling Stones“ surengė nemokamą koncertą 250 tūkst. fanų Londono Haid parke, pristatydami savo naują gitaristą Mick Taylor (Miką Teilorą).

1954 — Memfyje (JAV) įvyko pirmoji Elvis Presley (Elvio Preslio) komercinė įrašų sesija, kurios metu jis įrašė dainas „That's All Right (Mama)" ir „Blue Moon of Kentucky."

2010 — australų popmuzikos žvaigždė, manekenė Dannii Minogue (Dani Minoug) ir jos partneris, regbio žaidėjas Kris Smith (Krisas Smitas) susilaukė pirmagimio, kurį pavadino Ethan Edward Smith (Etanu Edvardu Smitu).