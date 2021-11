Lapkričio 24-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.06 val., leidžiasi 16.04 val. Dienos ilgumas 7.58 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 12.49 val., teka 19.42 val.

Vardadieniai:

Gerardas, Krizogonas, Mantvilas, Tvirmantė, Žybartė

Datos:

1714 — Žemaitijoje gimė Tomas Žebrauskas, matematikas, astronomas, architektas. Mirė 1758 m.

1906 — gimė prozininkas ir vertėjas Kazys Jankauskas. Mirė 1996 m.

1907 — gimė rašytojas Justinas Pilyponis. Mirė 1947 m.

1910 — gimė rašytojas ir vertėjas Viktoras Katilius. Mirė 1993 m.

1937 — gimė literatūros tyrinėtojas, teatrologas Algis Samulionis. Mirė 1994 m.

1941 — gimė mokslo populiarintojas, diplomatas Romualdas Kalonaitis.

1952 — gimė Lietuvos chemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras Albertas Malinauskas.

1956 — gimė chirurgas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Ričardas Janilionis.

1996 — mirė fizikos ir matematikos mokslų daktaras Viktoras Kybartas. Gimė 1929 m.

1997 — į apyvartą buvo išleisti naujieji 200 litų nominalo banknotai.

2010 — nacionaliniame muziejuje Vilniuje iškilmingai įteikta valstybinė Jono Basanavičiaus premija kultūros veikėjai Marijai Remienei ir etnologei Irenai Aušrelei Čepienei.

2020 — Seimas pritarė konservatorės Ingridos Šimonytės kandidatūrai į premjerės postą.

2020 — eidamas 78-uosius metus po sunkios ligos mirė Panevėžio Juozo Miltinio teatro ir kino aktorius Algirdas Paulavičius.

Lapkričio 24-oji pasaulyje:

1642 — danų jūrininkas Abel Tasman (Abelis Tasmanas) atrado Tasmaniją.

1759 — prasidėjo pragaištingas Vezuvijaus išsiveržimas.

1859 — išspausdintas kontroversiškasis anglų natūralisto Charles Darwin (Čarlzo Darvino) veikalas „Rūšių atsiradimas“.

1868 — gimė kompozitorius Scott Joplin (Skotas Džoplinas), išgarsėjęs savo sukurtais regtaimais.

1874 — Joseph F. Glidden (Džozefas F. Glidenas) užpatentavo spygliuotą vielą.

1876 — gimė garsus architektas, suprojektavęs daug pastatų Australijoje, Walter Burley Griffin (Valteris Berlis Grifinas). Mirė 1937 m.

1969 — Apollo 12 sugrįžo į žemę.

1980 — Ronald Reagan (Ronaldas Reiganas) vedė Doria Palmieri (Doriją Palmieri).

1940 — Varšuvoje naciai įkūrė žydų getą.

1944 — II Pasaulinio karo metu JAV bombonešiai pirmą kartą atakavo Japonijos sostinę Tokiją.

1963 — buvo nušautas Amerikos prezidento John F.Kennedy (Džono F.Kenedžio) nužudymu apkaltintas Lee Harvey Oswald (Li Harvis Osvaldas).

1987 — JAV ir TSRS susitarė atsikratyti trumpų ir vidutinių nuotolių branduolinių raketų.

1989 — atsistatydino komunistų partija Čekoslovakijoje.

1991 — įvyko pirmasis tarptautinis skrydis iš Long Island's MacArthur’o oro uosto (į Meksiką).

1992 — boingas 734 atsitrenkė į kalną Kinijoje ir sudužo. Žuvo 141 žmogus.

1995 — Airijoje buvo nubalsuota už konstitucinę pataisą, legalizuojančią skyrybas.

2002 — mirė amerikiečių filosofas, vienas įtakingiausių liberalizmo šalininkų John Rawls (Džonas Rolsas). Gimė 1921 m.

2004 — savo namuose Bahamose mirė 84 metų rašytojas Arthur Hailey (Arturas Heilis), kurio knygos „Oro uostas“ (Airport), „Viešbutis“ (Hotel) ir „Ratai“ (Wheels) 8-ajame dešimtmetyje įkvėpė daugybę vadinamųjų katastrofų filmų. Didžiojoje Britanijoje gimusio A.Hailey knygos, kurių jau parduota daugiau kaip 170 mln. egzempliorių, buvo leidžiamos 40-yje valstybių.

2010 — per autoavariją žuvo viena iš keturių popiežiaus Benedikto XVI šeimininkių, kurios jam padeda kasdieniniuose buities darbuose ir palaiko kompaniją laisvalaikiu.

2010 — filmas apie Vokietijoje gyvenančią jauną turkę, mėginančią išsiveržti iš savo konservatyvios šeimos pančių, pelnė Europos Parlamento apdovanojimą, skiriamą kinematografijos kūriniams, atskleidžiantiems Senojo žemyno tapatybę.

2010 — Ispanijos romanistė Ana Maria Matute (Ana Marija Matutė), kuriai buvo skirta Cervantes (Servanteso) premiją, tapo trečiąja moterimi, pelniusia šį prestižinį apdovanojimą, nuo 1976 metų teikiamą už indėlį į literatūrą ispanų kalba.

2011 — pirmoji kultinio amerikiečių rašytojo Jack Kerouac (Džeko Keruako) knyga „Jūra — mano brolis: prarastas romanas“ (The Sea is My Brother: The Lost Novel), kuri liko nepublikuota ir rašytojui gyvam esant buvo laikoma dingusia, pagaliau buvo išleista.

Lapkričio 24-oji šou pasaulyje:

1955 — gimė amerikiečių grupės „Blondie“ narys Clem Burke (Klemas Berkas).

1970 — gimė amerikiečių alternatyvaus roko grupės „Live“ gitaristas Chads Taylor (Čadas Teiloras).

1978 — gimė amerikiečių aktorė, Emmy apdovanojimų laureatė (2007 m.) Katherine Marie Heigl (Ketrin Mari Heigl).

1991 — nuo AIDS mirė britų legendinės grupės „Queen“ 45 metų vokalistas Freddie Mercury (Fredis Merkuris). Gimė 1946 m.

1991 — nuo vėžio mirė grupės „Kiss“ narys Eric Carr (Erikas Karas).

1991 — įvyko amerikiečių daininikės Cyndi Lauper (Sindi Loper) ir aktoriaus David Thornton (Deivido Torntono) vestuvės.

2007 — „Supermenas“ Brandon Routh (Brendonas Rutas) vedė savo ilgalaikę merginą Courtney Ford (Kortni Ford).

2010 — aktoriui Michael L.Brea (Maiklui L.Brėja) buvo pateikti kaltinimai nužudymu po to, kai jo motina buvo rasta nudurta samurajų kardu.

2014 — pianinas, kuris puošė kavinę „Rick’s Cafe“ klasika tapusiame filme „Kasablanka“ (Casablanca), per aukcioną Niujorke buvo nupirktas už 3,4 mln. dolerių.