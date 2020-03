L. Linkevičius: reikalavimai tranzitui iš Karaliaučiaus sugriežtinti, bet jis išlieka

„Stengiamės išsaugoti tą tranzitą iš principo, bet, be abejo, jis yra ribojamas: traukinių skaičius ribojamas, keleivių traukinyje – ne daugiau nei 100 su atitinkamais reikalavimais, vyksta tik per Kenos–Kybartų sienos kirtimo postus. URM nustatyta tvarka, šis procesas tęsis, be abejo, kalbu apie tranzitą be sustojimo ir išlipimo mūsų teritorijoje“, – spaudos konferencijoje trečiadienį sakė L. Linkevičius.

Pagal Karaliaučiaus tranzito schemą 400 tūkst. Rusijos piliečių kasmet kerta Lietuvą pagal supaprastintą tvarką. Lietuvas derybose dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos biudžeto schemai užtikrinti prašo per 200 mln. eurų.

Lietuva, kaip ir daugelis Europos šalių, šiuo metu dėl koronaviruso pandemijos karantino draudžia į šalį atvykti užsienio piliečiams, užtikrinamas tik tranzitas žmonėms, grįžtantiems į savo valstybes.