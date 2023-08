Kvietimų studijuoti sulaukė per 21 tūkst., daugėja įstojusių į inžineriją, pedagogiką, IT

Kvietimų pasirašyti sutartis su šalies universitetais ir kolegijomis sulaukė per 21 tūkst. stojančiųjų – beveik 40 proc. daugiau, nei prieš metus, pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Trečiadienį aukštosioms mokykloms paskelbus priėmimo rezultatus, švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas sako pastebintis proveržį pedagogikos, inžinerijos srityse, daugėja stojančių į informacines technologijas (IT).

„Gilesnes įžvalgas galėsime padaryti matydami visą šių metų paveikslą, kai bus pasirašytos sutartys pasibaigus visiems priėmimo į aukštąsias mokyklas etapams. Tačiau bendri bruožai ir tendencijos gana aiškios. Įvyko esminis proveržis pedagogikos, inžinerijos srityse, be to, toliau daugėja stojančių į IT – visų šių specialistų labai reikia“, – ministerijos pranešime pabrėžia G. Jakštas, vertindamas rezultatus.

Anot ministerijos, šiemet valstybės finansuojamose vietose kviečiama studijuoti beveik 500 daugiau jaunuolių nei pernai.

Pasirašyti sutartis pakviesta 39 proc. pirmakursių daugiau nei prieš metus, o nuo 2020-ųjų augimas pasiekė 67 procentus.

„Reikšmingai padidėjo trauka į inžinerijos mokslus – 234 kviečiamaisiais studijuoti daugiau nei pernai, arba 9 proc. Dar labiau džiugina tai, jog augimas nėra IT studijų sąskaita, kaip įprastai nutikdavo“, – nurodo ministras.

„Pernai priėmimas į IT augo apie 13 proc., šiemet dar 1,3 proc. Iš viso į valstybės finansuojamas vietas pakviesta beveik puse tūkstančio daugiau studentų negu pernai – daugiau tiek universitetuose (5 proc.), tiek kolegijose (2 proc.). Šis etapas nuteikia optimistiškai: studijuoti kviečiama daugiau, geresnis stojančiųjų pasiskirstymas tarp krypčių, atsižvelgus į egzaminų rezultatus, tikėtina, kad priimtieji bus geriau pasirengę studijoms“, – teigia G. Jakštas.

Taip pat pastebima, kad rekordinis skaičius jaunuolių rinkosi pedagogikos studijas. Kolegijose į populiariausiųjų septintuką pateko ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei vaikystės pedagogika.

„Dvigubai išaugo pasirinkusiųjų specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programą, nors jau ir pernai ji buvo labai populiari, pritraukė trečdaliu daugiau stojančiųjų negu ankstesniais metais“, – nurodo ministerija.

Iš viso beveik 1,5 tūkstančio stojančiųjų kviečiami tapti mokytojomis ir mokytojais. Stojančiųjų skaičius į prioritetines pedagogikos studijas šiemet išaugo 44 proc., lyginant su pernai.

Tačiau būsimų pedagogikos pirmakursių skaičius nėra galutinis. Pasak ministerijos, rudenį studentai dar galės rinktis pedagogikos gretutines studijas, o šiuo metu dar vyksta priėmimas į profesines pedagogikos studijas – pastarąsias renkasi jau turintieji dalyko bakalaurą ir norintieji įgyti mokytojo kvalifikaciją.

„Pernai į gretutines ir profesines pedagogikos studijas buvo priimta dar per 800 studentų, panašių skaičių tikimasi ir šiemet“, – nurodo ministerija.

Rugpjūčio 7–10 dienomis bus skelbiamas papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas, šia galimybe galės pasinaudoti tie, kas trečiadienį negavo kvietimo į norėtas studijas ar dar iki šiol nebuvo apsisprendę, ką rinktis.