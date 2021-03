Kovo 23-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.14 val., leidžiasi 18.38 val. Dienos ilgumas 12.24 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 4.26 val., teka 11.17 val.

Vardadieniai:

Akvilė, Alfonsas, Galigantas, Jovita, Vismantė

Datos:

Pasaulinė meteorologijos diena

1900 — gimė Jurgis Dobkevičius, lietuvių lakūnas, aviacijos konstruktorius. Žuvo 1926 metais bandydamas lėktuvą „Dobi-34“.

1902 — gimė vertėjas Juozas Sužiedėlis. Mirė 1982 m.

1907 — gimė rašytojas Juozas Žyžius. Mirė 1971 m.

1907 — gimė vertėjas Povilas Simonaitis. Mirė 1979 m.

1918 — Vokietija pirmoji pripažino atkurtą Lietuvos valstybę, bet priklausomą nuo Vokietijos (pagal 1917 12 11 Lietuvos Tarybos aktą).

1927 — Kaune gimė gydytojas mikrochirurgas, medicinos daktaras Algimantas Otonas Narakas. Mirė 1993 m. Lozanoje, Šveicarijoje.

1931 — gimė televizijos režisierius Vitalis Gruodis.

1939 — Vokietija užgrobė Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą.

2007 — Prezidentas Valdas Adamkus įžymiausiai lietuvių kilmės JAV aktorei, aktyviai labdaros akcijų dalyvei ir lietuvybės puoselėtojai Rūtai Lee įteikė Lietuvos valstybinį apdovanojimą. Valstybės dienos proga Rūtai Lee buvo skirtas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.

2012 — Vilniaus universiteto (VU) Gamtos mokslų fakultete atidaryta automatinė meteorologijos stotis, kuri bus naudojama mokslo ir studijų tikslams – vykdant miesto mikroklimato ir biometeorologinės aplinkos tyrimus, rengiant meteorologus ir hidrologus.

Kovo 23-ioji pasaulio istorijoje:

1801 — Rusijos caru tapo Aleksandras I. 1822 — Lenkų išradėjas Ignacy Lukasiewicz (Ignacas Lukaševičius) sukonstravo pirmą pasaulyje žibalinę lempą.

1842 — mirė prancūzų rašytojas Stendhal (Stendalis). Tikrasis vardas Marie-Henri Beyle (Mari-Anri Beilis).

1848 — pirmieji naujakuriai išsilaipino Naujojoje Zelandijoje.

1881 — gimė Roger Martin du Gard (Rožė Martinas diu Garas), prancūzų rašytojas. Mirė 1958 m.

1910 — gimė japonų kino režisierius Akira Kurosawa (Akira Kurosava).

1919 — Benito Mussolini (Benito Musolinis) Italijoje įkūrė naują politinę partiją — Fasci di Combattimento.

1933 — Vokietijos Reichstagas iki 1937 metų balandžio Adolf Hitler (Adolfui Hitleriui) suteikė diktatoriškas teises.

1956 — Pakistanas tapo nepriklausoma valstybe.

1966 — pirmą kartą per keturis amžius Romoje (Italija) susitiko katalikų ir anglikonų bažnyčių hierarchai — Kenterberio arkivyskupas ir Romos popiežius.

1992 — tūkstančiai albanų po rinkimų džiaugėsi komunizmo žlugimu šalyje.

1998 — prezidento Boris Jelcin (Boriso Jelcino) dekretu atleista visa Rusijos vyriausybė.

1999 — NATO generalinis sekretorius Javier Solana (Chavjeras Solana) nurodė NATO vyriausiajam vadui generolui Wesley Clark (Vesliui Klarkui) panaudoti karinę jėgą sprendžiant Kosovo krizę ir pradėti bombarduoti karinius Jugoslavijos taikinius.

2008 — buvusi Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy (Nikola Sarkozi) žmona Cecilia Ciganer-Albeniz (Sesilija Siganer-Albeni) ištekėjo už reklamos verslą turinčio Richard Attias (Rišaro Atija). Vestuvės įvyko Niujorke.

2009 — tragiško likimo amerikiečių poetės Sylvia Plath (Silvijos Plat) ir britų poeto Ted Hughes (Tedo Hjuzo) sūnus Nichol Hughes (Nikolas Hjuzas) nusižudė praėjus 46 metams po to, kai jo motina nusinuodijo dujomis.

2014 — Madride mirė Ispanijos premjeras Adolfo Suarez (Adolfas Suaresas), kuris po generolo Francisco Franco (Fransisko Franko) mirties (1975 m.) atvedė šalį į demokratiją.

Kovo 23-ioji šou pasaulyje:

1957 — gimė aktorė Amanda Plummer (Amanda Plamer) („Bulvarinis skaitalas“).

1961 — Elvis Presley (Elvis Preslis) įrašė hitą „Can’t Help Falling in Love“.

1964 — išleista pirmoji John Lennon (Džono Lenono) knyga „In His Own Write“.

1966 — gimė škotų popgrupės „Wet Wet Wet“ narys Marti Pellow (Martis Pelauas).

1968 — gimė Damon Albarn (Deimonas Elbanas) — britų grupės „Blur“ vokalistas.

1973 — Yoko Ono (Joko Ono) gavo leidimą nuolatiniam gyvenimui JAV.

1978 — „The Police“ pasirašė sutartį su įrašų kompanija „A&M Records“.

1985 — Niujorke susituokė Billy Joel (Bilis Džoilas) ir Christy Brinkley (Kristi Brinkli).

1999 — Gibraltare išleista pašto ženklų serija, skirta 30-osioms John Lennon (Džono Lenonon) ir Yoko Ono (Joko Ono) vedybų metinėms paminėti.

2010 — būdamas 74 metų amžiaus Niujorke mirė fotografas Jim Marshall (Džimas Maršalas), pagarsėjęs roko žvaigždžių nuotraukomis.

2011 — mirė viena garsiausių ir patraukliausių XX amžiaus kino žvaigždžių, Holivudo legenda Elizabeth Taylor (Elizabet Teilor). Gimė 1923 m.

2012 — išleistas 53 metų „popmuzikos karalienės“ Madonna (Madonos) albumas MDNA.

2013 — iširo 12 metų gyvavusi roko grupė „My Chemical Romance“. Paskutinis jų albumas „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys“ pasirodė 2010 metais.