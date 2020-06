Koronaviruso krizė: svarbiausios savaitgalio naujienos

Viruso plitimas. Per savaitgalį Lietuvoje pranešta apie septynis naujus koronaviruso atvejus. Šeši iš jų fiksuoti Vilniuje, vienas – Kėdainiuose. Taip pat išaugo įvežtinių atvejų skaičius – sekmadienio duomenimis, tokių atvejų nuo birželio 1 dienos fiksuota 25. Koronavirusu užsikrėtė šią savaitę iš Jungtinių Amerikos Valstijų grįžę du tos pačios šeimos nariai, po poros dienų pajutę ligos simptomus. Sekmadienį taip pat paskelbta apie atvejį, kai koronavirusu užsikrėtė į Baltarusiją lankyti giminių važiavęs jaunas asmuo. Šiuo metu aiškinamasi, kiek kontaktų jis galėjo turėti. Tuo metu Latvijoje per savaitgalį patvirtinti keturi, Estijoje – vienas naujas atvejis.

Grėsmė kruizų sezonui. Klaipėdos uostas baiminasi, kad rekordiniu turėjęs tapti kruizinių laivų sezonas šiemet dėl pandemijos gali neįvykti apskritai. Skaičiuojama, kad uostas dėl to patirs apie 0,8 mln. eurų nuostolių, o miestas negaus apie 2 mln. eurų pajamų. Uosto atstovai tikisi, kad jei nekils antra viruso banga, sėkmingesnis bus kitas kruizinių laivų sezonas – jam Klaipėdos uostas jau yra rezervavęs 52 laivus.

Užsienyje:

* Pandemijos statistiką skelbiantis portalas „Worldometer“ pranešė, kad nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19 mirusių žmonių skaičius visame pasaulyje viršijo 500 tūkst., užsikrėtusiųjų – per 10 milijonų.

* Virusas toliau sparčiai plinta Jungtinėse Amerikos Valstijose – užsikrėtusiųjų skaičius šeštadienį viršijo 2,5 mln. Šią savaitę patvirtintų naujų užsikrėtimų skaičiai JAV buvo didžiausi nuo pandemijos pradžios. Bendras koronaviruso aukų skaičius, šeštadienio duomenimis, siekia beveik 125,5 tūkst., tai sudaro maždaug ketvirtadalį bendro mirčių nuo koronaviruso skaičiaus pasaulyje. Floridoje, Džordžijoje, Pietų Karolinoje ir Nevadoje naujų patvirtintų užsikrėtimo atvejų paros skaičiai šeštadienį vėl pasiekė rekordinius lygius.

* Virusas taip pat toliau plinta kai kuriose Europos šalyse. Ukrainoje per pastarąją parą nustatyta 917 naujų COVID-19 atvejų, 19 žmonių mirė. Rusijoje per parą patvirtinta beveik 6,8 tūkst. naujų atvejų, 104 žmonės mirė, tuo metu Baltarusijoje šeštadienį patvirtinti 382 nauji atvejai, keturi žmonės mirė. Be to, didžiausią COVID-19 atvejų augimą per daugiau nei du mėnesius savaitgalį fiksavo Čekija.

* Naujas koronaviruso židinys taip pat fiksuojamas Kinijoje, dėl ko šalies valdžia nusprendė karantinuoti per 0,5 mln. gyventojų. Valdžios atstovai sekmadienį pranešė, jog už maždaug 150 kilometrų nuo Pekino esanti Ansino apygarda bus „visiškai uždaryta ir kontroliuojama“. Tokių pat priemonių pandemijos piko metu anksčiau šiais metais buvo imtasi Uhane. Tokių priemonių imtasi po to, kai per pastarąją parą Pekine buvo užfiksuota dar 14 koronaviruso atvejų. Iš viso nuo birželio vidurio Kinijos sostinėje jau patvirtinta 311 tokių atvejų.

Svarbios naujienos, nesusijusios su koronavirusu

* Šeštadienį Lietuvoje svarbius sprendimus rengiantis rudenį vyksiantiems Seimo rinkimams patvirtino trys partijos – Liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų darbo partija ir Darbo partija. Liberalų nariai nusprendė, kad partijos sąrašą rinkimuose ves pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, tuo metu šią savaitę apie ketinimus į rinkimus eiti su liberalais pranešęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis reitinguotas trečioje vietoje. „Socialdarbiečiai“ savo ruožtu patvirtino 50 kandidatų vienmandatėse rinkimų apygardose ir 110 kandidatų – daugiamandatėje. Tarybos posėdyje dalyvavęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius paskelbė, kad į Seimą eis su „socialdarbiečiais“ ir kandidatuos naujai sukurtoje Pasaulio lietuvių apygardoje. Darbo partija Kėdainiuose vykusiame suvažiavime taip pat patvirtino kandidatų sąrašą ir rinkimų programą. Patvirtintame daugiamandatininkų sąraše yra beveik 160 pavardžių.

* „Darbiečiai“ šeštadienį vykusiame suvažiavime taip pat vienbalsiai nusprendė, kad partijos kandidatu į ministrus pirmininkus taps jos įkūrėjas ir ilgametis pirmininkas Viktoras Uspaskichas. Sprendimas priimtas dar prieš suvažiavimą, kadangi vienintelis V. Uspaskicho konkurentas Vigilijus Jukna savo kandidatūrą atsiėmė. Daugiau nei dvi valandas trukusioje kalboje V. Uspaskichas partijos nariams sakė esąs pasiruošęs prisiimti valstybės valdymo atsakomybę.

* Kaune, per iškilmingą ceremoniją, pasikeitė Lietuvos šaulių sąjungos vadas – juo tapo Albertas Dapkus, jam vėliavą perdavė nuo 2017-ųjų liepos šauliams vadovavęs Gintaras Koryzna. Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, G. Koryzną apdovanojęs krašto apsaugos sistemos medaliu, pasidžiaugė, kad pastaraisiais metais į organizaciją stoja vis daugiau žmonių. Naujuoju šaulių vadu tapęs A. Dapkus žadėjo saugoti vertybes ir simbolius, vienijančius visus organizacijos narius.

* Vilniuje vandalai išniekino Vilniaus Gaonui skirtą paminklą. Policija penktadienio vakarą gavo pranešimą, kad Žydų gatvėje pastebėtas šviesios spalvos skysčiu apipiltas paminklas. Dažais apipiltas ir sostinės senamiestyje stovintis kone prieš šimtmetį rašytojo Kornejaus Čiukovskio pasakos „Daktaras Aiskauda“ personažo prototipu tapusio daktaro Cemacho Šabado paminklas. Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius sakė, kad vandalizmo aktas prieš Gaono paminklą yra nukreiptas ir prieš Lietuvą. Jis teigė neabejojantis, kad visuomenė tokiems atvejims nebus tolerantiška.

* Pirmajame prezidento rinkimų ture, kurį teko atidėti dėl koronaviruso, sekmadienį balsuoja Lenkija. Perrinkimo siekia dabartinis šalies vadovas Andrzejus Duda (Andžejus Duda), jam iššūkį meta dešimt kandidatų. Apklausos rodo, kad antrajame rinkimų ture A. Dudai greičiausiai teks susigrumti su liberalių pažiūrų Varšuvos meru Rafalu Trzaskowskiu (Rafalu Tšaskovskiu), jį remia opozicinė centristų partija „Pilietinė platforma“ (PO). Siekiant neleisti dar labiau išplisti koronaviruso užkratui, Lenkijoje pirmąkart naudojama nauja hibridinė balsavimo paštu ir balsavietėse sistema.

* Negalutiniais duomenimis, triuškinamą pergalę Islandijos prezidento rinkimuose iškovojo dabartinis šalies vadovas Gudni Johannessonas (Gudnis Jouhanesonas). Vėlų šeštadienio vakarą paskelbti išankstiniai rezultatai parodė, kad G. Johannessonas užsitikrino antrąją ketverių metų kadenciją, surinkęs 90 procentų. Kaip ir prognozuota, jis nepaliko jokių šansų savo varžovui – dešiniųjų pažiūrų buvusiam Volstrito makleriui Gudmundurui Franklinui Jonssonui (Gudmundurui Franklinui Jounsonui). Islandija tapo antrąja Europos valstybe, surengusia rinkimus atšaukus karantiną dėl koronaviruso.

* Naujuoju Airijos premjeru šeštadienį išrinktas centro dešiniosios partijos „Fianna Fail“ lyderis Michealas Martinas (Mikalas Martinas). Jis postą perėmė iš lig šiol vyriausybei vadovavusio Leo Varadkaro (Lio Varadkaro). Po vasarį įvykusių rinkimų kelis mėnesius tęsėsi derybos dėl vyriausybės suformavimo, kurios baigėsi koalicijos sutartimi tarp tarp „Fiana Fail“, buvusios jos aršios varžovės „Fine Gael“ ir Žaliųjų partijos. Koalicijos sutartis numato, kad „Fiana Fail“ ir „Fine Gael“ dalinsis premjero postą rotacijos principu – pirmiausiai vyriausybei vadovaus M. Martinas, o vėliau į premjero postą sugrįš L. Varadkaras.