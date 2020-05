Koronaviruso krizė: svarbiausios savaitgalio naujienos

Viruso plitimas. Savaitgalį patvirtinta 19 naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų. Didžioji dalis jų – Vilniuje. Šeši nauji atvejai siejami su Vilniaus miesto klinikine ligonine, trys – su Santaros klinikomis. Du atvejai nustatyti Nacionaliniame vėžio institute, vienas – Naujojoje Vilnioje, Pergalės gatvė 1 esančiame bendrabutyje. Dar vienas atvejis susijęs su Antavilių globos namais. Savaitgalį taip pat patvirtinti du įvežtiniai atvejai – asmenys grįžo iš Rusijos ir Suomijos. Šeštadienį pranešta apie dar vieną mirtį. Mirė garbaus amžiaus senjoras iš Telšių, gydytas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, turėjęs gretutinių ligų. Tai 63-ioji koronaviruso auka šalyje.

Žalos atlyginimas. Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, jog gydymo įstaigose COVID-19 užsikrėtę asmenys ar nuo šios ligos mirusių artimieji gali kreiptis dėl žalos atlyginimo, jeigu ji padaryta teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jos buvo galima išvengti. Kiekvienu atveju dėl žalos atlyginimo spendžia Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija.

Klaidinanti informacija. Lietuvos kariuomenė šalyje nuo vasario pradžios užfiksavo 1248 klaidinančios informacijos atvejų apie koronavirusą. Fiksuojami bandymai diskredituoti ir sumenkinti Lietuvos valstybę bei jos pastangas stabdyti viruso plitimą, šalies narystę ES ir NATO, strateginius partnerius bei sąjungininkus, kritikuojamas Baltijos šalių sprendimas tarpusavyje atverti sienas, siekiama kurstyti šalies piliečių priešiškumą strateginės infrastruktūros ir 5G ryšio plėtrai. Dezinformacijos taikiniu tapo Vakarų žiniasklaida, kuri neva iškraipo realią COVID-19 situaciją Rusijoje.

„Klaipėdos hospiso“ patikrinimas. Europos socialinio fondo agentūra, patikrinusi, kaip Klaipėdos hospisą valdanti įstaiga „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“ panaudojo projektui skirtas lėšas, pažeidimų nenustatė.

Užsienyje:

* Europoje užregistruota daugiau kaip 2 mln. užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų, iš jų beveik du trečdaliai – Rusijoje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Italijoje ir Prancūzijoje.

* Latvijoje savaitgalį pranešta apie 17 naujų susirgimų, Estijoje – 16, Baltarusijoje – 1895.

* Rusija sekmadienį pranešė apie didžiausią per vieną parą užfiksuotų mirties nuo COVID-19 atvejų skaičių, tačiau naujų užsikrėtimo atvejų buvo mažiausiai per tris savaites. Per parą užregistruotos 153 mirtys, nustatyti 8599 nauji viruso atvejai.

* Kinija šeštadienį pranešė pirmąkart neužfiksavusi nė vieno COVID-19 atvejo nuo sausio, kai buvo pradėta skelbti duomenis apie protrūkį.

*Jungtinės Valstijos toliau pirmauja pasaulyje tiek pagal mirties, tiek pagal užsikrėtimo atvejų skaičių. Savaitgalį užregistruoti 2387 nauji mirties atvejai, bendras aukų skaičius siekia 97 tūkstančius. Iš viso šalyje užregistruoti daugiau nei 1,6 mln. užsikrėtimo COVID-19 atvejai.

* Prancūzija švelnina suvaržymus prie savo sienų ir leidžia atvykti migruojantiems darbininkams bei giminaičius lankantiems žmonėms iš kitų Europos šalių, bet reikalauja, kad iš Jungtinės Karalystės ir Ispanijos atvykstantys žmonės laikytųsi karantino. Nuo pirmadienio Prancūzija nebevykdys patikrinimų prie sienų ir vietoje to pradės atsitiktinius patikrinimus įvairiose vietose.

Svarbios naujienos, nesusijusios su koronavirusu:

* Honkonge tūkstančiai žmonių protestuoja Kinijai pasiūlius naują saugumo įstatymą, dėl kurio būgštaujama, kad ši pusiau autonominė teritorija gali netekti ypatingų savo laisvių.