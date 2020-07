Kariuomenės vadas išvyksta į ES karinio komiteto susitikimą Briuselyje

Pirmininkaujant komiteto pirmininkui generolui Claudio Graziano'ui, vadai aptars ES karinių struktūrų vaidmenis ir užduotis, karines operacijas, bendradarbiavimą su NATO, sakoma pranešime.

Tai bus antras ES kariuomenių vadų susitikimas COVID-19 pandemijos metu. Pirmasis vyko šių metų gegužę nuotolinės vaizdo konferencijos metu. Valstybėms sušvelninus karantino priemones, kariuomenių vadai susitiks gyvai, laikydamiesi visų rekomenduojamų saugumo priemonių.

ES karinis komitetas (angl. The European Union Military Committee, EUMC) yra aukščiausia ES karinė institucija, kurią sudaro ES šalių kariuomenių vadai. Jis vadovauja visai ES karinei veiklai, visų pirma, bendros saugumo ir gynybos politikos srityje vykdomų karinių misijų ir operacijų planavimui bei vykdymui ir karinių pajėgumų plėtojimui. Be to, komitetas teikia rekomendacijas kariniais klausimais ES politiniam ir saugumo komitetui, formuojančiam bendrą užsienio ir saugumo politiką. Į karinio komiteto konferencijas ES kariuomenių vadai renkasi du kartus per metus.