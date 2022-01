Kariuomenės vadas dalyvaus neeiliniame ES karinio komiteto susitikime

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, kariuomenių vadai aptars Vokietijos iniciatyvą „Strateginis kompasas“ (angl. „Strategic Compass“). Pagrindinis klausimas – Europos Sąjungos greitojo perdislokavimo pajėgų vystymas.

Europos Sąjungos karinis komitetas yra aukščiausia ES karinė institucija, kurią sudaro ES šalių kariuomenių vadai. Anot kariuomenės pranešimo, jis vadovauja visai ES karinei veiklai, visų pirma – bendros saugumo ir gynybos politikos srityje vykdomų karinių misijų ir operacijų planavimui bei vykdymui ir karinių pajėgumų plėtojimui.

Be to, komitetas teikia rekomendacijas kariniais klausimais ES politiniam ir saugumo komitetui, formuojančiam bendrą užsienio ir saugumo politiką. Įprastai į karinio komiteto konferencijas ES kariuomenių vadai renkasi du kartus per metus.