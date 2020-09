Judėjimas per Baltarusijos sieną per naktį sulėtėjo: eilėje – beveik 200 vilkikų

Į Baltarusiją per Medininkų pasienio punktą vykstančių eilėje, Pasienio kontrolės punktų direkcijos 9 val. duomenimis, laukia 191 vilkikas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovas Rustamas Liubajevas Eltai patvirtino, kad eismo srautai per sieną su Baltarusiją per naktį sulėtėjo.