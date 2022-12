Įspėja: naktį eismo sąlygas sunkins plikledis

Eismo informacijos centro 16 val. duomenimis, slidžios kelių dangos ir vietomis susiformavęs plikledis vyrauja Švenčionių rajone. Likusioje šalies dalyje pagrindinių valstybinės reikšmės kelių dangos sausos arba drėgnos, vietomis šlapios.

Mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai išlieka su provėžomis, padengti ledu, šarma ar prispausto sniego sluoksniu.

Keliuose dirba kelių priežiūros mechanizmai, tačiau kelininkai vairuotojų prašo būti atidžiais ir neskubėti, atsižvelgti į kelio dangą ir rinktis saugų greitį.

Lazdijų rajone silpnas snygis, likusioje šalies dalyje be kritulių. Oro temperatūra nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, naktį be žymesnio sniego. Eismo sąlygas kai kur sunkins plikledis. Vėjas pietryčių, 7–12 metrų per sekundę, rytą vakariniame šalies pakraštyje vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę.

Žemiausia temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių, rytų Lietuvoje kai kur nuo 9 iki 11 laipsnių, pietvakariniuose rajonuose vietomis nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio.