Gyvūnų gelbėtojai persistengė: pranešama apie iš šeimininkų grobiamus augintinius

Abejoja, ar išgyvens

Šunų gelbėjimo vajus, apėmęs visą Lietuvą, iš baisių sąlygų išvadavo daug gyvūnų. Ko gero, dabar niekas negali pasakyti, kiek jų gavo šansą išgyventi, kiek jų šeimininkai nudobė, baimindamiesi demaskavimo.

Viešai jau pranešta, kad galabijami buvo mažiausieji, neseniai gimę.

Klaipėdos regiono gyvūnų globos namų "Nuaras" administratorė Gintarė Liutkuvienė pasakojo, kad į šią įstaigą daugiausia buvo atvežta kalių. Viena jų atsivedė šunelių vos atgabenta, kitos kelios atsives artimiausiu metu.

"Šiomis dienomis darbo – be galo daug. Sulaukiame labai daug savanorių dėmesio, pas mus patekę šuniukai laimingi, nes yra paglostyti ir pavedžioti. Pirmieji pas mus atvesti šuniukai gimė per anksti, neišnešioti. Jie yra raudoni, pusiau be kailiuko, jiems dar neišsivystęs žindimo instinktas. Vis dar tenka kovoti dėl jų gyvybės. Tikėtina, kad šunyčiai tokie gimė dėl prastų kalės laikymo sąlygų ir veterinarinės nepriežiūros", – atviravo G.Liutkuvienė.

Primena vajų

Prieš kelias dienas per socialinius tinklus gyvūnų globotojai paprašė padovanoti nuotolinį termometrą, jo reikėjo matuoti ką tik gimusių šuniukų temperatūrą.

Vakar "Nuaro" darbuotojai Klaipėdoje sulaukė siuntos – atkeliavo antras nuotolinis termometras. Juo bus matuojama savanorių temperatūra, nes pamiršti vis dar siaučiančio koronaviruso nevalia.

Šiomis dienomis daugybė žmonių ėmė ieškoti, kuo galėtų pagelbėti iš nelegalių veisyklų paimtiems gyvūnams.

Pirmieji pas mus atvesti šuniukai gimė per anksti, neišnešioti.

Gyvūnų globos tarnybas pasiekia maisto, medikamentų ir higienos priemonių siuntos. Pagalbos tikimasi ir iš užsienio.

G.Liutkuvienė pripažino, kad šuniuko Sniegiaus istorija, kai jo šeimininkė, ieškodama dingusio augintinio, aptiko nelegalią veisyklą ir išjudino valdiškas įstaigas, pareikalavusi gelbėti gyvūnus, primena kitą vajų.

Moteris prisiminė nelaimingą vaiką – Matuką, po kurio žūties imtasi itin uoliai ir aktyviai saugoti vaikus nuo netinkamai juos auginančių tėvų.

Perlenkė lazdą?

Matuko istorija "pagimdė" šio vaiko vardu pavadintą įstatymą, kurio laikydamiesi valdininkai ne kartą peržengė teisėtumo ribas. Apie tai bylojo Eglės Kručinskienės istorija, kai moteris ne vienerius metus buvo tampoma po teismus už tai, kad sudraudė savo vaiką.

Jau esama liudijimų, kad keturkojų gelbėtojais, savanoriais besijaučiantys arba jais apsimetę paaugliai puldinėja žmones, juos užgaulioja, net neišsiaiškinę, ar jų aukos turi daug šunų ir jais netinkamai rūpinasi.

Tauragėje žmonės skundžiasi, jog šuniukai grobte grobiami iš šeimininkų namų vien todėl, kad veislinis jų augintinis atsivedė vadą jauniklių.

"Neradusi gyvūnų gauja plėšikų daužo langus, laužia duris, braunasi į privačią valdą. Plėšikauti prisidengiant žmonių emocijomis negalima. Apginkime teisę turėti gyvūną. Nepasiduokime emocijoms ir matykime, kas iš tiesų vyksta", – internete į gyvūnų teisėmis besirūpinančius žmones kreipėsi viena Tauragės gyventoja.

Moteris baiminasi, kad, pasinaudojant kilusiu vajumi, Seime nebūtų prastumtas įstatymas, neleidžiantis įsigyti gyvūno ne iš oficialaus veislyno. Ji tikino žinanti, kad veterinarai, kurie nesutinka su plėšikavimu, apšmeižiami, žeminami, terorizuojami, jiems daromas spaudimas,

Pranešė apie vagystę

"Pradžioje ir aš verkiau, matydama gyvūnus narvuose, bet neapsigaukite, akcija, kuri prasidėjo kaip gyvūnų gelbėjimas, tapo plėšikavimu. Gelbėkime savo gyvūnus nuo psichozės ir godumo. Kviečiu stabdyti šią gaują ir jos organizatorius, rašyti teismui ieškinius už asmeninio turto plėšimą ir reikalauti atlyginti padarytą materialinę ir moralinę žalą. Nebūkime abejingi, net jei jums atrodo, kad šiandien esate puikus šeimininkas, o jūsų gyvūnai laimingi ir mylimi. Tai nesustabdys, nes šie žmonės nemato to, jie mato pinigus ir jūsų mylimą gyvūną verčia eurais", – nuoskaudą internete liejo tauragiškė.

Antradienio Tauragės rajono policijos komisariato suvestinėje pranešama apie Meldiklaukių kaime įvykdytą vagystę. Pranešėjas teigė, kad pirmadienį apie 14 val. iš jo sodybos daržinės pavogtas pjūklas "Husqvarna 445" ir trifazis apie 20 m ilgio kabelis.

Be to, šis 40-metis vyras pranešė, kad šeštadienį iš ūkinio pastato pasisavinti aštuoni veisliniai šunys ir metalinis ženklas su užrašu "Privati valda". Pranešėjas nurodė patyręs 7 575 eurų nuostolį.

Dar anksčiau "Nuaro" vadovė Jurgita Gustaitienė ragino žmones nesavivaliauti, bet, panašu, kad jos žodžiai pasiekė ne visus.