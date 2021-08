Celofanas skelbia vendetą pareigūnams? Už informaciją siūlo 100 eurų

Celofanu pasivadinęs kaunietis jau kitą dieną po riaušių tiesioginės transliacijos metu kalbėjo apie vieną protestuotoją, gavusią ašarinių dujų, kurią esą ištiko klinikinė mirtis.

„Šitą faktą, kad nukentėjo moteris ir buvo išvežta į ligoninę, policija ir žiniasklaida visiškai nutyli. Rašo, kiek policininkų vargšelių nukentėjo, kiek policininkų nusilaužė nagą, kiek jie dabar negalės dirbti ir t. t. O kad realiai moterį buvo ištikusi klinikinė mirtis ir ją gaivino greitosios pagalbos darbuotojai, šito dalyko žiniasklaida nerašo ir nutyli“, – kalbėjo vyras.

Policijos departamento Komunikacijos skyriaus patarėja Revita Janavičiūtė portalui kauno.diena.lt paneigė skleidžiamus melagingus gandus.

„Informacijos apie tai, kad ta sužeista moteris, kuriai reikėjo pagalbos, yra mirusi, neturime. Žiniasklaidoje jau buvo ir gydymo įstaigos komentaras – šitas dalykas buvo paneigtas“, – situaciją komentavo policijos atstovė.

Tačiau tai ne vienintelis abejonių sukėlęs A.Kandroto ištransliuotas melagingas teiginys. Jis aiškino, kad riaušių metu pareigūnai naudojo ir gumines kulkas. „Mes jau turime merginos nuotrauką, nežinau, ji kreipėsi į medikus ar ne. Buvo šauta iš guminės kulkos į koją“, – savo tiesą įrodinėjo Celofanas.

Dabar yra pirminis pasiūlymas: už vieną policininką, kuris dalyvavo ten ir purškė, už jo nuotrauką mes galime mokėti po 100 eurų.

Šį teiginį policijos atstovė R. Janavičiūtė taip pat paneigė. „Neturiu tokios informacijos. Jeigu pareigūnai būtų naudoję gumines kulkas, kažin, ar būtų pavykę tokį faktą nutylėti. Aš labai abejoju. Ne uždaroje teritorijoje vyko renginys, kad būtų įmanoma tokį dalyką panaudojus nuslėpti. Tikrai tokios informacijos mes neturime“, – kalbėjo policijos atstovė.

Vien gandų skleidimu A.Kandrotas neapsiribojo. Drėbęs pasipiktinimą dėl policininkų veiksmų, jis ištransliavo finansinį pasiūlymą.

„Gavome tokį pasiūlymą, žmonės irgi pasiūlė pinigus, kad skelbti policininkų pavardes, kurie dalyvavo purškiant žmones. Dabar yra pirminis pasiūlymas: už vieną policininką, kuris dalyvavo ten ir purškė, už jo nuotrauką mes galime mokėti po 100 eurų“, – teigė jis.

Pasiteiravus ką mano apie Celofano siūlymą už pareigūnų paviešintą tapatybę siūlyti po 100 eurų, policijos atstovė tvirtino apie šį faktą duomenų kol kas neturinti. Tačiau priminė, kad pareigūnai vykdė savo funkcijas.

„Policija stebi viešąją erdvę ir ragina žmones nepasiduoti tokioms iniciatyvoms“, – sakė R. Janavičiūtė.

Kaip jau rašyta anksčiau, per riaušes prie Seimo antradienio vakarą buvo sužeista aštuoniolika pareigūnų – dvylika policininkų ir šeši Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

Be to, per riaušes prie Seimo suniokotos aštuonios transporto priemonės. Pasak policijos, į medikus kreipėsi ir aštuoni mitingo dalyviai, jie galbūt nukentėjo dėl ašarinių dujų.

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė sakė neturinti duomenų apie per riaušes nukentėjusius jų dalyvius. „Aš tokios informacijos šiuo metu neturiu. Žinoma, sklando kažkokia informacija socialiniuose tinkluose, bet mūsų pareigūnai imasi tik kraštutiniu atveju tų reikiamų specialiųjų priemonių“, – teigė ji.

Riaušių policija apie 2 val. nakties baigė išsklaidyti nuo Seimo nesitraukusius protesto akcijos dalyvius. Jie išvaikyti pareigūnams su skydais pamažu judant į priekį ir naudojant ašarines dujas.

Apie 5 tūkst. žmonių antradienį buvo susirinkę prie Seimo Vilniuje išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms. Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos.