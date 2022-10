Lietuvos kariai ir sąjungininkai – kvapą gniaužiančioje scenoje: atkovojo priešo užimtą teritoriją

Belgas karys Kilianas pasakojo, kad greitai bus trys mėnesiai, kai jis yra Lietuvoje. „Manau, čia esame naudingi, galime kartu treniruotis. Viskas gerai“, – sakė kareivis. Tokių kaip Kilianas Lietuvoje dabar – 140. Šalyje viešintis belgų karalius Philippe atvažiavo į Pabradę padėkoti. O prezidentas Gitanas Nausėda dėkojo karaliui: „Pats tarnavęs Belgijos oro pajėgose, esate gyvas pavyzdys žmonėms ne tik Belgijoje, bet ir čia, Lietuvoje. Pavyzdys, kaip pilietis turi būti atsidavęs savo Tėvynei“.

Karalius Philippe pareiškė, kad artėja karo pabaiga ir Ukrainą bus galima atstatyti. „Situacija keičiasi, užpuolikas praranda savo pozicijas. Ir nors kelias dar ilgas, Vakarų parama su paskutiniu šūviu nesibaigs“, – sakė Belgijos karalius.

„Gera kalba, motyvuojanti karius. Gera girdėti mūsų karalių kalbantį mums“, – prisipažino belgų karys.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Karalius ir prezidentas Pabradėje stebėjo vienas iš didžiausių karinių pratybų šiemet – „Geležinis vilkas“. Jose treniruojasi 3500 karių iš Lietuvos ir dar devynių kitų šalių. „Buvo imituojamas priešas, kuris laikė užėmęs tam tikrą teritoriją ir sąjungininkai kartu su mūsų Algirdo bataliono kariais priešo pozicijas užėmė, išvalė“, – apie pratybas pasakojo brigados vadas Aurelijus Motiejūnas.

Pratybose naudojama beveik 700 karinės technikos vienetų. Tarp jų – amerikietiški, vokiški ir lietuviški naujausi ginklai.

Lietuva dar turi ir aštuoniolika vokiškų haubicų „PzH2000“. Nors kukliai – turi ir oro gynybos sistemų NASAMS. Jos saugo NATO bazę Zokniuose.

Prieš mėnesį pasirodė pranešimų, kad Lietuvos valdžia šiuos pajėgumus svarsto perduoti Ukrainai. Galutinį sprendimą priims Valstybės gynimo taryba, kuriai vadovauja G. Nausėda.

Kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys pareiškė, kad patars haubicų ir oro gynybos sistemų Ukrainai neperduoti. „Aš turiu turėti įrankius. Todėl mes negalime įvykdyti užduoties neturint tam pajėgumų. Tas pajėgumas, kurį dabar turime, yra ant tos linijos, kai jau daugiau „nusirengti“ nebegalime“, – sakė V. Rupšys.

Mane šiek tiek stebina, kad ši diskusija yra viešumoje

Prieš mėnesį panašiai kalbėjo ir gynybos ekspertai. Lietuva liktų be savo esminių pajėgumų. Kokių ginklų ukrainiečiams reikia, jie perduoda per diplomatus. Bet Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis tuomet apie haubicas ir oro gynybos sistemas kalbėti nenorėjo. Dabar G. Landsbergiui nepatinka, kad kariuomenės vadas apie tai kalba. „Sprendimai yra susiję su mūsų nacionaliniu saugumu, parama partneriams. Raginu to paties principo laikytis ir kitus vadovaujančius pareigūnus. Mane šiek tiek stebina, kad ši diskusija yra viešumoje“, – sakė G. Landsbergis.

Pratybos „Geležinis vilkas“ vyksta dukart per metus. Šios prasidėjo spalio viduryje. Tuo trapu amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad Rusija pradėjo savo strateginių branduolinių ginklų pratybas. „Tikėtis, kad nebus tai panaudota, bet mes turime tam ruoštis ir tai priimti labai rimtai“,– sakė V. Rupšys.

Užvakar vakare karalius Philippe vilkėjo kitokį kostiumą. Karališkoji pora Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje surengė prašmatnų priėmimą. Tris dienas trukęs belgų karalių vizitas Lietuvoje vakar baigėsi.