Auditas: lovų ligoninėse tebėra per daug, šeimos gydytojai gaišta laiką

Lietuvos ligoninėse lovų skaičius tebėra didžiausias Europos Sąjungoje (ES), hospitalizacijos mastas – per didelis, o šeimos gydytojai ketvirtadalį savo laiko skiria ne tam, kam reikėtų, teigiama Valstybės kontrolės apžvalgoje.

Valstybės kontrolė pranešė pirmą kartą atlikusi sveikatos priežiūros sistemos vertinimą – apžvelgė per devynerius metus darytus auditus ir nustatė esmines problemas, kurioms turėtų būti skiriamas dėmesys.

Dokumente teigiama, kad jau nuo 2010-ųjų audito ataskaitose keliama problema dėl per didelio hospitalizacijos masto šalyje.

Auditorių duomenimis, nepaisant gydymo įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo, nepasiekiamas planuotas hospitalizacijos rodiklis. 2017 metais ambulatorinių paslaugų suteikta daugiau nei 2015 metais, tačiau numatytas 2 proc. paslaugų apimties didėjimas nepasiektas – augimas buvo 1,76 procento.

„Tinkamai suteikus ambulatorinę pagalbą, būtų galima išvengti 20 proc. aktyvaus gydymo ligoninėje atvejų, o sutaupytas lėšas skirti kokybei gerinti“, – teigiama Valstybės kontrolės vertinime.

Jame taip pat nurodoma, kad Lietuvoje yra vienas didžiausių ES ligoninių lovų skaičius: 608 stacionaro lovos 100 tūkst. gyventojų, ES vidurkis – 418. Ligoninėse lietuviai gydomi dažniau nei kitų ES valstybių gyventojai.

Atkreiptas dėmesys ir į nepakankamą šeimos gydytojų darbo efektyvumą.

„Šeimos gydytojai funkcijoms, kurioms nereikia gydytojo kompetencijos, atlikti sugaišta 22 proc. darbo dienos laiko. Todėl jie dirba nepakankamai efektyviai: mažiau laiko skiria diagnostiniam ir gydomajam darbui, neatlieka kitų pagal kompetenciją nustatytų funkcijų, kurioms atlikti būtina gydytojo kvalifikacija“, – teigiama dokumente.

Valstybės kontrolė jau anksčiau Sveikatos apsaugos ministerijai rekomendavo dalį gydytojo funkcijų perleisti slaugytojui, aiškiau atskirti šeimos gydytojo ir gydytojų specialistų kompetencijos ribas. Tačiau ši rekomendacija nebuvo įgyvendinta.

Valstybės auditorių duomenimis, Lietuvai trūksta slaugytojų. Norint pasiekti ES vidurkį, papildomai reikėtų įdarbinti apie 2 tūkst. slaugytojų.

„Ministerija, formuodama sveikatos priežiūros specialistų rengimo valstybinį užsakymą, nevertina ir neplanuoja slaugos specialistų poreikio, nors šių specialistų trūksta“, – pažymima dokumente.

Nepaisant to, kad šalyje bendras gydytojų skaičius (4,3 gydytojo 1 tūkst. gyventojų) yra didesnis nei ES vidurkis (3,6), gyventojai skundžiasi, kad pas juos patekti sunku, tenka ilgai laukti, be to, trūksta tam tikrų specialybių gydytojų.

Anot valstybės auditorių, netinkamai planuojamas ir gydytojų skaičius.

„Planuodama gydytojų poreikį, ministerija vertina tik numatomų dėl pensijos iš profesijos pasitraukti gydytojų pakeitimą baigusiais studijas gydytojais“, – rašoma vertinime.

Jame atkreiptas dėmesys ir į tai, kad valstybė yra prisiėmusi įsipareigojimą savo lėšomis drausti 19 grupių asmenis, didžiausią jų dalį sudaro vaikai ir pensijų gavėjai. 2017-aisiais šios grupės sudarė 54 proc. apdraustųjų.

Tačiau už juos valstybė Privalomajam sveikatos draudimo fondui moka per mažai – šios išlaidos kompensuojamos iš kitų apdraustųjų įmokų.

„Valstybei ne pagal išgales prisiimant įsipareigojimus ir jų nevykdant, nukenčia apdraustųjų interesai“, – konstatuojama dokumente.

Darydama šį vertinimą Valstybės kontrolė apžvelgė 2010–2018 metais atliktą 21 finansinį ir veiklos auditą, susijusį su privalomojo sveikatos draudimo lėšų naudojimo ir sveikatos priežiūros vertinimais.