Ar atsisakius mirksinčio žaliojo šviesoforo signalo nepadaugės avarijų?

Mirksintis žaliasis šviesoforo signalas galbūt buvo mirtimi pasibaigusios avarijos Vilniuje viena iš priežasčių. Pradėjus mirksėti žaliai šviesai jauna vairuotoja sankryžoje nesumažino greičio ir mirtinai partrenkė į sankryžą įžengusią pėsčiąją. Nors žuvusioji į gatvę išėjo degant raudonam signalui, teismas nustatė, kad kalta greitai važiavusi vairuotoja.

Vairuotojai elgiasi įvairiai – vieni mirksint žaliam signalui spusteli greičio pedalą, kiti automobilį ima stabdyti. Sako, kad nuo situacijos priklauso.

„Jei niekur neskubi, tai sustoji būtinai, jei skubi, tai įvertinus distanciją visada pažeidi taisykles“, – sakė kalbintas vyras.

„Būna, kad laisvas kelias ir pradeda mirksėti, o staigiai stabdyti nesinori, tai važiuoji“, – dalinosi kitas vairuotojas.

Žaliojo mirksinčio šviesoforo signalo siūloma išvis atsisakyti. Susisiekimo ministerija parengė kelių šviesoforų įrengimo taisyklių pakeitimo projektą

Per parą bus sutaupyta beveik 21 valanda visų eismo dalyvių laiko.

„Niekas nesiūlo visais atvejais uždrausti mirksintį žalią šviesoforo signalą. Yra sakoma, kad tam tikrose sankryžose, ypač jei yra jutiklinis šviesoforų valdymas, tam tikrais atvejais galima sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę, t. y. gaišatį“, – kalbėjo susisiekimo ministerijos Saugaus eismo skyriaus specialistas Dmitrijus Bialas.

Prieš išsijungdamas žaliasis šviesoforo signalas sumirksi keturis kartus, tai trunka keturias sekundes.

„Eliminuojant žalią mirksintį (signalą – red. past.) kaskart jūs laimėsite po keturias sekundes. Tai įsivaizduokit, jeigu per parą per sankryžą pravažiuoja 18 tūkst. transporto priemonių ir kiekvienas vairuotojas sutaupys po 4 s., tai per parą bus sutaupyta beveik 21 valanda visų eismo dalyvių laiko“, – skaičiavo Saugaus eismo skyriaus specialistas.

Tačiau eismo ekspertų neįtikina laiko taupymo argumentas.

„Kažin ar kam rūpi taupyti mūsų sekundes, nes jeigu mes galvotume apie sekundžių taupymą, tai nesiaurintume gatvių važiuojamosios dalies, neįvedinėtume gatvių, kuriose yra 30 (leistinas greitis – red. past.), nes tai ilgina mūsų važiavimą“, – sakė saugaus eismo ekspertas Artūras Pakėnas.

Vairuotojai išvis neįsivaizduoja, kaip tektų važinėti nesant mirksinčio šviesoforo signalui.

Jeigu panaikins mirksėjimą, bus daugiau atvejų, kai žmonės važiuos per geltoną.

„Vairuojant sunkvežimį ar sunkiasvorį su priekaba jau matai iš tolo, kada reikia stabdyti, nes negali iškart per stabdžius kirsti, gali krovinys atsikabinti“, – sakė vairuotojas.

„Manau, kad mirksėjimas reikalingas, nes perspėja kada persijungs į geltoną signalą ir jeigu panaikins mirksėjimą, bus daugiau atvejų, kai žmonės važiuos per geltoną“, – dėstė kalbintas vyras.

Eismo ekspertai abejoja, kad vairuotojai sustos iš karto įsijungus geltonam šviesoforo signalui.

„Savaime aišku, kad visiškai netikslinga yra stabdyti, reikia užbaigti manevrą ir tai yra visiškai normalu, numatyta kelių eismo taisyklėse“, – sakė D. Bialas.

„Didžiausia visų problema yra, kad visi skuba. Net ne tas sprendžia, kuris priekyje, o tas, kuris iš galo važiuoja“, – kalbėjo vairuotojas.

Naujovės sumanytojai sako, kad dėl mirksinčio žaliojo signalo sankryžose spręstų savivaldybės, įvertinusios situaciją. Naujovė Vilniuje galėtų įsigalioti nuo birželio. Mirksinčių žaliųjų signalų nėra kaimyninėse šalyse: Latvijoje ir Lenkijoje.