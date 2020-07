Apžvalga: svarbiausios pirmadienio naujienos Lietuvoje ir pasaulyje

Viruso plitimas. Per parą Lietuvoje patvirtinti penki užsikrėtimo koronavirusu atvejai. Du iš jų yra įvežtiniai – infekcija patvirtinta iš Uzbekistano ir Kazachstano grįžusiems žmonėms. Kiti trys atvejai fiksuoti Vilniaus apskrityje: Rūdiškių gyventojos užsikrėtimas siejamas su židiniu „Maximos“ sandėlyje, naujas atvejis nustatytas židiniu tapusioje Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninėje, kur susirgo slaugytojo padėjėja, be to, užsikrėtė transporto įmonės darbuotojas. Ligoninėse dėl koronaviruso gydoma 13 žmonių. Šią savaitę intensyviau profilaktiškai dėl koronaviruso infekcijos bus tiriami Vilniaus, Anykščių, Trakų ir Kretingos rajonų gyventojai. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga perspėja, kad naują viruso bangą gali sukelti lietuvių turistai, grįžtantys iš Bulgarijos ir Kroatijos, jei sąžiningai nesilaikys saviizoliacijos reikalavimų.

Virusas kaimynystėje. Latvijoje per parą patvirtintas vienas naujas užsikrėtimo atvejis ir viena mirtis nuo koronaviruso. Lenkija pranešė apie 265 naujus COVID-19 atvejus ir 11 mirčių, Baltarusija – 182 atvejus ir keturias mirtis, Rusija – 6,5 tūkst. atvejus ir 104 mirtis.

Rinkimai Lenkijoje. Lenkijos prezidentu antrajai kadencijai perrinktas konservatyvių pažiūrų Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda. Jis nedidele persvara įveikė liberalių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. Analitikai sako, kad Lietuvai gali tekti laviruoti tarp išsiskiriančių Briuselio ir Varšuvos pozicijų, vertinant teisines reformas, tačiau dvišalis bendradarbiavimas gynybos ir energetikos srityje turėtų išlikti glaudus dėl panašaus požiūrio į Rusijos grėsmę. Lietuvos premjeras ir prezidentas su perrinktu Lenkijos vadovu susitiks jau artimiausiomis dienomis, kai lankysis Lenkijoje Žalgirio mūšio 410-ųjų metinių minėjimo renginiuose.

„Valstiečių“ sąrašas. Valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga paskelbė kandidatų į Seimą sąrašą. Dešimtukas atrodo taip: Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis, Aurelijus Veryga, Aušrinė Norkienė, Tomas Tomilinas, Eugenijus Jovaiša, Agnė Širinskienė, Valius Ąžuolas, Guoda Burokienė, Jonas Jarutis. Sąraše taip pat yra Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, jo pavaduotojas Lukas Savickas, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, ekonomikos viceministrė Jekaterina Rojaka.

Žinia Baltarusijai. Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje apsilankęs prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad ši infrastruktūra negalės būti naudojama Baltarusijos Astravo atominės elektrinės rezervo reikmėms. „Astravo statytojai turės rūpintis rezervo paieškomis kitur ir tai bus jų rūpestis“, – žurnalistams sakė prezidentas. Šis prezidento vizitas gali būti vertinamas kaip žinia Baltarusijos valdžiai, jai ruošiantis paleisti atominę elektrinę. Kritikai sako, kad jėgainė kol kas neturi rezervo šaltinio, o tai kelia saugumo grėsmę.

Žiūrovai renginiuose. Dvi ministerijos Vyriausybei pateikė pasiūlymą nuo rugsėjo atsisakyti žiūrovų ribojimo tiek lauke, tiek uždarose patalpose vykstančiuose renginiuose. Numatyta, kad nuo liepos 16 dienos renginiuose uždarose patalpose gali dalyvauti ne daugiau nei 400 žiūrovų, nuo rugpjūčio 1 dienos – iki 500, nuo rugpjūčio 16 dienos – iki 600 žmonių, o nuo rugsėjo 1 dalyvių skaičius nebūtų ribojamas. Renginiuose lauke iki rugsėjo galėtų dalyvauti ne daugiau kaip 1 tūkst. žiūrovų – tiek, kiek gali dalyvauti ir šiuo metu. Ministrų kabinetas šį pasiūlymą svarstys trečiadienį.

Žiniasklaidos laisvė. Žiniasklaidos laisve besirūpinanti nevyriausybinė organizacija „Reporteriai be sienų“ apkaltino Lietuvą ir Latviją piktnaudžiaujant Europos Sąjungos sankcijų režimu, kai jos uždraudė transliuoti Rusijos propagandinę televiziją RT. „Reporteriai be sienų“ šiuos uždarymus laiko netinkamu naudojimusi ES sankcijų politika. Nepriklausomai nuo Rusijos propagandos Europoje agresyvumo, ES sankcijos nėra teisėta arba tinkama priemonė su ja kovoti“, – teigia organizacija. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius tikina, kad lietuvių ir latvių pritaikyti sankcijos yra ir teisėtos, ir proporcingos.

Karantinas Katalonijoje. Teismas sustabdė vietos valdžios sprendimą įvesti judėjimo suvaržymus daugiau kaip 200 tūkst. Katalonijos gyventojų. Teisėjas nurodė, kad tokias priemones gali paskelbti tik centrinė vyriausybė. Ispanijos šiaurės rytuose esančios Katalonijos valdžia sekmadienį paskelbė nurodymą žmonėms be būtino reikalo neiti iš namų.

Įtampa Kaukaze. Azerbaidžano ir Armėnijos pasienyje žuvo keturi kariai, tęsiantis abiejų šalių pajėgų susirėmimams. Šalys apsikeitė kaltinimais dėl to, kas pradėjo kautynes. Armėnijos karinė sąjungininkė yra Rusija, o Azerbaidžaną globoja Turkija.

Kinijos sankcijos. Kinija įvedė sankcijas JAV senatoriams Marco Rubio ir Tedui Cruzui, aštrėjant ginčui dėl Pekino elgesio su uigūrais vakariniame Sindziango regione. Tai – atsakomosios Kinijos priemonės, reaguojant į Vašingtono įvestus draudimus išduoti vizas keliems Kinijos pareigūnams ir įšaldyti jų turtą Jungtinėse Valstijose.

Protestai Rusijoje. Rusijos Tolimuosiuose rytuose esančiame Chabarovske tęsiasi protestai dėl gubernatoriaus suėmimo. Tūkstančius žmonių pritraukusios demonstracijos buvo didžiausios per kelis dešimtmečius. Su Kinija besiribojančio Chabarovsko krašto gubernatorius 50-metis Sergejus Furgalas praėjusią savaitę buvo areštuotas Chabarovske ir atskraidintas į Maskvą. Jis įtariamas prieš 15 metų nurodęs nužudyti kelis verslininkus. Siekdamas numalšinti įtampą, į regioną atskrido prezidento Vladimiro Putino pasiuntinys Tolimiesiems Rytams vicepremjeras Jurijus Trutnevas. Vladimiro Žirinovskio vadovaujamai Liberaldemokratų partijai priklausantis S. Furgalas užėmė gubernatoriaus postą 2018 metais, rinkimuose nugalėjęs V. Putiną remiančios valdančiosios partijos atstovą.

Aukų statistika. Iki šiol patvirtinta daugiau kaip 569 tūkst. koronaviruso aukų. Daugiausia mirčių pranešė JAV (135 tūkst.), Brazilija (72 tūkst.), Britanija (44 tūkst.), Meksika (35 tūkst.) ir Italija (34 tūkst.).