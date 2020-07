Apžvalga: svarbiausi trečiadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Viruso plitimas. Per parą Lietuvoje patvirtinta 16 naujų koronavirusinės infekcijos atvejų: aštuoni Vilniaus apskrityje, šeši Panevėžio apskrityje ir du Kauno apskrityje. Du atvejai yra įvežtiniai, septyni susirgę asmenys kontaktavo su sergančiaisiais. Kitų atvejų aplinkybės dar tiriamos. Viruso plitimas Lietuvoje įsibėgėja. BNS duomenimis, per pastarąsias 14 dienų buvo patvirtinti 147 nauji užsikrėtimo atvejai – beveik dukart daugiau nei per ankstesnį analogišką laikotarpį, kai pranešta apie 78 atvejus.

Kaukių grąžinimas. Vyriausybė nusprendė nuo šeštadienio grąžinti privalomą kaukių dėvėjimą daugumoje uždarų viešų vietų, įskaitant parduotuves ir visuomeninį transportą. Didieji prekybos tinklai žada nuo tos dienos neįsileisti pirkėjų, kurie nebus pridengę veido.

Pasirengimas mokslo metams. Vyriausybės nariai aptarė pasirengimą naujiems mokslo metams. Pasak Švietimo ministerijos, labiausiai tikėtina, kad mokiniai bus ugdomi grupėse ir klasėse, tačiau taip pat rengiamasi ir mokymuisi nuotoliniu būdu – numatytos lėšos įsigyti informacinių technologijų priemonių, rugpjūčio antroje pusėje numatyti seminarai ir mokymai mokytojams dėl darbo nuotoliniu būdu.

Vakcinos planai. Vyriausybė nusprendė, kad Europos Sąjungos šalims bendrai perkant vakciną, Lietuva ją įsigis 70-čiai proc. populiacijos. Tai gali kainuoti apie 50 mln. eurų. ES šalys birželį Europos Komisijai suteikė įgaliojimus su vakcinų gamintojais sudaryti išankstinę COVID-19 vakcinų pirkimo sutartį. Dauguma ekspertų sako, kad vakcina turbūt bus pagaminta anksčiausiai kitais metais.

Nedarbo diena? Vyriausybė pritarė, kad Sausio 13-oji būtų paskelbta nedarbo diena. Galutinį sprendimą turi priimti Seimas. Svarstoma, kad Sausio 13-oji laisvadieniu galėtų būti vietoj lapkričio 2-osios.

Pokyčiai „Barboroje“. Elektroninė parduotuvė „Barbora“ vėl grįžta prie karantino metu taikytų saugumo priemonių – laikinai apribojama galimybė klientams atsiskaityti už prekes tiesiogiai kurjeriui.

JAV kariai. Jungtinės Valstijos svarsto galimybę siųsti papildomų karių į Baltijos šalis, mažindamos kontingentą Vokietijoje, paskelbė gynybos sekretorius Markas Esperis. Daugiau detalių apie galimą karių siuntimą į Lietuvą jis nepateikė.

Kiaulių maras. Lietuvoje užfiksuotas antras šiais metais afrikinio kiaulių maro židinys. Jis nustatytas Plungės rajone, nedideliame ūkyje, kur savo reikmėms buvo penimos penkios kiaulės.

Fintech augimas. Lietuvos banko licencijuotų naujųjų finansinių technologijų (fintech) įmonių pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pat metu pernai, išaugo daugiau nei dukart, paskelbė sektoriaus atstovus vienijanti asociacija. Lietuvos valdžios institucijos yra užsibrėžusios tikslą, kad Lietuva taptų fintech centru Šiaurės Europos regione, tačiau kritikai teigia, kad nesudėtingai gaunamos licencijos gali pritraukti ir nepasirengusių įmonių, kurių žlugimas pakirstų šalies reputaciją, be to, nerimaujama dėl šio sektoriaus įmonių priklausomybės nuo kriptovaliutų.

Virusas kaimynystėje. Latvijoje per parą nustatyti keturi užsikrėtimo atvejai, Estijoje – penki. Lenkija pranešė apie 512 atvejų ir 12 mirčių, Rusija – 5475 atvejus ir 169 mirtis. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad sirgo koronavirusine infekcija COVID-19, bet jam pasireiškė besimptomė forma.

ES pasirengimas. Europos Komisija pasirašė susitarimą už 63 mln. eurų įsigyti tūkstančius antivirusinio preparato remdesiviro dozių. Taip bus užtikrintas maždaug 30 000 pacientų, kuriems pasireiškia sunkūs COVID-19 simptomai, gydymas.

Įtampa Baltarusijoje. Artėjant rugpjūčio 9 dienos prezidento rinkimams, Baltarusijos tarnybos paskelbė, kad netoli Minsko sulaikė 32 privačios karinės kompanijos „Wagner“ kovotojus iš Rusijos. Baltarusijos pareigūnai skelbia sužinoję apie daugiau kaip 200 kovotojų, atvykusių į Baltarusiją destabilizuoti padėties.

Liūdni rekordai. Jungtinės Valstijos užfiksavo didžiausią per pastaruosius pustrečio mėnesio mirštamumą nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19, šalyje per parą mirus 1 592 šiuo virusu užsikrėtusiems žmonėms.

Vakcinos paieškos. Mokslininkai paskelbė, kad JAV biotechnologijų įmonės „Moderna“ kuriama vakcina nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19 per bandymus su beždžionėmis sužadino intensyvų imuninį atsaką ir neleido virusui daugintis primatų nosyse ir plaučiuose. Pastarasis faktas laikomas ypač svarbiu, siekiant užkirsti kelią viruso plitimui oro lašeliniu būdu. To nepavyko pasiekti išbandant Oksfordo universiteto kuriamą vakciną.

Musulmonų hadžas. Saudo Arabijoje musulmonai maldininkai pradėjo kasmetines hadžo apeigas, tačiau jų dalyvių skaičius ribojamas, organizatoriams siekiant išvengti koronaviruso protrūkio per penkias dienas truksiančią piligrimystę. Hadžas, kurį turi siekti bent kartą gyvenime atlikti kiekvienas įgalus ir išgalintis musulmonas, paprastai būna vienas didžiausių pasaulyje religinių sambūrių, tačiau šiemet apeigose galės dalyvauti tik iki 10 tūkst. žmonių, jau gyvenančių karalystėje. Pernai per hadžą į Saudo Arabiją buvo atvykę apie 2,5 mln. maldininkų iš viso pasaulio.

Ribojimai Turkijoje. Turkijos parlamentas trečiadienį priėmė kontroversišką įstatymą, suteikiantį vyriausybei daugiau galių kontroliuoti socialinius tinklus. Naujuoju teisės aktu numatoma, kad tokios socialinių tinklų milžinės kaip „Facebook“ ir „Twitter“ turės užtikrinti, jog Turkijoje veiktų jų vietos padaliniai ir kad būtų vykdomi šalies teismų nurodymai pašalinti turinį. Kritikai nerimauja dėl šio įstatymo poveikio žodžio laisvei.

Migrantai Europoje. Europos Audito Rūmai paskelbė, kad mažiau nei 40 proc. nelegalių imigrantų, kuriems liepiama palikti Europos Sąjungos šalis, paklūsta tokiam nurodymui.