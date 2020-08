Apžvalga: svarbiausi savaitgalio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Viruso plitimas. Savaitgalį Lietuvoje patvirtintas rekordinis susirgimų COVID-19 atvejų skaičius – 41. Nauji atvejai nustatyti penkiose apskrityse – Vilniaus, Kauno, Utenos, Panevėžio ir Klaipėdos. Dauguma jų susiję su židiniais. Lietuvoje nuo pandemijos pradžios iš viso patvirtinti 2635 koronaviruso atvejai, tebeserga 770 asmenų, 1766 – pasveiko, 84 mirė. Nuo birželio 1 dienos užfiksuoti 166 įvežtiniai atvejai.

Kalti kontaktai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė teigia, kad ligos plitimą pastaruoju metu skatina suaktyvėjęs socialinis gyvenimas. Dauguma – 66 proc. – nustatytų užsikrėtimų yra dėl kontakto su sergančiaisiais, todėl, anot R. Lingienės, būtina „šiek tiek pristabdyti socialinį gyvenimą“.

Virusas kaimynystėje. Latvijoje per pastarąją parą patvirtinti keturi nauji COVID-19 atvejai, iš viso susirgo 1337 žmonės, Estijoje – septyni, iš viso – 2272. Rusijoje per parą nustatyta 4,85 tūkst. naujų koronavirusinės infekcijos atvejų, mirė dar 73 šia liga užsikrėtę žmonės. Nuo epidemijos pradžios Rusijoje iš viso išaiškinti 956 tūkst. 749 susirgimai, per 16 tūkst. žmonių mirė. Baltarusijoje per pastarąją parą patvirtinti 183 nauji užsikrėtimai ir mirė penki asmenys. Koronavirusas šioje šalyje iš viso nustatytas 70 tūkst. 468 gyventojams.

Virusas pasaulyje. Pietų Korėjoje sekmadienį užfiksuotas didžiausias – 397 – nuo kovo mėnesio pradžios naujų koronaviruso atvejų paros rodiklis, todėl valdžia perspėjo, jog šalis „yra ant nacionalinės pandemijos slenksčio“, ir sugriežtino socialinio atstumo laikymosi taisykles. Indijoje patvirtintų COVD-19 perkopė 3 mln. ribą.

Susirgo J. Timošenko. Ukrainos partijos „Batkivščyna“ („Tėvynė“) ir frakcijos parlamente lyderei Julijai Tymošenko diagnozuota koronavirusinė infekcija COVID-19 . Pasak jos atstovų, J. Timošenko būklė yra sunki. Ukrainoje per pastarąją parą nustatyti 1987 nauji užsikrėtimai COVID-19, 27 žmonės mirė.

Situacija Baltarusijoje:

* Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka šeštadienį pareiškė, kad prie šalies sienų užfiksuotas NATO pajėgų „rimtas judėjimas“, todėl įvedama aukščiausio lygio kovinė parengtis. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir kariuomenės atstovai paneigė, kad Lietuvoje vyksta koks nors neplanuotas karių judėjimas. Pasak R. Karoblio, „jokių neplaninių tiek NATO, tiek Lietuvos kariuomenės judėjimų nėra, didžiųjų pratybų nevyksta“.

* Baltarusijos prezidento rinkimų dalyvė Sviatlana Cichanouskaja interviu BNS sakė, kad A. Lukašenkos sprendimas paskelbti kovinę parengtį šalyje tėra įprastas žmonių bauginimas, tačiau tai nebeišgąsdins baltarusių.

* Sekmadienį Minske surengtas Naujosios Baltarusijos maršas. Tai turėjo būti viena skaitingliausių protesto akcijų prieš A. Lukašenkos režimą, į gatves išėjo dešimtys tūkstančių žmonių. Naujienų agentūrų duomenimis, marše galėjo dalyvauti 100 tūkst. žmonių. Akcijos dalyviai reikalavo paleisti visus politinius kalinius, nubausti smurtą prieš suimtuosius naudojusius pareigūnus, atsistatydinti A. Lukšenką, surengti naujus prezidento rinkimus. Prieš protestuotojus valdžia sostinėje buvo sutelkusi sustiprintas karines pajėgas.

„Laisvės kelias“. Solidarizuojantis su pilietine Baltarusijos visuomene, kovojančia dėl demokratinių permainų savo šalyje, Lietuvoje sekmadienį organizuojamas „Laisvės kelias“ – apie 50 tūkst. žmonių grandinė sujungs Vilnių su pasienyje esančiais Medininkais.

Žalos įmokos. Įmokas pacientų patirtai žalai atlyginti į specialią sąskaitą iš beveik 4 tūkst. Lietuvos gydymo įstaigų sumokėjo pusė. Valstybinė ligonių kasa įspėjo, kad to nepadariusioms gydymo įstaigoms gali būti sustabdytos licencijos.

Apnuodijimas. Dėl įtariamo apnuodijimo komos ištiktas Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas šeštadienį iš Rusijos Omsko ligoninės atskraidintas į Berlyne esančią ligoninę „Charite.