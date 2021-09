Apžvalga: svarbiausi savaitgalio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

„Kaunas Pride“:

Kaune pirmąkart įvyko eitynės „Kaunas Pride“, skirtos atkreipti dėmesį į LGBTQ+ žmonių teises, sutraukusios apie 2 tūkst. žmonių. Gausių policijos pajėgų saugomame renginyje taip pat dalyvavo ir JAV ambasadorius Robertas Gilchristas, ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. Dalyviai, tik išvakarėse gavę savivaldybės leidimą, susidūrė su kai kurių asmenų trukdymu renginio metu, provokacijomis, užgauliojimais. Policija pranešė pradėjusi penkis ikiteisminius tyrimus: keturis – dėl viešosios tvarkos pažeidimo, vieną – dėl neapykantos kurstymo. Iš viso į įstaigas pristatyta per 20 asmenų.

Migrantų krizė:

* Pasienyje su Baltarusija per dvi dienas apgręžta apie 80 migrantų – po 40 per parą. Migrantų Baltarusijos pasienyje srautas pastarosiomis dienomis, pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos, išaugo apie keturis kartus, tačiau per visą savaitę į šalį neįleistas nė vienas užsienietis.

* Lietuvoje viešėjęs Europos Komisijos vicepirmininkas Margaritis Schinas pareiškė, kad neteisėtos migracijos krizė Lietuvoje ir kitose Baltarusijos kaimynėse yra „tinkamas momentas“ Europos Sąjungai peržiūrėti migracijos politiką. Keisti taisykles, siekiant greitai reaguoti į hibridinio pobūdžio atakas, paragino Lietuvos prezidentas, premjerė, Seimo pirmininkė. Anot M. Schino, rudenį dėl šių taisyklių derėsis ES šalių lyderiai, taip pat bus vertinami ir konkretūs Lietuvos pasiūlymai.

Barjeras:

Vyriausybės komisija šeštadienį apsisprendė, jog fizinis barjeras Baltarusijos pasienyje bus įrengiamas dviem etapais, pirmieji darbai svarbiausiame 100 kilometrų ruože, netoli Druskininkų, A. Barausko ir Adutiškio pasienio užkardų, prasidės jau rugsėjo antroje pusėje, juos, BNS žiniomis, ketinama pavesti „Epso-G“ įmonei „Tetas“. Likusioje 400 kilometrų atkarpoje darbus tikimasi pradėti šių metų pabaigoje ir baigti kitų metų antrojoje pusėje.

Koronaviruso situacija:

* Per praėjusias dvi paras šalyje nustatyta 1414 naujų koronaviruso atvejų, mirė 11 žmonių. 14 dienų naujų susirgimų skaičius 100 tūkst. gyventojų išaugo iki 316,5 atvejo, o septynių dienų teigiamų diagnostinių testų dalis – iki 5,8 procento. Ligoninėse gydomi 637 COVID-19 pacientai, 68 iš jų – reanimacijoje.

* Per dvi paras pirmąja vakcinos doze paskiepyta per 6,2 tūkst. žmonių – maždaug triskart mažiau, nei praėjusį savaitgalį. Lietuvoje mažiausiai vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 60 proc. žmonių, tarp pilnamečių paskiepyta 70,5 proc. gyventojų.

* Latvijoje sekmadienį užfiksuoti 358 nauji koronaviruso atvejai, vienas pacientas mirė, Estijoje – 255 nauji COVID-19 atvejai, mirė keturi pacientai. Rusijoje per parą nustatyti 18 645 infekcijos atvejai, mirė 793 anksčiau užsikrėtę žmonės. Ukrainoje per parą patvirtinti 1 379 nauji susirgimai ir 17 mirčių nuo koronaviruso.

Situacija Afganistane:

* Talibanas vėl nusprendė nukelti naujos Afganistano vyriausybės sudėties paskelbimą iš rugsėjo 4-osios į kitą savaitę. Talibano atstovas spaudai Zabihullah Mujahidas pareiškė, kad judėjimas būtų pajėgus ir pats suformuoti Vyriausybę, bet mėgina užtikrinti, kad joje būtų visos Afganistano visuomenės grupės ir sluoksniai.

* Kabule mažiausiai du žmonės žuvo ir 12 buvo sužeisti, kai Talibano kovotojai, švęsdami laimėjimus paskutinėje islamistų dar neužimtoje Pandžšyro provincijoje, pradėjo šaudyti į orą. Z. Mujahidas paragino kovotojus nedelsiant nutraukti šią šventimo praktiką.

* Talibano specialiosios pajėgos šeštadienį šūviais į orą išvaikė naujausią Afganistano moterų protesto demonstraciją sostinėje dėl lygių teisių.

* Kabulo oro uostui atnaujinus dalį vidaus susisiekimo, valstybinė oro bendrovė „Ariana Afghan Airlines“ rengia skrydžius į tris Afganistano provincijas.

* Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas Ženevoje rugsėjo 13 dieną žada sušaukti aukšto lygio konferenciją dėl pagalbos Talibano perimtam Afganistanui, šalyje iškilus humanitarinės katastrofos grėsmei.

* Aukščiausio rango JAV generolas Markas Milley pareiškė, kad „tikėtina“, jog Afganistane kils pilietinis karas, ir įspėjo, jog tokiomis sąlygomis šalyje gali atgyti teroristinės grupuotės.

NATO kritika ES kariuomenei. NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas įspėjo, kad nuo JAV nepriklausomos kariuomenės sukūrimas Europoje suskaldytų Aljanso sąjungininkes. Bendrijos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis anksčiau šią savaitę pareiškė, jog įvykiai Afganistane parodė būtinybę Europai būtina susikurti nuosavus, nuo JAV nepriklausomus karinius pajėgumus.

Rugsėjo 11-osios dokumentai. JAV prezidentas Joe Bidenas, likus savaitei iki rugsėjo 11-osios išpuolių 20-ųjų metinių, nurodė išslaptinti kai kuriuos dokumentus, susijusius su 2001-ųjų teroro atakomis, stengdamasis palaikyti aukų šeimas, seniai ieškančias informacijos, galimai rodančios tam tikrą Saudo Arabijos vyriausybės kaltę.

Protestai Vokietijoje. Likus trims savaitėms iki šalies Bundestago rinkimų, tūkstančiai žmonių protestavo Berlyne reikalaudami vieningiau kovoti su rasizmu šalyje, daugiau teisių pabėgėliams, dosnesnės prieglobsčio suteikimo politikos, mažesnių nuomos mokesčių.

Sulaikymai Kryme. Rusijos saugumo pareigūnai sulaikė penkis Krymo totorių aktyvistus ir surengė kratą vieno iš jų namuose, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareikalavo paleisti sulaikytuosius, sakydamas, kad „Krymo okupantai vėl griebiasi Krymo totorių persekiojimo“.

Išpuolis Irake. Irako šiaurėje grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) kovotojams sekmadienio naktį užpuolus kontrolės postą žuvo 13 šalies policijos pareigūnų, pranešė saugumo šaltiniai ir medikai.

Žaidynių pabaiga. Tokijas sekmadienį atsisveikino su paralimpinėmis žaidynėmis, pasak organizatorių, „suteikusioms balsą 1,2 mlrd. žmonių su negalia“. Iš viso per šias žaidynes medalius iškovojo rekordiškai daug komandų – 86, iš jų 62 – bent vieną aukso.

Atsivėrimas. JAV susisiekimo sekretorius Pete'as Buttigiegas, pirmasis homoseksualumo neslepiantis JAV vyriausybės narys, ir jo sutuoktinis šeštadienį pristatė savo sūnų ir dukrą. Anksčiau jie skelbė mažiausiai metus siekiantys įsivaikinti.