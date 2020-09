Apžvalga: svarbiausi penktadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Per parą Lietuvoje nustatyta 114 naujų koronaviruso atvejų: 72 atvejai siejami su židiniais, 20 asmenų užsikrėtė po kontakto su žinomais užsikrėtusiaisiais, 16 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, registruoti šeši įvežtiniai atvejai. Latvijoje užfiksuotas 31 naujas COVID-19 atvejis, Estijoje – 42, Baltarusijoje – per 300, Lenkijoje – per 1,5 tūkst., Ukrainoje – per 3,5 tūkst., Rusijoje – 7 tūkst. 212, daugiausiai nuo birželio.

* Koronavirusas diagnozuotas Raseinių rajono merui Andriui Bautroniui ir administracijos direktoriui Edmundui Jonylai. Rajono meras sekmadienį lankėsi renginyje Kryžkalnyje, kuriame dalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Saulius Skvernelis, parlamentarai, ministrai, kiti asmenys. Raseinių vadovai sako su prezidentu ir premjeru artimai nekontaktavę, be to, tuo metu turėję neigiamus koronaviruso testo rezultatus. S. Skvernelis dėl to atšaukė penktadienio vizitą renginyje, tiek jis, tiek G. Nausėda bei kiti renginyje dalyvavę komandų nariai tirsis dėl viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų teigimu, renginio Kryžkalnyje data nepatenka į užkrečiamąjį periodą, todėl jo dalyviams izoliuotis nereikia.

* Dėl spartaus koronaviruso plitimo Raseinių rajone savivaldybė įvedė rekomendacijas gyventojams visose viešose vietose dėvėti veido kaukes, mažiausiai dviem savaitėms atšaukti visas keliones į kitus rajonus, vengti bet kokių susibūrimų. Planus kreiptis į Vyriausybę dėl karantino skelbimo savivaldybėje nuspręsta savaitei atidėti.

* Spalį vyksiančiuose Seimo rinkimuose Lietuvos diplomatinėse atstovybėse Izraelyje ir Brazilijoje, taip pat Los Andžele ir Niujorke JAV vyks tik paštu, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija.

* Dėl COVID-19 pandemijos neribotam laikui atidedami 2021 metų vasarį turėjusio vykti Rio de Žaneiro karnavalo renginiai – sambos mokyklų paradai. Miesto pareigūnai dar nepaskelbė, ar bus leista vykti gatvių šventėms. Ši šventė paprastai sutraukia milijonus turistų iš visos Brazilijos ir pasaulio.

* Prancūzijoje registruotas naujų COVID-19 atvejų paros rekordas – 16 096 užsikrėtimo atvejai. Šalies Vyriausybei šią savaitę paskelbus apie priemones ligos plitimui stabdyti, tai sukritikavo Paryžiaus ir Marselio merai, kai kurių barų savininkai raginimo nepaisyti naujosios tvarkos. Prancūzijos premjeras Jeanas Castexas žada nuo suvaržymų nukentėjusiems verslams skirti didesnę pagalbą.

* „Google“ pranešė atnaujintuose žemėlapiuose spalvomis žymėsianti vietoves, kuriose fiksuojamas padidėjęs COVID-19 užkrato atvejų skaičius. Atidarius „sluoksnių“ ženkliuką ir pasirinkus „COVID-19“ parinktį, žemėlapiai bus atvaizduojami nurodant septynių dienų užkrato atvejų skaičių 100 tūkst. žmonių vidurkį.

Padėtis Baltarusijoje:

* Lietuva, Latvija ir Estija išplėtė sankcijas Baltarusijos režimo atstovams, atsakingiems už rinkimų klastojimą ir smurtą prieš taikius protestuotojus. Į juodąjį sąrašą Baltijos šalys įtraukė 98 pareigūnus, įskaitant teisėjus ir jėgos struktūrų darbuotojus. Baltijos šalys rugpjūčio pabaigoje įvedė sankcijas A. Lukašenkai ir dar kelioms dešimtims pareigūnų. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sakė, kad naują sankcijų raundą paskatino Europos Sąjungos delsimas įvesti bendras sankcijas ir šią savaitę surengta Vakarų nepripažįstamo prezidento Aliaksandro Lukašenkos inauguracija.

* Minsko miesto teismas penktadienį pripažino teisėtu žemesnės instancijos teismo sprendimą taikyti Baltarusijos opozicijos Koordinacinės tarybos prezidiumo narei Maryjai Kalesnikavai kardomąją priemonę suėmimą. Ji liks suimta iki lapkričio pradžios, tačiau svarstoma sprendimą skųsti.

* A. Lukašenka pareiškė, jog jo šalis norėtų turėti krovos terminalą Rusijai priklausančioje Suomijos įlankos pakrantėje, netoli Sankt Peterburgo ir pasiūlė Rusijos Leningrado srities gubernatoriui Aleksandrui Drozdenkai bendrai statyti uostą. Anksčiau A. Lukašenka yra pagrasinęs nukreipti baltarusiškų krovinių tranzitą nuo Baltijos šalių, paskelbusių sankcijų Minskui, į Rusijos uostus.

* Baltarusijos energetikos ministerija pavadino Lietuvos Seimo rugsėjo 22-ąją priimtą rezoliuciją dėl Astravo atominės elektrinės grėsmės branduolinei saugai Europoje kišimusi į šalies vidaus reikalus ir politinėmis spekuliacijomis.

* Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kad tam tikrų šalių atsisakymas pripažinti Aliaksandrą Lukašenką Baltarusijos prezidentu prieštarauja tarptautinei teisei ir prilygsta netiesioginiam kišimuisi į Baltarusijos vidaus reikalus.

Pinigų plovimas. Tarptautinio žurnalistinio tyrimo autoriai pranešė, kad per „Danske Bank“ Lietuvos padalinį pastarąjį dešimtmetį buvo pervedami dideli kiekiai abejotinos kilmės pinigų. Lietuvos bankas tvirtina bendradarbiaujantis su Danijos teisėsauga, o „Danske Bank“ teigia peržiūrintys vykdytas finansines operacijas, tačiau išsamiau jų nekomentuoja.

Turto areštas. Vokietijoje po apnuodijimo besigydančio Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno sąskaitos ir butas Maskvoje buvo areštuotas, kol jis buvo komos būklės Vokietijos klinikoje. Nors tai netrukdo opozicionieriui gyventi bute, skelbiama, kad A. Navalnas liks Vokietijoje iki jo reabilitacijos kurso, galinčio užtrukti kelias savaites, pabaigos.Anksčiau buvo areštuotos A. Navalno įkurto Kovos su korupcija fondo ir fondo teisininkės sąskaitos.

Šiaurės Korėjos atsiprašymas. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas atsiprašė už Pietų Korėjos piliečio nužudymą jūroje anksčiau šią savaitę. Pirmas toks incidentas per dešimtmetį sukėlė pasipiktinimą Pietų Korėjoje. Šiaurės Korėjos atsiprašymai, jau nekalbant apie asmenišką Kim Jong Uno atsiprašymą, yra itin reti.

Išpuolis Paryžiuje. Prancūzijos sostinėje per išpuolį šalia pastato, kuriame anksčiau buvo įsikūrusi satyrinio žurnalo „Charlie Hebdo“ redakcija, peiliu buvo sužaloti keturi žmonės, du iš jų yra kritinės būklės. Įtariamasis buvo sulaikytas.