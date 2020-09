Apžvalga: svarbiausi penktadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Lietuvoje per parą nustatyti 26 nauji koronaviruso atvejai, bendras patvirtintų atvejų skaičius viršijo 3 tūkstančius.

* Užfiksuotas pirmasis koronaviruso atvejis Lietuvos mokyklose naujais mokslo metais. Infekcija patvirtinta Raseinių Šaltinio progimnazijos penktokei, visa klasė yra saviizoliacijoje, progimnazijos aplinka dezinfekuota. Dėl darbuotojos užsikrėtimo ugdymo procesas buvo sustabdytas Molėtų rajono gimnazijoje. Epidemiologai su mokyklomis susijusius koronaviruso atvejus įvardija kaip keliančius daugiausiai nerimo.

* Lietuva ir Estija peržengė 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų sergamumo koronavirusu ribą, kada pagal Baltijos šalių sutarimą atvykusiems privaloma dviejų savaičių izoliacija. Sveikatos ministrė Ilzė Vinkelė apkaltino lietuvius ir estus, kad jie nesilaikė sutartų taisyklių dėl tarptautinių kelionių.

* Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pranešė, jog nebebus siūloma įvesti darbo laiko ribojimų kavinėms, barams ir kitoms maitinimo įstaigoms, o koronaviruso rizikai valdyti pasitelkti kitas priemones, pavyzdžiui, nustatyti plotą vienam lankytojui.

* Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad tirti žmones serologiniais greitaisiais koronaviruso testais, parodančiais, ar žmogus yra persirgęs COVID-19, nuo šiol bus galima ne tik gydymo įstaigose, bet žmonių darbo ar gyvenamosiose vietose.

* Latvijoje per parą patvirtinti šeši atvejai, Estijoje – 15. Viruso plitimas įsibėgėja Ukrainoje – čia per parą nustatyti 2 723 atvejai – daugiausiai nuo COVID-19 epidemijos pradžios, per parą mirė 51 anksčiau užsikrėtęs asmuo.

* Didžiojoje Britanijoje sustabdytas naujausios „Betmeno“ juostos filmavimas, koronavirusą patvirtinus filmo žvaigždei Robertui Pattinsonui.

* Dėl koronaviruso į ligoninę paguldytas buvęs Italijos premjeras Silvio Berlusconi.

* Prancūzijoje dėl koronaviruso grėsmės teko užsidaryti 22 mokykloms, į kurias šią savaitę sugrįžo mokiniai.

Situacija Baltarusijoje:

* Lietuvoje apsilankė vienas iš Baltarusijos opozicijos lyderių, Koordinacinės tarybos narys, buvęs kultūros ministras Pavelas Latuška. „Mums labai svarbu girdėti jūsų balsą, jūsų vertinimus dėl to, kas vyksta Baltarusijoje, ir jeigu pradėsime dialogą, labai svarbus mediatorių vaidmuo“, – žurnalistams Vilniuje sakė P. Latuška. Prieš atvykdamas į Vilnių jis dar lankėsi Varšuvoje.

* Dauguma Lietuvos politikos ekspertų mano, kad protestai Baltarusijoje palaipsniui mažės ar bus nuslopinti, o Aliaksandras Lukašenka išlaikys politinę valdžią, rodo Vilniuje veikiančio Rytų Europos studijų centro tyrimo rezultatai. Dauguma iš 11 apklaustų ekspertų svarbiausiu vidaus veiksniu, turinčiu įtakos politiniams procesams, laikė Baltarusijos jėgos struktūrų paramą A. Lukašenkai, o reikšmingiausiu išorės veiksniu – Kremliaus apsisprendimą palaikyti A. Lukašenką arba ieškoti kitokio situacijos sprendimo.

* Oficialiais Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šalyje ketvirtadienį vyko 30 protesto akcijų, jose dalyvavo maždaug 850 žmonių, 26 protestuotojai buvo sulaikyti.

* Baltarusija pradėjo derybas su Rusijos naftos koncernais dėl šalies naftos perdirbimo gamyklų aprūpinimo žaliava 2021 metais. Apie tai pranešęs Rusijos energetikos ministras Aleksandras Novakas pabrėžė, jog Rusija pasiryžusi aprūpinti Baltarusiją nafta.

Latvių pirkinys. Didžiausia privati Latvijos sveikatos priežiūros įmonių grupė „Repharm” Lietuvoje įsigijo „Kardiolitą“ ir dar tris privačias medicinos klinikas Lietuvoje.

JAV kariai. Į Lietuvą atvyksta JAV karių batalionas. Lietuvos vyriausybė teigia, kad šis karių dislokavimas suplanuotas iš anksto ir nėra niekaip susiję su situacija Baltarusijoje.

Vasaros statistika. Meteorologai paskelbė, kad praėjusi kalendorinė vasara buvo daugiau kaip vienu laipsniu šiltesnė už įprastinę daugiametę temperatūrą. Šilčiausias vasaros mėnuo buvo birželis.

Spaudimas Rusijai. Europos Sąjungos ir NATO šalių diplomatai surengė pirmąsias derybas, kaip reaguoti į Rusijos opozicijos veikėjo Aleksejaus Navalno apnuodijimą. ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis sakė, kad Europa neatmeta galimybės įvesti sankcijų Maskvai. „Vokietija informavo sąjungininkes apie specialios laboratorijos atliktų tyrimų rezultatus. Jie įrodo, kad, be jokių abejonių, ponas Navalnas buvo apnuodytas nervus paralyžiuojančia medžiaga iš „Novičioko“ grupės“, – pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. NATO paragino atlikti tarptautinį tyrimą dėl apnuodijimo ir pareikalavo, kad Maskva Cheminio ginklo draudimo organizacijai (OPCW) atskleistų savo nervus paralyžiuojančios medžiagos „Novičiok“ programą.

JAV politika. Demokratų kandidatas į JAV prezidentus Joe Bidenas apsilankė Kenošos mieste Viskonsine, kur policijos pareigūno šūviai į juodaodį sukėlė smurtinius protestus. J. Bidenas sakė asmeniškai pasikalbėjęs su pašautu Jacobu Blake'u. Prieš porą dienų Kenošoje lankėsi perrinkimo siekiantis respublikonų prezidentas Donaldas Trumpas.

„Apple“ smukimas. JAV technologijų milžinės „Apple“ vertė smuko 8 proc. – beveik 180 mlrd. JAV dolerių.Tai yra rekordinis kada nors fiksuotas kokios nors įmonės vertės sumažėjimas per vieną dieną JAV rinkos istorijoje. Nepaisant to, „Apple“ kapitalizacija vis dar gerokai viršija 2 trln. JAV dolerių.