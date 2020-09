Apžvalga: svarbiausi ketvirtadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Viruso plitimas. Per parą patvirtinta 20 naujų koronaviruso atvejų – tai mažiausias dienos rodiklis per pastarąsias dvi savaites. Ligoninėse nuo koronaviruso gydoma 50 žmonių, septyni iš jų – reanimacijoje. Latvijoje patvirtinti keturi nauji atvejai, Estijoje – 26, Lenkijoje – 612. Ukrainoje užfiksuotas mirčių rekordas – per parą nuo COVID-19 mirė 54 žmones.

Situacija Baltarusijoje:

* Aliaksandras Lukašenka pakeitė Baltarusijos KGB ir valstybės saugumo tarybos vadovus. Naujuoju KGB vadovu paskirtas Ivanas Tertelis, iki šiol vadovavęs Valstybės kontrolės komitetui. Jis yra įtrauktas į Lietuvos paskelbtą „juodąjį sąrašą“. A. Lukašenka taip pat įvardijo keturias šalis, kurios esą kišasi į Baltarusijos vidaus reikalus – tai Lenkija, Čekija, Lietuva ir Ukraina.

* Vizito į Minską atvykęs Rusijos premjeras Michailas Mišutinas pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija susitarė dėl apmokėjimo už energetikos išteklius.

* Opozicijos Koordinacinės tarybos narei Lilijai Vlasovai režimui lojali teisėsauga pareiškė įtarimus mokesčių vengimu.

* Lietuvos Krašto apsaugos ministerija Baltarusijos gynybos atašė pateikė informaciją apie rudenį Lietuvoje vyksiančias didžiausias karines pratybas. Lietuva pabrėžė, kad pratybos yra gynybinio pobūdžio ir nėra nukreiptos nei prieš vieną valstybę, įskaitant Baltarusiją. Penktadienį į Lietuvą turėtų atvykti JAV karių batalionas.

* Latvijos premjeras paskelbė, kad išsiųs oficialių laišką Tarptautinei ledo ritulio federacijai su siūlymu kitąmet Baltarusijoje planuojamą pasaulio čempionatą perkelti kitur. Anksčiau planuota, kad čempionatas vyks Rygoje ir Minske.

* Baltarusijos valdžia žada, kad Astravo atominė elektrinė elektros energiją pradės gaminti lapkričio mėnesį. „Planuojama, jog pirmąsias kilovatvalandes jėgainė pagamins lapkritį“, – interviu laikraščiui „SB. Belarus segodnia“ sakė energetikos viceministras Michailas Michadiukas.

* Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad Lietuva gali įvesti nacionalines sankcijas Baltarusijos konstitucinio teismo teisėjams.

„Orlen“ investicijos. Lietuvos vyriausybė pranešė, kad Lenkijos naftos koncernas „Orlen“ planuoja investuoti „šimtus milijonų eurų“ į naftos likučio perdirbimo gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ministerijos atstovė BNS teigė, kad šiuos planus Vyriausybės nariams pristatė „Orlen Lietuvos“ vadovas.

Dėmesys regionams. Prezidento G. Nausėdos iniciatyva Vilniuje surengtas regionų forumas. Svarbiausia diskusijų tema – galimybė suteikti daugiau savarankiškumo savivaldybėms. Lietuvos savivaldybių asociacija paragino pakeisti įstatymus, kad savivalda galėtų laisviau skolintis investicijoms.

Nepasitvirtinę įtarimai. Prokuratūra konstatavo, kad vienos moters kaltinimai parlamentarui Petrui Gražuliui dėl išžaginimo nėra pagrįsti ir nutraukė kovo mėnesį pradėtą ikiteisminį tyrimą.

Nauji egzaminai. „Regitra“ pranešė, kad kitąmet būsimiems vairuotojams praktikos egzaminuose bus įtraukta nauja užduotis – vairavimas su navigacijos priemonėmis.

Teisėjų pasitraukimas. Iš pareigų nusprendė atsistatydinti specialiojo liudytojo statusą korupcijos byloje turintys Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai Aloyzas Kruopys ir Linas Žukauskas.

Latvijos skrydžiai. Latvija panaikino daugelį skrydžių apribojimų – vėl leidžiami skrydžiai iš Europos Sąjungos šalių, išskyrus Ispaniją, Maltą ir Liuksemburgą. Atvykus iš daugelio šalių lieka privaloma dviejų savaičių izoliacija.

Spaudimas Rusijai. Vakarų lyderiai pareikalavo Rusijos paaiškinimų, Vokietijai paskelbus, kad rusų opozicijos veikėjas Aleksejus Navalnas buvo apnuodytas medžiaga iš tos pačios grupės, kuriai priklauso „Novičiok“. Vokietijos opoziciniai žalieji ir didžiausias laikraštis „Bild“ paragino vyriausybę nubausti Rusiją stabdant „Nord Stream 2“ dujotiekio projektą. G. Nausėda pareiškė, kad nunuodijimas „primena blogiausius Stalino laikus, kai buvo sakoma – nėra žmogaus, nėra ir problemos“. Kremlius atkirto, esą dėl A. Navalno situacijos „nėra jokio pagrindo kaltinti Rusijos valstybę“, o A. Lukašenka Rusijos premjerui pareiškė, esą baltarusiai perėmė vokiečių pokalbį, kuris rodo, jog A. Navalnas nebuvo nunuodytas. Dėl naujų sankcijų grėsmės krito rublio kursas.

JAV sankcijos. Jungtinės Valstijos paskelbė sankcijas Tarptautinio Baudžiamojo Teismo vyriausiajai prokurorei Fatu Bensouda. Taip Vašingtonas reagavo į teisme vykstantį tyrimą dėl galimų amerikiečių karo nusikaltimų Afganistane. Europos Sąjunga savo ruožtu sukritikavo JAV spaudimą ir išsakė paramą teismui. Šioje byloje teismas taip gali aiškintis įtarimus dėl spėjamų CŽV kalėjimų Lietuvoje.

Taifūnas Korėjoje. Korėjos pusiasalį užklupo galingas taifūnas „Maysak“. Patvirtinta vieno žmogaus mirtis pietinėje pakrantėje, tūkstančiai žmonių buvo evakuoti.

Nuosprendis Slovakijoje. Slovakijos teismas išteisino įtakingą verslininką Marianą Kočnerį dėl užsakymo 2018 metais nužudyti vieną žurnalistą ir jo sužadėtinę. Tiriamosios žurnalistikos atstovo Jano Kuciako ir Martinos Kušnirovos nužudymas jų namuose netoli sostinės Bratislavos 2018 metų vasarį sukrėtė šalį. Nužudytojo šeima ir Slovakijos prezidentė pareiškė, kad juos šokiravo teismo sprendimas.

JAV vakcina. Donaldo Trumpo administracija paragino Amerikos valstijas iki lapkričio 1-osios pasirengti platinti galimą vakciną nuo COVID-19. JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro nurodytas terminas sueis vos dvi dienos iki JAV prezidento rinkimų. Šiuo metu trys Vakarų vaistų gamintojos vykdo trečiosios fazės klinikinius bandymus, kuriuose dalyvauja dešimtys tūkstančių žmonių. JAV iki šiol nuo koronaviruso mirė 185 tūkst. žmonių.