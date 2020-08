Apžvalga: svarbiausi ketvirtadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Viruso plitimas. Per parą nustatyti 32 nauji koronaviruso atvejai, taip pat pranešta apie mirusią daugiau kaip 100 metų COVID-19 sirgusią moterį – tai 82-oji viruso auka šalyje. Ligoninėje gydomi 57 užsikrėtusieji, penki iš jų – reanimacijoje. Iš 32 naujų koronaviruso atvejų 15 yra susiję su ligos židiniais, dešimt žmonių užsikrėtė po kontakto su žinomais sergančiaisiais, septynių asmenų užsikrėtimo aplinkybės nenustatytos.

Virusas kaimynystėje. Latvijoje patvirtintas vienas naujas COVID-19 atvejis, Estijoje – 20, Lenkijoje – 767 nauji atvejai, 12 pacientų mirė, Rusijoje – 4785 nauji atvejai ir 110 mirčių.

Kaukių dėvėjimas. Nuo penktadienio įvesta prievolė dėvėti kaukes renginiuose tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse. Ši prievolė turės būti taikoma tiek sporto, tiek kultūros ir kitiems pramoginiams renginiams. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako, jog kaukės taps privalomos ir kavinėse bei kitose viešojo maitinimo įstaigose.

Transliacijos Lenkijoje. Televizijos kanalas „LRT Lituanica“ oficialiai pradėtas transliuoti Lenkijoje, Suvalkų krašte. Iki šiol Lietuvos televiziją galėjo matyti tik paties pasienio gyventojai. Dabar „LRT Lituanica“ televizijos programą Suvalkų krašto gyventojai mato nemokamai, antžeminiu skaitmeniniu būdu – naudodami paprastą lauko anteną.

Bauda už respiratorius. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį nusprendė, kad Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), įsigijusi ir neatlygintinai perdavusi medikams daugiau kaip 2 tūkst. respiratorių, pažeidė įstatymą. Už politinių partijų finansavimo tvarkos pažeidimą partijos pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui nuspręsta skirti baudą. Jis teigia, kad partija nubausta už pilietiškumą ir žada baudą sumokėti.

Skiepai nuo gripo. Pasiskiepyti nuo sezoninio gripo panoro beveik pusė rizikos grupės asmenų, todėl A. Veryga sako, kad vakcinos visiems norintiesiems nepakaks. Artimiausiu metu bus nustatyta skiepų prioriteto tvarka.

A. Navalno apnuodijimas. Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas dėl toksinio apsinuodijimo pateko į reanimaciją, yra komos būklės, prijungtas prie dirbtinio plaučių ventiliavimo aparato. „Gydytojai ne vien daro viską, kas įmanoma. Gydytojai dabar tikrai dirba gelbėdami jo gyvybę“, – sakė ligoninės atstovas. A. Navalno bendražygiai neabejoja, kad jis buvo apnuodytas tyčia. Kremlius linki pagrindiniam savo kritikui kuo greičiau pasveikti ir, esant prašymui, žada tarpininkauti, jeigu A. Navalną reikėtų perkelti gydytis į kliniką užsienyje

Situacija Baltarusijoje:

* Baltarusijos prokurorai pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl opozicijos įkurtos Koordinacinės tarybos, turinčios vadovauti taikiam valdžios perdavimui po ginčijamų valstybės vadovo rinkimų. Tyrimas pradėtas dėl mėginimo „užgrobti valdžią“. Šios tarybos narys, buvęs diplomatas ir kultūros ministras Pavelas Latuška pranešė, kad buvo griežtai perspėtas dėl jam gresiančio arešto.

* Pasak Lietuvos premjero Sauliaus Skvernelio, dėl nacionalinių Lietuvos sankcijų paskelbimo Minsko režimui liko techniniai klausimai, sąrašas su 32 asmenimis, įskaitant patį prezidentą Aliaksandrą Lukašenką, gali būti patvirtintas dar ketvirtadienį. Taip pat Lietuva su Baltijos valstybėmis tariasi dėl galimybės Minske susitikti su Baltarusijos vyriausybės atstovais ir aptarti padėtį šioje šalyje. Be to, S. Skvernelis Vyriausybėje susitiko su Baltarusijos opozicijos kandidate per praėjusius Baltarusijos prezidento rinkimus Sviatlana Cichanouskaja.

Gaisrai JAV. Tūkstančiams žmonių teko palikti savo namus Šiaurės Kalifornijoje, visame regione pasklidus šimtams sparčiai plintančių gaisrų, kurie apėmė dešimtis namų ir pareikalavo sraigtasparnio piloto gyvybės.

Koronaviruso vakcina. Europos Komisija baigė parengiamąsias derybas su bendrove „CureVac“ dėl galimos vakcinos nuo koronaviruso.. Tokios derybos yra įvykusios su dar dviem bendrovėmis, su dar viena pasirašyta išankstinė pirkimo sutartis. Planuojama, kad patvirtinus, jog vakcina yra saugi ir veiksminga kovojant su COVID-19, Europos Komisija visų ES valstybių narių vardu galės sutartiniu pagrindu įsigyti pirmąsias 225 mln. dozių. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacijos padalinys Europoje pradėjo derybas su Rusija, siekdamas gauti daugiau informacijos apie šioje šalyje neseniai užregistruotą eksperimentinę vakciną nuo COVID-19.