Apžvalga: svarbiausi ilgojo savaitgalio įvykiai

Judėjimo kontrolė. Vyriausybė sekmadienį pratęsė judėjimo kontrolę tarp savivaldybių iki sausio 31 dienos. Ribojimas pratęstas su sąlyga jį peržiūrėti po dviejų savaičių, sausio 17 dieną, atsižvelgiant į naujausius sergamumo ir mirčių nuo koronaviruso šalyje duomenis ir tendencijas. „Dabartiniai skaičiai rodo, kad atsitraukimas tam tikra prasme būtų nusikalstamas, nes atsakomybė didžiulė, skaičiai auga, situacija tikrai negerėja taip, kad mes galėtume sakyti, kad viskas yra padaryta“, – Vyriausybės posėdyje sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Koronaviruso situacija:

* Pirmąją Naujųjų metų dieną ir savaitgalį Lietuvoje patvirtinti 6054 nauji susirgimai, mirė 94 žmonės. Iš viso šalyje nuo koronaviruso mirė 1643 žmonės. Sekmadienio duomenimis, ligoninėse gydoma 2,5 tūkst. koronaviruso pacientų, iš jų 185 – reanimacijoje. Lietuvoje koronavirusu tebeserga beveik 67 tūkst. žmonių.

* Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) direktorius Robertas Petraitis pareiškė, kad neapskaitytų mirčių yra 1171 – keliais šimtais daugiau nei skelbta anksčiau. Pasak jo, nesutapimai susidarė todėl, kad vėluoja pranešimai iš gydymo įstaigų. Anksčiau skelbta apie 804 neapskaitytus mirties atvejus.

* Kontrolės postuose per tris dienas apgręžta 7,6 tūkst. į kitas savivaldybes vykusių vairuotojų. Nuo gruodžio vidurio, kai buvo įvestas judėjimo draudimas tarp savivaldybių, pareigūnai apgręžė per 33 tūkst. transporto priemonių. Be to, per savaitgalį nubausti 498 žmonės už karantino reikalavimų nesilaikymą.

* Sveikatos ekspertų taryba šeštadienį Vyriausybei pasiūlė ankstinti COVID-19 diagnostiką bei užtikrinti ankstyvą susirgusių asmenų izoliaciją. Siūloma keisti testavimo eiliškumą ir simptominius asmenis pirmiausia testuoti greitaisiais antigenų testais bei ne medicinos darbuotojus apmokyti savarankiškai paimti tepinėlį. Taip pat siūloma daugiau žmonių testuoti prevenciškai.

* Jungtinėse Valstijose šeštadienį nustatyta rekordiškai daug užsikrėtimo COVID-19 atvejų – per 277 tūkst. Smarkiausiai nuo pandemijos nukentėjusioje pasaulio valstybėje iš viso nustatyta 20,4 mln. užsikrėtimo ir 350 tūkst. mirties atvejų.

* Latvija penktadienį pranešė nuo ateinančios savaitės stabdysianti keleivinį susisiekimą su dar šešiomis šalimis, įskaitant Nyderlandus, Čekiją ir Lichtenšteiną, dėl didelio sergamumo koronavirusine infekcija, o sugrįžusiems iš visų Europos šalių, išskyrus Vatikaną ir Islandiją, reikės izoliuotis.

* Turkijoje šeštadienį aptikta 15 žmonių, užsikrėtusių Jungtinėje Karalystėje pirmąkart nustatytos sparčiai plintančios atmainos koronavirusu. Užsikrėtimas šios atmainos virusu nustatytas iš JK atvykusiems keliautojams.

* Suomijos vaistų saugumo agentūra „Fimea“ šeštadienį pranešė gavusi pirmą pranešimą apie vakcinos nuo koronaviruso sukeltą nepageidaujamą reakciją. Gautos paraiškos turinys neatskleidžiamas konfidencialumo sumetimais. Suomijoje pirmieji medicinos darbuotojai buvo paskiepyti gruodžio 27 dieną.

* Indija leido ekstremalios padėties sąlygomis naudoti dvi vakcinas nuo koronavirusinės infekcijos – skiepus, sukurtus „AstraZeneca“ ir Oksfordo universiteto, bei vietos farmacijos įmonės „Bharat Biotech“ sukurtą preparatą. Artimiausiomis dienomis 1,3 mlrd. gyventojų turinčioje šalyje turėtų prasidėti didžiausia pasaulyje vakcinavimo kampanija.

* Izraelis sekmadienį pranešė planuojantis, jog iki sausio pabaigos 2 mln. šalies gyventojų bus gavę dvi vakcinos nuo koronaviruso dozes. Šalies premjeras Benjaminas Netanyahu giriasi, kad toks skiepijimo tempas yra greičiausias pasaulyje.

Nuošliaužos Norvegijoje. Norvegijoje gelbėtojai rado penkių aukų kūnus ir tebeieško penkių kitų žmonių, įskaitant du vaikus, po purvo nuošliaužos, nušlavusios keletą namų viename kaime. Nuošliaužos vietoje tarp dingusiųjų yra ir 49 metų Lietuvos pilietė Rasa Lasinskienė.

Panaikinta mirties bausmė. Kazachstanas oficialiai panaikino mirties bausmę po beveik du dešimtmečius šioje autoritarinėje Centrinės Azijos valstybėje taikyto egzekucijų moratoriumo. Iki šiol Kazachstane galiojo egzekucijų moratoriumas, kuris prezidento įsaku buvo įvestas 2003 metais. Vis dėlto teismai tebeturėjo teisę skirti mirties bausmę išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, už teroro aktais pripažintus nusikaltimus.

JAV gynybos finansavimas. JAV Kongresas penktadienį atmetė prezidento Donaldo Trumpo pastangas blokuoti plačios apimties gynybos finansavimo įstatymą. Prezidento veto buvo atmestas pirmąkart per D. Trumpo kadenciją. Per balsavimą respublikonų kontroliuojamame 100 vietų Senate 740,5 mlrd. dolerių (606,2 mlrd. eurų) gynybos biudžeto projektas 2021 metams buvo patvirtintas 81 balsu prieš 13. Kad dokumentas būtų priimtas apeinant D. Trumpo veto, buvo reikalinga mažiausiai dviejų trečdalių balsų dauguma.

Protestai Baltarusijoje. Įvairiuose Minsko rajonuose sekmadienį vyko protesto akcijos prieš prezidento Aliaksandro Lukašenkos perrinkimą dar vienai kadencijai. Protestuotojai rinkosi sostinės gyvenamuosiuose rajonuose, vienas iš protestų surengtas prie Baltarusijos valstybinio universiteto Žurnalistikos fakulteto. Masiniai protestai Baltarusiją krečia jau penktą mėnesį dėl rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas A. Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų demokratijos šiuos rinkimus laiko suklastotais.

Žudynės Pietų Pakistane. Ginkluoti užpuolikai Pietų Pakistane atokioje anglių kasykloje nužudė mažiausiai 11 darbininkų, sekmadienį pranešė pareigūnai. Šio išpuolio Beludžistano provincijoje aukomis tapo šiitų hazarų mažumos nariai. Etniniai hazarai sudaro didžiąją dalį šiitų populiacijos Kvetoje – Beludžistano provincijos sostinėje. Ši provincija yra didžiausias ir skurdžiausias šalies regionas, apimtas įvairių neramumų.

Išpuolis Somalyje. Somalio sostinėje Mogadiše penki žmonės, įskaitant du Turkijos piliečius, žuvo šeštadienį per mirtininko sprogdintojo ataką. Džihadistų grupuotė „al Shabaab“ priėmė atsakomybę už šį išpuolį, paskelbusi žinutę per savo propagandos grupę „Shahada News Agency“. Somalyje aktyviai veikianti grupuotė dažnai smogia taikiniams Mogadiše mirtininkų sprogdintojų ir kitokiomis atakomis. Anksčiau taip pat buvo surengta išpuolių prieš turkų kariškius ir kitus taikinius.

Vakarėlis Prancūzijoje. Šiaurės vakarų Prancūzijoje šeštadienį baigėsi neteisėtas Naujųjų metų vakarėlis, pritraukęs apie 2,5 tūkst. elektroninės šokių muzikos gerbėjų, išprovokavęs susirėmimų su policija ir, kaip būgštaujama, galėjęs tapti koronaviruso platinimo židiniu. Ketvirtadienį policijai nepavyko užkirsti kelio renginiui, organizuotam dviejuose sandėliuose. Tokie susibūrimai griežtai draudžiami visoje Prancūzijoje dėl COVID-19. Be to, nuo 20 val. šalyje galioja komendanto valanda.