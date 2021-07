Apžvalga: svarbiausi antradienio įvykiai

Migrantų krizė:

* Per parą Lietuvos pasieniečiai sulaikė 131 nelegalų migrantą, patekusį į Lietuvą iš Baltarusijos. Dauguma sulaikytųjų buvo be dokumentų. Daugelis jų – iš Afrikos šalių – Kongo, Kamerūno, Gvinėjos, dalis prisistatė Irako piliečiais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikyti 1363 neteisėti migrantai, tai yra septyniolika kartų daugiau nei pernai per visus metus.

* Apsilankęs prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis (Šarlis Mišelis) pažadėjo Lietuvai pagalbą kalbantis su nelegalių migrantų kilmės šalimis. Jis teigė kitą savaitę kelsiąs šį klausimą per susitikimą su Irako ministru pirmininku Mustafa al Kadhemi (Mustafa Kazemiu). Daugelis į Lietuvą iš Baltarusijos atvykstančių migrantų yra iš Irako.

* Estijos policijos ir sienų apsaugos tarnyba į Lietuvą atsiųs dešimt pareigūnų padėti stabdyti išaugusius neteisėtų migrantų srautus Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje.

* Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad jo šalis netaps „pamazgų duobe“, kurioje kaupiasi neteisėti migrantai, ir kad šalies tarnybos nestabdys jų judėjimo į kaimynines valstybes, įskaitant Lietuvą.

Koronaviruso situacija:

* Praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 40 naujų COVID-19 atvejų, nuo šios ligos mirė trys žmonės. 14 dienų naujų atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų siekia 16,8, o teigiamų diagnostinių testų dalis – 0,5 procento. Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 278 tūkst. 950 žmonių.

* Pasaulyje nuo koronavirusinės infekcijos mirusių žmonių skaičius viršijo 4 mln., skelbiama statistikos portale „Worldometer“. Pirmoje vietoje pagal mirčių skaičių atsidūrė Jungtinės Valstijos, čia mirė 621 tūkst. 335 žmonės, antra yra Brazilija, kur registruotos 525 tūkst. 229 mirtys, trečia – Indija su 403 tūkst. 310 mirčių.

* Rusijoje per parą nustatyti 23 tūkst. 378 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, mirė 737 anksčiau užsikrėtę žmonės – daugiausiai per vieną dieną nuo pandemijos pradžios. Iš viso šioje šalyje registruoti 5 mln. 658 tūkst. 672 COVID-19 atvejai, 139 tūkst. 316 užsikrėtusiųjų mirė.

* Lenkijoje per praėjusią parą nustatyti 96 nauji COVID-19 atvejai, mirė dešimt žmonių, Latvijoje – 46 nauji užsikrėtimai, mirė trys anksčiau užsikrėtę pacientai, Estijoje – 50 naujų atvejų, niekas nemirė.

Šventė. Lietuva šventė Valstybės dieną. Ji žymi Mindaugo karūnavimą Lietuvos karaliumi 1253 metų liepos 6 dieną.

Tranzitas. Reaguodamas į sugriežtintas Vakarų sankcijas, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka nurodė Vyriausybei apriboti prekių tranzitą iš Vokietijos per Baltarusiją. „Tegul jie tiekia savo produktus į Kiniją ir Rusiją per Suomiją. Arba per Ukrainą – ten geri keliai – tegu ten važiuoja ir tiekia“, – pareiškė A. Lukašenka per susitikimą su Vyriausybe.

Nuosprendis. Vienas pagrindinių Baltarusijos opozicijos veikėjų Viktaras Babaryka nuteistas kalėti 14 metų dėl sukčiavimo. Buvęs bankininkas laikomas suimtas nuo pernai birželio, kai pranešė, jog planuoja kelti savo kandidatūrą į šalies prezidento postą. Valstybės saugumo komitetas (KGB) apkaltino V. Babaryką kyšių ėmimu itin stambiu mastu ir nusikalstamais būdais įgytų lėšų legalizavimu, kai jis vadovavo Rusijos energijos milžinės „Gazprom“ banko padaliniui Baltarusijoje „Belgazprombank“.

Katastrofa. Rusijos Tolimųjų Rytų regione, Kamčiatkoje, antradienį dingęs keleivinis lėktuvas An-26 rastas sudužęs, o visi jame buvę 28 žmonės žuvo. Meteorologinės sąlygos lėktuvui leistis buvo nepalankios – oro uosto apylinkėse tvyrojo rūkas ir žemi debesys.

Kinas. Po dvejų metų pertraukos Prancūzijoje prasideda 74-asis Kanų kino festivalis.