Alytuje žūti palikti penki šuniukai

Cypiančią dėžę su mažyliais laiptinėje pamatė neabejinga alytiškė.



Moteris kreipėsi į gyvūnų globėjus.



Anot šunelius prižiūrinčių geradarių, mažyliai, veikiausiai, nakties išgyvenę nebūtų.



Jiems per šaltos net vasaros naktys, be to, šunelius kas dvi valandas reikia maitinti.