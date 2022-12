Akcijai „Sušildyk Ukrainą“ jau paaukota 90 tūkst. eurų

Surinktos lėšos bus skirtos elektros generatoriams ir dyzeliniams šildytuvams. Jie bus vežami į Ukrainoje esančius centrus ‒ ten renkasi žmonės, kurie dėl Rusijos raketų atakų priversti gyventi be elektros, be šilumos, o kartais ir be vandens.

Akcijai „Sušildyk Ukrainą“ galima aukoti paskambinus trumpuoju numeriu 1409 – skambučio kaina 5 eurai, per „PayPal“ sistemą: mes@stipruskartu.lt arba pavedimu į „Stiprūs kartu“ sąskaitą: LT387044090101401806. VšĮ „Stiprūs kartu“, įmonės kodas: 305674792.