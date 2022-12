A. Adamkienė: ne Kalėdos, jeigu tavęs nėra čia

Vilniaus rotušėje šeštadienį susibūrė ne tik miestiečiai ir svečiai, bet ir Lietuvoje reziduojančių užsienio ambasadorių šeimos. Taip 20 kartą buvo atidaryta labdaros mugė.

„Kartu su pasauliu mes augame. Tiesiog mes dalinamės savo kultūra, gražiausiais dalykais, kuriuos mes turime. Dalinamės širdies šiluma, laukiame švenčių. Toks laukimas yra prasmingas“, – kalbėjo pirmoji šalies ponia D. Nausėdienė.

„Tai buvo idėja, vizija iš manęs, kad galiu dalintis. Ir ji pavirto tuo, ką matote šiandien. Dabar tai laikoma oficialia Kalėdų pradžia Vilniuje“, – sakė labdaros mugės sumanytoja Gunilla Possenius.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Šiais metais dalyvių daugiau. Įrengta keliasdešimt stendų. Čia savo šalių tradicijas pristatė tarptautinės mokyklos ir kitos nevyriausybinės organizacijos. Gaminiai mainomi už labdarą paramos gavėjams.

„Kažkas žiūri ko skanaus, ko nors gal gražaus. Mes tuo pačiu norime prisidėti ir paaukoti“, – sakė labdaros mugėje kalbinta moteris.

Daugiausia dėmesio sulaukė kitų šalių ambasados.

„Visko čia galime rasti. Vienoje vietoje visą pasaulį aplankyti“, – teigė kita mugės lankytoja.

„Iš britų ambasadoriaus žmonos nusipirkau fantastišką marmeladą. O vėliau sutikau Vokietijos ambasadoriaus žmoną ir ji man pasakė, kad privalau nusipirkti ir paragauti jos rankų darbo sausainių“, – kalbėjo džiugios nuotaikos apimtas pašnekovas.

Štai pas vengrus ir moldovus vos per pirmąsias valandas pasibaigė vyno ir šampano atsargos. Britai, italai ir prancūzai lieka ne tik be alkoholio, bet ir be kitų tradicinių gardumynų – šokolado ir džemų.

Svarbiausia, kad kiekvienas prisidėtų tiek, kiek gali. Kartais ir tas simbolinis vienas euras yra labai svarbus.

„Dėžė pilna pinigų, jis visiškai pilna jau dabar. Tai – didžiulis pasisekimas. Žmonės aukoja aktyviai“, – džiaugėsi vienas iš mugės dalyvių.

Dalyviai pasakojo, kad dovanos keliauja ne iš rankų į rankas, o iš širdies į širdį. Mat beveik visos jos rankų darbo.

Prekybininkai tikino, kad aukojamos sumos kasmet vis mažesnės, bet aukotojų gerokai daugiau – Vilniaus rotušės durys nespėjo užsiverti.

„Kiekvieną dieną aukojama – ar Ukrainai, ar kitiems labdaringiems tikslams. Svarbiausia, kad kiekvienas prisidėtų tiek, kiek gali. Kartais ir tas simbolinis vienas euras yra labai svarbus“, – teigė mugės lankytojas.

L. Balandžio/BNS nuotr.

„Mūsų ambasada yra rekordininkai, nes mes surenkame po kelis tūkstančius ir atsiduriame įprastai penketuke. Žiūrėsime, ar šiemet pavyks, bet jau per kelias pirmas valandas surinkome 400 Eur“, – gyrėsi vienos ambasados atstovė.

Mugės metu surinktos lėšos bus skirtos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui, regionų mokykloms ir neįgaliųjų bendrijoms, kitoms organizacijoms. Per du Tarptautinės Kalėdų mugės gyvavimo dešimtmečius surinkta beveik 1,5 mln. Eur parama, kuri perduota daugiau nei 130 lietuviškų organizacijų.