Viceministrės atsakymai politikų neįtikino

Ryšiai su kolega

„Kauno diena“ yra paskelbusi keletą publikacijų apie abejotinais būdais vykdomą profesinio rengimo centrų pertvarką, kurios strategė – prieštaringai vertinamą darbo patirtį turinti viceministrė A.Kudarauskienė.

Nuogąstavimų sukėlė, kad Kaune į kelių sujungiamų mokyklų vadovo kėdę iš anksto buvo numatytas buvęs jos kolega Paulius Čepas, su kuriuo ministrė kartu dirbo skandalingai pagarsėjusiame ir bene visas profesinio mokymo sistemos ugdymo negeroves sukaupusiame Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (KMPRC).

Dabartinė viceministrė 2009–2016 m. minėtame centre buvo direktorės Laimutės Anužienės sekretorė.

Paaiškėjo, kad būsimoji viceministrė šioje mokymo įstaigoje ne tik buvo direktorės padėjėja. Ji fiktyviai mokėsi ir dirbo – buvo įdarbinta ir profesijos mokytoja Smulkaus verslo organizavimo skyriuje, bet pamokų niekada nevedė.

Dabartinė viceministrė fiktyviai mokėsi gyvūnų priežiūros ir higienos kosmetikos specialybių ir, nelankydama užsiėmimų, gavo profesijos baigimo diplomą ir pažymėjimą.

Tokie akibrokštai atsiskleidė pradėjus ikiteisminį tyrimą, kuris buvo nutrauktas 2019 m. Būtent tyrimo metu A.Kudarauskienė papasakojo tyrėjams apie fiktyvų mokymąsi, darbą ir atlygį. Paaiškėjo, kad fiktyvios veiklos schemos centre buvo plačiai įdiegtos ir aktyviai įgyvendinamos.

Abejonės dėl skaidrumo

Nuogąstavimai dėl vykdomos profesinio mokymo pertvarkos ir už ją atsakingos A.Kudarauskienės veiklos ir praeities sukėlė susirūpinimą Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariams. Parlamentrai jau anksčiau viešai buvo išsakę abejonių dėl pertvarkos tikslų ir skaidrumo.

„Mano nuomone, viceministrė turėtų labai gerai pagalvoti, ar ji tinka eiti pareigas, jei anksčiau dalyvavo nešvariose schemose. Jei skelbiama, kad Vyriausybės veikla turi būti skaidri, taip reikia ir elgtis. Jei esi suklydęs, tokiu atveju turi nedaryti klaidų ir nesivelti į jokius dviprasmiškus, abejonių keliančius sprendimus, veikla turėtų būti ypač skaidri“, – „Kauno dienai“ sakė frakcijos narė habil. dr. profesorė Vilija Targamadzė.

Jos ir kitų frakcijos narių iniciatyva nuspręsta surengti posėdį ir pateikti klausimus A.Kudarauskienei, kurie kelia abejonių dėl jos reputacijos ir profesinio ugdymo pertvarkos kokybės.

Viceministrės pasiaiškinimo būtinybę aktualizavo ir Seimo narius pasiekęs Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) darbuotojų anoniminis laiškas, kuriuo prašoma atkreipti dėmesį į viceministrės A.Kudarauskienės tinkamumą eiti šias pareigas.

Agnė Kudarauskienė (ŠMSM, Ž. Gedvilos/BNS nuotr.)

Vadino skaudžia patirtimi

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ surengtame susitikime buvo kalbėta apie viceministrės atsakomybę už jos pačios veiksmus ir sąžiningumo kriterijus.

„Ar nemanote, kad reikėtų paskaičiuoti (mokestį už mokslą – red.past.) ir grąžinti valstybei, nes tai yra nesąžininga, jūs atstovaujate valdančiajai daugumai, o jie skelbiasi vykdantys vertybinę politiką. Kitas klausimas – dirbote kaip mokytoja, nevedėte paskaitų, atlyginimą gavote, jūsų prisipažinimas yra. Jei taip, reikėtų ir tai grąžinti“, – kalbėjo V.Targamadzė.

A.Kudarauskienė, atsakydama į klausimus, sakė, kad ją šiek tiek stebina, kad ikiteisminio tyrimo medžiaga buvo nutekinta ir paviešinta būtent dabar.

Kadangi į klausimus nebuvo atsakyta skaidriai ir aiškiai, su tais pačiais klausimais teks kreiptis į viceministrės vadovę – ministrę Jurgita Šiugždinienę.

„Manau, kad mano ir kitų žmonių, kurie ten dalyvavo, parodymai prisidėjo prie to, kad iš tiesų profesiniame mokyme buvo labai reikšmingi pokyčiai padaryti (…) Kiekvienam valstybės tarnautojui suteikiama galimybė eiti pareigas, jei jis gauna tam tikrą specialiųjų tarnybų pažymą. Mano reputacija šiuo atveju buvo be priekaištų, aš buvau paskirta eiti šias pareigas. Jūs keliate klausimą, ar morališkai aš jaučiuosi galinti eiti pareigas, tai, ką jau paminėjau, ši mano, sakyčiau, skaudi patirtis prisideda prie to, kad aš labai gerai atpažįstu tam tikrus veiksmus, tam tikrus žingsnius ir į ką jie gali atvesti“, – portale lrt.lt cituojami A.Kudaurauskienės samprotavimai posėdyje.

Paaiškinimai nuvylė

Susitikimo su viceministre viena iniciatorių V.Targamadzė „Kauno dienai“ sakė, kad iš A.Kudarauskienės neišgirdo dalykiškų ir koncentruotų atsakymų.

„Kelintą kartą teko pakartoti tą patį klausimą ir paaiškinti, kad ji neatsako į mano pateiktą klausimą, o kalba visai kitus dalykus. Viceministrė, užuot sąžiningai prisipažinusi, kad Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre padarė klaidų, visą laiką akcentavo, koks buvo to poveikis, kad parodė, kaip žmonės gali liudyti, kad jie gali pranešti apie nesąžiningus veiksmus, ir apgailestavo, kad tai pateko į viešumą ir kad tai dabar, anot jos, nukreipta prieš ją pačią“, – pasakojo V.Targamadzė.

Nustebo: Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narei habil. dr. profesorei V.Targamadzei susidarė įspūdis, kad viceministrė nebuvo susipažinusi su svarbiomis STT išvadomis. (P. Paleckio/BNS nuotr.)

Anot jos, viceministrė negalėjo paaiškinti, kas nuveikta, atsižvelgiant į 2019 m. pateiktas STT išvadas dėl būtinybės profesinio rengimo sektoriuje užtikrinti skaidrumą.

„Man susidarė įspūdis, kad viceministrė su tomis išvadomis nesusipažinusi. Aiškindama apie tinklo pertvarką, neįvardijo pertvarkos kriterijų, negalėjo paaiškinti, kodėl mokyklos jungiamos skirtingais būdais. Tokie atsakymai kelia abejonių dėl ministrės pasirengimo arba nepakankamų kompetencijų profesinio rengimo srityje. Kadangi į klausimus nebuvo atsakyta skaidriai ir aiškiai, su tais pačiais klausimais teks kreiptis į viceministrės vadovę – ministrę Jurgitą Šiugždinienę. Žiūrėsime, kokie bus atsakymai ir tada paaiškės tolesni sprendimai“, – pabrėžė Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė V.Targamadzė.