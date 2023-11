V. Sinkevičius tvirtina, kad ES 12-as sankcijų paketas Rusijai ruošiamas

Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad šiuo metu dėl 12-ojo Europos Sąjungos (ES) sankcijų paketo Rusijai vyksta pokalbiai, tačiau jo turinį atskleisti dar anksti. Pasak jo, yra įvairių kalbų kaip reaguoti ir į sankcijų apėjimą, bet konkrečias priemones įvardinti taip pat yra dar per anksti.

„Kol kas vyksta tik pokalbiai, tai nenorėčiau atskleisti didesnio jų turinio. Galiu tik pasakyti, kad 12-asis sankcijų paketas yra ruošiamas, bet kol kas nesileisčiau į spekuliacijas, kas konkrečiai bus tame pakete“, – Eltai teigė V. Sinkevičius.

„Yra įvairių kalbama scenarijų, ir anksčiau yra atkreiptas dėmesys į sankcijų apėjimą ir ieškoma būdų kaip tą užkardyti, bet kokios konkrečios priemonės bus su tuo susijusios priemonės 12-ame pakete, kol kas pasakyti yra anksti. Svarstoma labai daug variantų, nes dažnu atveju pasiūlymus teikia pačios šalys narės ir diskusijos yra labai plačios, – sakė jis.

ELTA primena, kad ES rengia dvyliktąjį sankcijų Rusijai paketą. Keli aukšti Bendrijos pareigūnai spalio pabaigoje Briuselyje sakė, kad, be kita ko, norima apriboti prekybą deimantais iš Rusijos. Be to, gali būti įvestas aliuminio importo draudimas bei eksporto suvaržymai kitoms prekėms, kurios gali būti naudojamos ne tik civiliniais, bet ir kariniais tikslais.

Iki šiol paskutinis sankcijų Rusijai paketas įsigaliojo birželį. Jis apėmė baudžiamąsias priemones dar daugiau asmenų ir organizacijų, remiančių Rusijos invaziją į Ukrainą bei instrumentą, draudžiantį apeiti jau galiojančias sankcijas.

Jau kurį laiką, be kita ko, taikomas plataus masto draudimas importuoti žalią naftą, anglį, plieną, auksą ir prabangos prekes, taip pat baudžiamosios priemonės bankams ir finansų institucijoms. Asmenų ir juridinių asmenų, kuriems dėl karo Ukrainoje taikomos sankcijos, sąraše šiuo metu jau yra apie 1,8 tūkst. įrašų.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis šią savaitę teigė, kad dėl 12-ojo ES sankcijų paketo Rusijai „yra vilties postūmiams“. Vis tik, jis tvirtino, kad ar bus pasiekta reikšmingų sprendimų, pasakyti yra dar anksti.