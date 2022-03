V. Sinkevičius: Černobylio ir Zaporižios AE turėtų būti paskelbtos ne karo zona

„Pirmiausia turėtų būti susitarimas tarp šalių dėl ugnies nutraukimo ir tų objektų saugumo užtikrinimo. Kad ten būtų ne karo zona. Tai turbūt būtų pats geriausias sutarimas, kurį būtų galima pasiekti“, – trečiadienį interviu naujienų portalui 15min sakė eurokomisaras.

Jis šią savaitę lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su šios šalies pareigūnais.

V. Sinkevičiaus teigimu, atominių elektrinių saugumo klausimas buvo viena pagrindinių temų su Ukrainos ekologijos ir gamtinių išteklių ministru Ruslanu Striletsu.

Eurokomisaras pažymėjo kad Rusijos veiksmai užimtose atominėse elektrinėse ne tik kelia susirūpinimą, bet yra nesuprantama, be kita ko, tai turi „politinę potekstę šantažui, ypač Vakarų“.

Aš net nenoriu minėti tokių žodžių, kurie niekaip netelpa viename sakinyje – Rusija ir atsakomybė.

„Karo veiksmai aplink Černobylio reaktorių ir tą teritoriją vyksta, žmonės Černobylyje dirba jau 18 dienų be pertraukos. Ta pati pamaina be galimybės pasikeisti. Ir pagrindinė to priežastis – neįmanoma užtikrinti saugumo atvykti žmonėms. Dėl to yra visiška Rusijos atsakomybė“, – tvirtino V. Sinkevičius.

„Toliau matome panašius veiksmus Zaporižioje, didžiausioje atominėje jėgainėje Europoje, kur yra 1500 Rusijos karių, 50 tankų. Žmonės dirba įtampoje. Rusija prie viso to dar sugalvoja filmuoti savo propagandinius triukus sprogdindami amuniciją ir taip keldami dar papildomą grėsmę. Aš net nenoriu minėti tokių žodžių, kurie niekaip netelpa viename sakinyje – Rusija ir atsakomybė. Nes tai, kas yra daroma, tai nuosekliai einama link katastrofos“, – kalbėjo jis.

Jo teigimu, jeigu susitarimas dėl ne karo zonos paskelbimo AE teritorijose būtų gerbiamas, būtų galima atstatyti normalų darbo režimą, užtikrinant, kad žmonės galėtų atvykti ir išvykti saugiai.

Černobylio AE, kur 1986 metais įvyko branduolinė katastrofa, jau porą kartų buvo nutrauktas elektros tiekimas.

Tuo metu Zaporižios AE, didžiausia jėgainė Europoje, Rusijos pajėgų buvo apšaudyta, buvo įsiplieskęs gaisras, taip pat Ukraina kaltina Rusiją šios jėgainės teritorijoje vykdant šaudmenų sprogdinimus.