V. Čmilytė- Nielsen: yra ir tokių Seimo narių, kurių ir surištų nepavyktų nuvesti skiepytis

„Yra Seimo narių, jų yra mažuma, kurie iš principo nusiteikę prieš skiepus ir jie kalba sąmokslo teorijomis Seimo salėje. Natūralu, kad jų ir surištų skiepytis nenuvesime. Jų yra, bet jų tikrai yra mažuma“, – Seime ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Paklausta, ar paskiepijus dalį Seimo narių, to pakanka, kad Seimas galėtų dirbti gyvai, parlamento vadovė sakė, kad Seimas siekia dirbti gyvai, be to, dalis Seimo narių yra ką tik persirgę ir turi imunitetą.

„Manau, galėsime pakankamai saugiai dirbti, bet išlieka klausimas dėl Seimo kanceliarijos darbuotojų, kurie kol kas nepatenka į skiepijamų asmenų grupę“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Seimo nariai skiepijami skirtingomis dienomis. „AstraZeneca“ vakcina pirmadienį pasiskiepijo ir Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.