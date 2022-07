V. Čmilytė-Nielsen: nereikia savęs gąsdinti, kad Lietuva taps pereinamuoju Rusijos kiemu

„Aš manau, kad svarbu savęs negąsdinti tuo, kad Lietuva gali tapti pereinamuoju kiemu, kaip tokios baimės nuskamba“, – penktadienį Seimo socialinio tinklo paskyroje surengtoje tiesioginėje transliacijoje sakė politikė.

Visgi tokių būgštavimų esama ir tarp pačių valdančiųjų. Jei Europos Komisija nurodytų leisti Rusijos prekėms vėl judėti tranzitu iš Rusijos į Kaliningrado sritį, svarsto kai kurie Seimo daugumai priklausantys politikai, nukentėtų Lietuvos suverenitetas.

Parlamento pirmininkė taip pat akcentavo, kad Lietuvoje nekalbama apie kažkokias nuolaidas agresorei Rusijai. Be to, pakartojo anksčiau ne kartą valdančiųjų akcentuotą mintį, Lietuva vienašališkai neįvedė apribojimų per Lietuvos teritoriją į Kaliningrado sritį gabenti kai kurias rusiškas prekes.

„Šiandien mes nekalbame apie kažkokias nuolaidas. Labai svarbu nepasiduoti propagandiniam Rusijos naratyvui, kad tai neva yra vienašališkai Lietuvos įvestos sankcijos. Taip nėra. Tai yra bendras ES sprendimas. Lietuva vienašališkai neįveda sankcijų, jų nekoreguoja ir neatšaukia“, – sakė politikė.

„Ką Lietuva daro, darė nuo pat vasario 24 d. ir darys toliau – tai sieks, kad sankcijos Rusijai ir Baltarusijai būtų kuo griežtesnės, kad tai stabdytų Rusijos karo mašiną ir, kad Ukraina pasiektų pergalę“, – pridūrė parlamento vadovė.

Birželio 17 d. įsigaliojus ES sankcijoms, Lietuva apribojo plieno bei juodųjų metalų tranzitą į Kaliningradą. Kaip tvirtina atsakingos institucijos, šis Lietuvos valdžios institucijų draudimas sankcionuotas prekes gabenti į Kaliningradą yra grįstas ES sankcijomis, numatytomis dar pavasarį. Tuo metu Rusija tranzito į Kaliningradą sustabdymą laiko neteisėtu ir beprecedenčiu bei pagrasino atsaku, turėsiančiu poveikį visiems Lietuvos gyventojams.Savo ruožtu Europos Komisija užsimojo parengti naujas gaires dėl sankcijų. Kaip kalbėta viešojoje erdvėje – EK gali nurodyti leisti Rusijos prekėms vėl judėti tranzitu iš Rusijos į Kaliningrado sritį.

Ketvirtajame ES sankcijų pakete numatoma, kad nuo liepos 10 d. ES teritorija į Rusijos teritoriją bus draudžiama gabenti cementą, alkoholį, įvairias prabangos prekes, o nuo rugpjūčio 10 d. – anglį ir kitą kietąjį iškastinį kurą iš Rusijos arba eksportuojamos Rusijos.

ELTA primena, kad premjerė Ingrida Šimonytė ketvirtadienį teigė, kad Lietuva tęs ketvirtojo ES sankcijų Rusijai paketo įgyvendinimą ir stabdys kitų sankcionuojamų prekių tranzitą iš Rusijos į Kaliningradą nuo liepos 10 d., kai jos įsigalios.

Anot jos, „Lietuvos geležinkelių“ klientai – Rusijos pervežėjai – apie numatomus apribojimus informuoti.

„Pervežėjai informuoti, kad nuo liepos 10 d. įsigalioja tam tikros reglamento nuostatos dėl sankcijų ir kad užtikrintų, kad tas krovinys po tos datos nebūtų kraunamas“, – Seime kalbėjo I. Šimonytė.