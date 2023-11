Šiaulių meras: pakeltą atlyginimą traktuoju kaip paskatą tylėti ir nieko nesakyti

Plačiau apie pakeltus atlyginimus papasakojo Šiaulių rajono meras Artūras Visockas.

– Ar pajautėte tą atlyginimo pakilimą?

– Jei gyvenčiau nuo algos iki algos, tai sakyčiau, kad pajaučiau. Geresnis klausimas būtų, ar tas atlyginimo pakėlimas yra teisingas, palyginus su tuo, kas buvo. Taip, jis yra teisingas. Mero atlyginimas dažnu atveju būdavo netgi mažesnis nei skyriaus vadovo ar administracijos direktoriaus. Meras buvo vienintelė pozicija, kur negali gauti jokios premijos. Lieki tokioje įdomioje pozicijoje, kai visi aplink tave turi didesnius atlyginimus. Dabar mero atlyginimas yra didesnis. Tačiau išlieka ta pati problema, kad negauname jokių premijų. Ilgainiui neaišku, kaip vėl viskas apsivers. Kur yra problema? Valstybė įstatymu nustato atlyginimą, kuris yra tabu.

– Ar jaučiate tokį įvertinimą, kad pagaliau mero pozicija šiek tiek pakilo?

– Taip. Meras nebėra pajuokos objektas. Kai tavo atlyginimas yra mažesnis nei kito dirbančio žmogaus, tai atsiranda net proga iš tavęs šaipytis.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar taupote dabar, kai gaunate daugiau? O gal tie pinigai savaime į šalis pasisklaido, kad net nejaučiate, kad pakilo atlyginimas?

– Nejaučiu. Aš gal kitaip pasakysiu. Kai pakeitė vietos savivaldos įstatymą, lygiagrečiai padidino atlyginimą. Merui gali kilti mintis nenorėti prarasti darbo dėl atlyginimo. Tada tu tiesiog nutyli, nes alga yra tokia pat nepaisant to, ar tu stengiesi, ar nesistengi. Pagal pakeistą įstatymą merui dabar sukrauta labai daug darbų. Tas pakeistas įstatymas yra labai blogas. Jis sumažina galimybes visai Lietuvai. Jo žala kainuos daug. Merai apie tai jau nebekalba. Kodėl? Nes tas kalbėjimas tau sukuria riziką, kad tave pašalins iš darbo. Dabar mero pozicija tapo be galo nestabili. Bet kurią sekundę bent vieną iš visų merų gali išsivesti. Meras dabar kiekvieną dieną pasirašo labai daug dokumentų kartais net neskaitydamas. Jei skaitysi, sustabdysi visą procesą. Gerai, jei turi komandą, kuria pasitiki ir tie dokumentai būna tinkamai parengti. Dėl to merai ir nutilo. Jei tu dar kalbėsi ir kritikuosi valdžią, pasakysi, kad tas pakeistas įstatymas neša žalą Lietuvai, atsiranda pavojus, kad meras bus tiesiog nušalintas. Dabar nušalinti merą yra labai lengva. Pakeltą atlyginimą traktuoju kaip paskatą tylėti ir nieko nesakyti.

Gyventojai išsakė nuomonę dėl pakeltų merų atlyginimų.

„Aš galvoju, kad gerai. Galėjo ir daugiau pakelti, nes jie daug dirba. Kai pamatai, kiek žmonės dirba po darbo, kiek dalyvauja renginiuose, kiek jie įdeda savo laiko, tai aš už tai, kad pakilo atlyginimas. Manau, kad tokie vadovai turėtų gauti apie 5 tūkst. eurų“, – nuomonę išreiškė senjorė.

„Miesto vadovui tokia didelė atsakomybė. Čia ne gatves šluoti. Galėtų atlyginimas būti ir didesnis“, – sakė moteris.

„Jei gerai, sąžiningai atlieka darbus, yra atviras su rinkėjais, tai tegu būna tas atlyginimas ir didesnis. Svarbu, kad matytųsi rezultatai. Svarbu, kad dirbtų meras, kad būtų geri atsiliepimai, kad žmonės būtų patenkinti“, – kalbėjo moteris.