Seimui pateikta V. Meiliūnaitės kandidatūra į VLKK vadoves

Prisistatydama Seime kandidatė į komisijos vadoves prioritetiniais darbais įvardijo lietuvių kalbos prestižo stiprinimą, lituanistinio švietimo stiprinimą, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius.

„Lietuvių kalbos prestižo ir ne tik bendrinės lietuvių kalbos, bet ir visų lietuvių kalbos atmainų prestižo stiprinimas. Lietuvių kalbos mokymas tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, kad Lietuvoje gimtakalbiai gautų kokybišką lietuvių kalbos mokymą, tokio paties kokybiško lietuvių kalbos mokymo nusipelno ir migrantai, kurie yra augantis, labai nevienalytis srautas, ir mums labai trūksta pedagogų, kurie būtų kompetentingi su jais dirbti“, – prioritetus vardijo V. Meiliūnaitė.

Po prisistatymo Seime kandidatė susitiks su pageidaujančiomis parlamentinėmis frakcijomis. Seimo posėdyje toliau šis klausimas bus svarstomas ketvirtadienį.

Naujo VLKK vadovo rinkimai įžiebė konfliktą kandidatūrą teikiančiame Seimo Švietimo ir mokslo komitete. V. Meiliūnaitės kandidatūra buvo išrinkta valdančiųjų balsais, opozicija balsavime nedalyvavo, kol nebus Etikos ir procedūrų komisijos išaiškinimo dėl procedūrinių dalykų.

V. Meiliūnaitė VLKK nare tapo vietoj atsistatydinusio advokato Edmundo Budvyčio. Jis spalio viduryje komitete buvo išrinktas Lietuvių kalbos komisijos nariu, bet po kelių dienų parašė atsistatydinimo pareiškimą. Teisininkas BNS sakė tai padaręs dėl asmeninių priežasčių.

Be to, atsisakymus toliau kandidatuoti į VLKK narius Seimui atsiuntė penki iš šešių už brūkšnio per rinkimus likę į asmenys. Vienintelis neatsisakęs kandidatavimo ir surinkęs šešis balsus buvo dabartinis VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis.

Opozicijos atstovai komitete siekė, kad nauja atranka vietoj pasitraukusio nario nebūtų vykdoma, o būtų teikiamas kitas daugiausia balsų surinkęs nominantas, tai yra A. Antanaitis. Jų teigimu, rinkimų procedūra nėra baigta, kol kandidatų nepatvirtino Seimas, todėl nėra reikalo kreiptis į institucijas dėl naujų pretendentų teikimo.

Tačiau valdančiųjų balsais nutarta, jog reikia vykdyti naują atranką, dėl to opozicija kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.

VLKK narius ir pirmininką Seimo Švietimo ir mokslo komiteto teikimu tvirtina Seimas.

Kalbos komisiją sudaro 17 narių, jie skiriami penkeriems metams. Vienas narys – Albinas Drukteinis – paskirtas anksčiau, todėl reikia paskirti 16 naujų narių.

Ši komisija sprendžia Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus, teikia su kalbos politika susijusias išvadas, ekspertizę, nustato lietuvių kalbos tvarkybos kryptis, sprendžia jos norminimo ir kodifikavimo klausimus, rūpinasi lietuvių kalbos diegimu į informacijos technologijas, visuomenės kalbos kultūra ir pan.