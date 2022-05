Seimo pirmininkė pagerbs Antrojo pasaulinio karo aukas, už laisvę kovojančią Ukrainą

Vėliau ji dalyvaus gėlių padėjimo ceremonijoje už laisvę kovojančiai Ukrainai ir jos tautai, jos didvyriams ir visiems žuvusiems pagerbti.

Ceremonija sekmadienį vidurdienį vyks skvere prie ukrainiečių poeto Taraso Ševčenkos paminklo sostinėje, skelbia Seimo Ryšių su visuomene skyrius.

Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8 dieną, pažymint jungtinėmis visų kovojusių valstybių pastangomis nulemtą jo pabaigą ir 1945 metais šią dieną Vokietijos pasirašytą besąlyginį kapituliacijos aktą.

Rusija vadinamąją Pergalės dieną švenčia gegužės 9-ąją, Lietuvoje pirmadienį dėl to baiminantis incidentų dėl Rusijos invazijos į Ukrainą prie sovietų karių kapinių budės policijos pajėgos.

Per 61 valstybę įtraukusį Antrąjį pasaulinį karą žuvo apie 50–55 mln. žmonių, iš jų 30 mln. – civiliai. Per karą Lietuvoje žuvo apie 275 tūkst. žmonių, iš jų 195 tūkst. žydų per Holokaustą.