Seimas imasi paprastinti viešuosius pirkimus

Antradienį parlamentas po pateikimo pritarė tai numatančiam įstatymų pakeitimų paketui, už kurį balsavo 80 Seimo narių, nė vienas nebuvo prieš, o 20 susilaikė. Toliau projektai bus svarstomi Seimo komitetuose.

„Įstatymų projektai parengti siekiant sudaryti geresnes sąlygas pirkimų vykdytojams orientuotis į pirkimo rezultatus, didinant pirkimų ir koncesijų lankstumą, skaidrumą, mažinant administracinę naštą, stiprinant vidaus kontrolę, sudarant pagrindus aiškesnei pirkimų praktikai“, – Seime teigė ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis.

Pasak jo, šiuo metu perkančiosios organizacijos per mažai dėmesio skiria pirkimų pasirengimui bei sutarties vykdymui, be to, pagal įstatymus reikalaujama perteklinių veiksmų, trūksta aiškumo, institucijos nevienodai interpretuoja nuostatas.

Pakeitimais siūloma suteikti daugiau lankstumo viešųjų pirkimų dalyviams. Tiekėjams būtų leidžiama tikslinti pasiūlymų dokumentus ar duomenis, išskyrus tuos, kurie daro įtaką pasiūlymų eilei. Be to, supaprastintuose pirkimuose leidžiama keisti pirkimo sąlygas pratęsiant pasiūlymų pateikimo terminą.

Pataisos taip pat leistų nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jei pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių negalima sudaryti pirkimo sutarties.

Taip pat siūlomas lankstesnis požiūris į pirkimų skaidymus dalimis, atsisakomi papildomi ribojimai dėl bendros pirkimo sutarties pakeitimų vertės. Be to, leidžiama vertinti ne visų dalyvių, o tik laimėtojo atitikimą nacionaliniam saugumui.

Pakeitimais norima nustatyti vidaus kontrolės tvarką, kuri apimtų visą pirkimų procesą, be to, įpareigojama perkančiąsias organizacijas paskirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą. Tuo metu visi pirkime dalyvavę asmenys viešinami pirkimo procedūrų ataskaitoje.

Viešųjų pirkimų tarnybai būtų suteikiama nuomonės viršenybė prieš kitas institucijas, ten kur neperžengiamos jų kompetencijos ribos, o strateginis veiklos planas būtų derinamas su politikos formuotojais.

Taip pat tikslinamos Koncesijų įstatymo nuostatos dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo ar koncesijos: suteikiama teisė institucijai, įvertinus informaciją apie pažeidimą, spręsti, ar tiekėją šalinti iš koncesijos suteikimo, ar ne.