S. Skvernelis kritikuoja konservatorių raginimą Ž. Pavilioniui trauktis: dviveidiškas sprendimas

Anot jo, Ž. Pavilionio konfliktai su Prezidentūra nebuvo naujiena, tačiau konservatoriai pasinaudojo galimybe atsikratyti jiems nereikalingu asmeniu.

„Matau, kad ta politinė jėga iš tikrųjų elgiasi kaip visada – dviveidiškai. Tuo metu, kai tikrai Žygimantas Pavilionis kėlė skandalą, konservatoriai labai aiškiai sakė, kad bet koks bandymas išversti iš posto ar pašalinti Žygimantą Pavilionį yra Kremliaus interesai ir Kremliaus pergalė“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis.

„Dabar Žygimantas Pavilionis yra komiteto pirmininkas, jis tą problemą („Belaruskalij“ trąšų tranzito krizę – ELTA) iškėlė, mes prisižadėjome, kad bus krovinių vežimas nutrauktas. Vyriausybė to nepadarė. Tuomet, kai jau pats konservatorius iškelia Vyriausybės darbo problemas (…), tada jau reikia Žygimantą Pavilionį vyti iš posto ir čia jau „Kremliaus pergalės“ šiuo atveju nėra. Tai tikrai tokie argumentai atrodo juokingai“, – pridūrė Seimo frakcijos „Vardan Lietuvos“ vadovas.

Be to, anot S. Skvernelio, Ž. Pavilionio konfliktai su Prezidentūra jau kurį laiką kėlė klausimus. Vis dėlto, S. Skvernelis priduria, kad šį klausimą konservatoriai turėtų spręsti be opozicijos įsikišimo.

„Žygimantas Pavilionis elgėsi nuosekliai, nebuvo taip, kad dabar padarė vieną performansą. Buvo konfliktų su kitomis valdžios institucijomis, tai čia nieko naujo nėra. Tik dabar jau kažkam nepatiko viena kita frazė, mes žinome, kam, tada jau komiteto pirmininkas tampa nereikalingas. Bet čia jau yra konservatorių vidaus klausimas, ir jie turėtų tą klausimą patys ir išsispręsti be opozicijos įsikišimo”, – sakė S. Skvernelis.

ELTA primena, kad pastaruoju metu Ž. Pavilionis kritikos susilaukė dėl užimtos laikysenos Prezidentūros atžvilgiu. Ž. Pavilionis po savo siųstų klausimų prezidento vyriausiajai patarėjai Astai Skaisgirytei bei viešų pareiškimų, esą patarėja kiršina prezidentą su užsienio reikalų ministru, susilaukė Prezidento kanceliarijos kanclerės rašto. TS-LKD frakcijos Seime seniūnė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė neslėpė, kad kai kuriems frakcijos kolegoms kilo klausimų dėl tolesnio Užsienio reikalų komiteto pirmininko likimo šiose pareigose.

Po kilusių diskusijų, TS-LKD frakcija kreipėsi į Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininką Ž. Pavilionį, ragindama trauktis iš pareigų.

Seimo balsavime dėl 2022 metų valstybės biudžeto nedalyvavęs ir iš Užsienio reikalų komiteto pirmininko pareigų konservatorių frakcijos raginamas trauktis Ž. Pavilionis trečiadienį neatvyko ir į komiteto posėdį. Komiteto pirmininkas kolegoms teigė posėdyje negalįs dalyvauti dėl to, kad prastai jaučiasi. Seime Ž. Pavilionis po kilusių konfliktų pasirodė tik ketvirtadienio popietę.