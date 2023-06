R. Stefančukas: NATO investicija į Ukrainos pergalę nebus sėkminga be kvietimo jungtis

NATO valstybių investicija į Ukrainos pergalę kare su Rusija nebus visiškai sėkmingai be dar vieno svarbaus sprendimo – pakvietimo tapti Aljanso nare, penktadienį Vilniuje sakė Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas.

Jo teigimu, vienintelis teisingas sprendimas yra per NATO viršūnių susitikimą Vilniuje pakviesti Ukrainą tapti Aljanso nare.

„Jūs ir jūsų šalys jau daug investavote į agresoriaus nugalėjimą, tačiau ar ši investicija bus sėkminga siekiant mūsų užsibrėžtų tikslų be galutinio indėlio, ar ji užtikrins taiką Europoje ir visoje euroatlantinėje erdvėje be dar vieno svarbaus sprendimo?“ – per NATO valstybių parlamentų vadovų susitikimą Lietuvos Seime kalbėjo Ukrainos parlamento vadovas.

„Esu įsitikinęs, kad artėjantis Vilniaus NATO susitikimas turėtų suteikti Aljansui naują strateginę ateities viziją, naują saugumo architektūros ir saugumo garantijų viziją. Ukrainai vienintelė saugumo garantija gali būti tik narystė NATO“, – pabrėžė jis.

Pasak R. Stefančuko, naujos saugumo architektūros sprendimas nebegali būti atidėtas. Jis priminė, kad 82 proc. ukrainiečių pritaria šalies narystei Aljanse.

„Vilniaus viršūnių susitikime Ukraina turi sulaukti kur kas daugiau nei deklaracijų apie atvirų durų politiką. Vilniaus aukščiausio lygio susitikimas turėtų tapti svarbiu etapu Ukrainos pasirengime prisidėti prie Aljanso“, – tvirtino jis.

Aukščiausiosios Rados pirmininkas ragino pasimokyti iš anksčiau padarytų klaidų, kai per 2008 metų NATO viršūnių susitikimą Bukarešte Ukrainai nesuteiktas narystės Aljanse planas, o 2013 metais per Europos Sąjungos (ES) aukščiausio lygio susitikimą Vilniuje tuometinis Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius atsisakė pasirašyti asociacijos sutartį su ES.

„Pasekmės buvo baisios: tai kruvinas maidanas Kyjive, Krymo aneksija, Rusijos įvykdyta Donbaso okupacija ir visiška Rusijos invazija 2022 metų pavasarį“, – tvirtino Aukščiausiosios Rados pirmininkas.

„Rusija buvo tiesioginė naudos gavėja dėl šio politinės valios ir drąsos trūkumo“, – sakė jis.

R. Stefančukas tvirtino, kad Vakarų valstybių suteikta karinė pagalba leido nuo okupantų atkovoti šiaurės Ukrainą, neleido užimti Kyjivo. Anot jo, netrukus pasaulis taps liudininku, kaip ukrainiečiai naudoja gautus tankus „Challanger“ ir „Leopard“.

„Būtent šiuo metu vyksta pasirengimas kurti skraidančiąją koaliciją, prie kurios prisideda vis daugiau šalių. Tikiu, kad priėmus sprendimą pradėti pilotų mokymą dirbti su ketvirtosios kartos koviniais lėktuvais, sulauksime svarbių sprendimų dėl F-16 ir kitų tipų lėktuvų perdavimo Ukrainai. O kai F-16 pasirodys mūsų danguje, tai bus lūžis visam Europos ir pasaulio saugumui“, – sakė Ukrainos politikas.

Pernai rugsėjį Rusijai oficialiai aneksavus keturis okupuotus Ukrainos regionus, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė prašymą priimti šalį į NATO taikant spartesnę procedūrą. Aiškesnių žinių dėl narystės Aljanse perspektyvų ukrainiečiai tikisi išgirsti per liepos 11–12 dienomis Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą.