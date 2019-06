Premjeras sveikina visus tėčius Tėvo dienos proga

„Šiandien visi skubėsime pasveikinti arba bent prisiminti savo Tėvus, sakyti jiems pačius gražiausius žodžius, ką per kasdienę darbų skubą neretai pamirštame padaryti, o vaidmuo lieka nepastebėtas. Nepamirškime įvertinti mūsų tėčių, sakykime tuos prasmingus žodžius ne tik šiandien. Prisiminkime juos ne tik tada, kai to reikia. Mūsų tėvų atminimas lieka mumyse visados - garbingai jį neškime per savo gyvenimus. Su Jūsų diena!”, – sakė S. Skvernelis.