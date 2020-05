Premjeras apie raginimus greičiau išmokėti 200 eurų: tai ciniškas požiūris

„Jeigu „Sodros“ vadovei politikai pasakys, kurių darbų nereikia daryti – pavyzdžiui, nereikia perskaičiuoti pensijų, kad nereikia perskaičiuoti stažo, nereikia anuiteto sutvarkyti – tada tegul priima tokį sprendimą (paankstina išmokėjimą – ELTA). Šiandien kol kas „Sodra“ labai aiškiai komunikuoja. Jeigu kažkas pagal savo sugedimo laipsnį galvoja, kad čia kažkas susiję su rinkimais – tai jie, matyt, taip ir darytų, bandytų papirkinėti“, – Seime žurnalistams teigė Vyriausybės vadovas.

„Tai yra ciniškas požiūris“, – opozicijos ir Prezidentūros išsakytas nuomones įvertino S. Skvernelis.

Prezidento patarėjas, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta ketvirtadienį teigė, kad, skyrus pakankamai išteklių, vienkartinę 200 eurų išmoką būtų galima išmokėti anksčiau nei rugpjūtį.

„Dėl paties išmokėjimo viskas priklauso nuo resursų. Be abejo, nėra paprasta greitai padaryti viešuosius pirkimus, bet karantino sąlygomis, ekstremalios situacijos sąlygomis ir viešieji pirkimai yra šiek tiek supaprastinti. Čia turbūt pasiryžimo reikalas ir skiriamų techninių resursų reikalas dėl išmokėjimo. Mūsų galva, būtų įmanoma susitelkus ir skyrus IT resursų per mėnesį ar pusantro tas lėšas išmokėti“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė S. Krėpšta.

Ketvirtadienį Seimas turėtų priimti sprendimą dėl vienkartinės 200 eurų išmokos skyrimo daliai asmenų. Ji būtų skiriama, jeigu žmogui iki 2020 metų gruodžio 31 dienos buvo arba bus paskirta bent viena iš šių „Sodros“ išmokų: senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) pensija, našlių, našlaičių ar maitintojo netekimo pensija, ištarnauto laiko pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensija ar kompensacija ir panašiai.

Ši priemonė nukreipta beveik 910 tūkst. asmenų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis anksčiau sakė, kad ši išmoka gavėjus galėtų pasiekti tik rugpjūtį. „Sodros“ direktorė Julita Varanauskienė patvirtino, kad anksčiau išmokėti paramą trukdo technologinės priežastys.