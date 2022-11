Politologė: tinkamas laikas A. Bilotaitės patraukimui – praleistas

Mykolo Romerio universiteto politologė R. Urbonaitė teigė, kad būtinas A. Bilotaitės darbo vertinimas.

„Klausimas, kokia forma tas vertinimas turėtų būti atliktas, nes mes matome situaciją, kai dėl ministrės veiklos apskritai kyla vis daugiau klausimų. Bet tokios tyrimo komisijos dar praėjusioje Seimo kadencijoje buvo gana stipriai devalvuotos“, – kalbėjo R. Urbonaitė.

Pasak politologės, nors opozicijai tyrimo inicijuoti nepavyko, tai nereiškia, kad valdantieji turėtų atsipūsti.

„Nes ministrės darbą, vis dėlto, įvertinti dar reikėtų“, – sakė ji.

Nematyti ministrės klaidų yra labai ydinga.

R. Urbonaitė apgailestavo, kad valdantieji nemato A. Bilotaitės klaidų.

„Juk pozityviai prie tos situacijos suvaldymo neprisideda pati ministrė. (…) Bet kad ministrė nesugebėjo suvaldyti situacijos yra visiškai akivaizdu. Ir kad yra netinkamai atsakoma į klausimus taip pat yra akivaizdu. Nes mes nieko ir negavome į klausimą (…) – jeigu buvo taip blogai, tai kodėl veiklos metinis vertinimas yra su išvada, kad veikla vertintina gerai. Kitaip sakant, ministrė ir pakišo sau didžiausią koją, tai yra pati sau kaišioja pagalius į ratus. Aišku, opozicija irgi atitinkamai žaidžia savo žaidimus. Bet nematyti ministrės klaidų yra labai ydinga“, – tikino politologė.

Pasak R. Urbonaitės, tinkamas laikas vidaus reikalų ministrės patraukimui jau yra praleistas.

„Dabar ministrės patraukimas neapsieitų ir be tam tikros žalos, bet apie tai bent jau susimąstyti reikėtų rimtai. Nepaisant to, kad ministrės patraukimas, žinoma, būtų generolo R. Pociaus laimėjimas. Reikėjo nesukurti tokios situacijos, kai reikia rinktis tarp mažesnių blogybių ir ieškoti sprendimo, kai jį sunku surasti. (...) Negaliu kategoriškai pasakyti, kad reikia ministrę keisti, nes yra daug sudėtingesnė situacija. Nors buvo laikas, kai tai buvo galima padaryti be tokios žalos, kokia dabar būtų ministrę keičiant“, – pabrėžė politologė.