A. Dulkys: turime susikoncentruoti į omikron dalykus, o ne vaikų galimybių pasą

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys abejoja, ar iki kovo būtų techniškai įmanoma užtikrinti galimybę vaikams gauti galimybių pasą su dabar mokyklose atliekamu greituoju antigeno testu koronavirusui nustatyti, be to, pasak ministro, tai nėra Vyriausybės prioritetas.

„Aš labai abejoju, kad iki to laiko būtų įmanoma padaryti, tai būtų labai techniškai sudėtingas ir labai darbui imlus dalykas, turim susikoncentruoti į omikron dalykus, o ne vaikų galimybių pasą“, – trečiadienį per spaudos konferenciją sakė A. Dulkys.

Vyriausybė trečiadienį nusprendė iki kovo stabdyti reikalavimą 12–15 metų vaikams turėti galimybių pasą, norint patekti į įvairias viešas vietas.

Sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė šią savaitę teigė, jog pertrauka reikalinga siekiant pasiruošti įgyvendinti sprendimą pripažinti mokyklose atliekamus profilaktinius antigeno testus tinkamais galimybių pasui gauti.

Tačiau A. Dulkys teigia, kad tam reikėtų labai didelių kaštų ir šiuo metu Vyriausybė koncentruojasi į pandemijos valdymo priemones sparčiai plintant viruso omikron atmainai.

„Man asmeniškai panašu, kad omikron keis mūsų gyvenimą greičiau nei mes pakeisime technologijas, ir kokie tai būtų administraciniai kaštai pasirūpinti, kad visą tą masę tyrimo testų kažkas suvestų į sistemą, padarytų sistemas funkcionalias“, – sakė A. Dulkys.

„Šiandien (to) nėra tarp mūsų prioritetinių darbų, teoriškai įmanoma to siekti, bet šiai dienai pagal tą mastą, kiek atliekama greitųjų antigeno testų, pagal tai, kas juos turėtų suvest, pagal tai, kad reikėtų pakeist IT sistemas, tai omikron šiandien neleidžia galvot apie tai“, – kalbėjo ministras.

Jo žodžiais, paprasčiau yra skiepytis, o ne „užkurti valstybei kažkokį didžiulį mechanizmą, kurio mes po to kaštų negebėsime pavežti“.

Vyriausybė trečiadienį nusprendė iki kovo nereikalauti galimybių paso iš vaikų iki 16 metų. Toks reikalavimas buvo įsigaliojęs nuo gruodžio 28 dienos. Galimybių pasą galima gauti turint imunitetą, atlikus PGR arba kaupinių testus mokyklose.

Per Vyriausybės posėdį A. Dulkys sakė, kad sprendimas stabdyti galimybių pasą vaikams iki 16 metų reikalingas siekiant neapkrauti COVID-19 testavimo infrastruktūros, kurios pajėgumų ir reikia Lietuvoje sparčiai plintant koronaviruso omikron atmainai.

Pasak jo, periodinis testavimas mokyklose šiam laikotarpiui išliks.

