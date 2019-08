Ministro posto netekęs R. Masiulis: R. Karbauskiui pavyko atkeršyti

Svarsto rinktis verslą ar politiką

Jis tvirtino, kad per savo politinę karjerą sulaukė pasiūlymų jungtis „praktiškai iš visų politinių jėgų“, bet taip pat svarstys siūlymus grįžti į privatų verslą.

„Tų pasiūlymų toliau aš turiu. Ką aš darysiu, man reikia gerai pagalvoti. Dabar norėčiau porą savaičių paatostogauti ir tada vertinti visus pasiūlymus – tiek politinius, tiek verslo pasiūlymus“, – žurnalistams trečiadienį sakė R. Masiulis.

„Tikrai rimtai svarstyčiau grįžti į verslą“, – pridūrė jis.

R. Masiulį susisiekimo ministro poste pakeis Seimo narys Jaroslavas Narkevičius – šis ministro portfelis pagal liepą pasirašytą koalicijos sutartį atiteko Lietuvos lenkų rinkimų akcijai – Krikščioniškų šeimų sąjungai.

Tvirtindamas atnaujintą Vyriausybę prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė neabejojantis, kad R. Masiulis turi politinę ateitį ir gali tapti naujo politinio judėjimo lyderiu.

R. Masiulis teigė, kad neatsisakytų minties kada nors vėl tapti ministru, tačiau nenorėtų grįžti į Susisiekimo ministeriją.

„Šitame (susisiekimo sektoriuje) aš jaučiuosi, kad didžioji dalis darbų jau padaryta“, – sakė ministras.

R. Masiulis susisiekimo ministru dirba nuo 2016 metų gruodžio, ankstesnėje Vyriausybėje jis 2014 – 2016 metais buvo energetikos ministras.

Pavadino R. Karbauskio kerštu

R. Masiulis teigia, kad pirmi ženklai, jog jis bus atšauktas iš ministro pareigų, buvo po Klaipėdos jūrų uosto direkcijos vadovo Arvydo Vaitkaus atleidimo, o susisiekimo ministro pakeitimą R. Masiulis pavadino „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio kerštu.

„Viskas yra paprasčiau, kerštas turėjo įvykti, ir jis įvyko. Žinojau, kas bus po Vaitkaus atleidimo, man buvo pasakyta aiškiai, kad „bus blogai“. Sakiau nuo pirmos dienos, kad greičiausiai man teks palikti šį postą, nes tai buvo pasakyta. Tai buvo aiškiai pasakyta ir autoritetingų žmonių, kurie galėjo tokius dalykus sakyti“, – sakė R. Masiulis.

„Pavyko ponui Karbauskiui atkeršyti“, – pridūrė laikinasis ministras.

R. Masiulis teigė, kad su būsimu ministru susitiks artimiausiu metu ir perduos jam darbus, kuriuos jis turėtų tęsti.

„Su Jaroslavu Narkevičiumi susitiksime artimiausiu metu, jam perduosiu darbus, kurių yra nemažai. Pirmiausia – e-tolling sistema. Projektas jau seniai atiduotas Seime, bet jis sustabdytas, mano žiniomis, vien dėl to, kad R. Masiulis yra susisiekimo ministras. Ką prezidentas turėjo omeny, sakydamas, kad Seime nėra palaikymo, tai va, projektas sustojęs“, – teigė R. Masiulis.

Jis teigė taip pat prašysiantis naujojo ministro, kad apgintų susisiekimo sektoriaus auditorius.

„Kai pasklido gandas, kad manęs nelieka, sistema atsigavo, šiek tiek pereina į kontrapuolimą. Švietimo sektoriaus įmonės susivienijo ir dabar prašo atskleisti mūsų auditorių tapatybes. Greičiausiai dėl keršto. Reikia kovoti su savo klaidomis, o ne auditoriais, kurie tai nustatė. Gal čia noras įbauginti, kad niekada susisiekimo sektoriaus auditoriai nedrįstų audituoti kitų sektorių“, – sakė laikinasis ministras.

„Keršto dvasia dabar šiek tiek vyrauja“, – pridūrė jis.

R. Masiulis taip pat sakė siūlysiantis pirmosiomis rugsėjo dienomis skelbti Jūrų uosto vadovo konkursą, nes įdarbinimo agentūra rekomendavo rugpjūtį nedaryt konkurso, nes žmonės atostogauja.

R. Masiulis viliasi, kad tokios būklės kelių, kurie buvo atrasti jo valdomos ministerijos, nebus ateityje.

„Pakeisti standartai, kad legaliai nebūtų galima ploninti asfalto ir kad tikrinimas būtų griežtesnis. Matome, kad to tikrinimo nebuvo. Netikiu, kad nebuvo žinoma, kad kelių kokybė tokia bloga, kokią mes pamatėme. (...) Dabar neįmanoma pasislėpti blogai darant kelius“, – teigė R. Masiulis.

Pasak laikinojo ministro, tai, kad politinių užsakymų stalas Lietuvoje baigėsi, labiausiai siutina politikus.

„Susisiekimo ministras yra tas, kuris į Seimą turbūt iš visų ministrų daugiausiai kviečiamas, nes kiekvienas Seimo narys turi savo apygardą, kurioje yra neišasfaltuotas žvyrkelis, ir nori, kad be eilės būtų išasfaltuotas. Aš ne išimtis, kiti ministrai patvirtins, kad tokių pageidavimų yra visą laiką susisiekimo ministrui, bet, deja, užsakymų stalas baigėsi. Visi žvyrkeliai daromi pagal objektyvius kriterijus“, – sakė laikinasis ministras.

Pasak jo, žvyrkelių asfaltavimas vykdomas pagal planą.

„XV Vyriausybė išasfaltavo 382 km žvyrkelių, XVI Vyriausybė – 192 km, o mes – jau 827 km, realybė yra kitokia, nei bandoma perteikti. Visi šie darbai buvo daromi rimtų reformų eigoje. Įsivaizduokite, kai Kelių direkcija turi keisti didžiąją dalį savo personalo, tai keičiant juos naujais ir vykdyti programą bei darbus yra didelis pasiekimas“, – teigė R. Masiulis.

Komentuodamas įgyvendintus pokyčius „Lietuvos geležinkelių“ viduje, R. Masiulis sakė, kad nomenklatūra niekada už tai neatleis.

„Lietuvos geležinkeliai“ buvo valstybė valstybėje, kuri griuvo per vieną naktį, viskas pasikeitė ir turime dividendus mokančią bendrovę. 2 tūkst. žmonių buvo atleisti iš bendrovės. (...) Įmonė to nepajuto, bet nomenklatūra man niekada neatleis už to lizdo išvalymą“, – sakė laikinasis ministras.

R. Masiulis teigė kol kas norintis pailsėti ir dabar apie savo ateitį negalvojantis, bet patikino neatsisakantis ateityje dirbti tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje.

„Per savo politinę karjerą turėjau praktiškai turėjau iš visų politinių jėgų pasiūlymų dalyvauti politinėje veikloje. Tų pasiūlymų ir toliau turiu. Ką darysiu, man reikia gerai apgalvoti, dabar norėčiau porą savaičių paatostogauti, tada vertinti visus pasiūlymus. Rimtai svarstyčiau grįžimą į verslą. (...) Neatsisakau minties ateityje būti ministru. Mano tikslas – dirbti valstybei“, – teigė R. Masiulis.

ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pasirašė dekretą dėl kandidato į susisiekimo ministrus – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos nario Jaroslavo Narkevičiaus.