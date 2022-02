A. Medalinskas: kur žadėtos drakoniškas sankcijos Rusijai?

Nuo sausio mėnesio Ukrainoje esantis A.Medalinskas sekė tiek Ukrainos, tiek Vakarų valstybių, tiek Rusijos siunčiamas žinias. Pasak jo, pirmoji žinia, kad Ukraina bus puolama kelių dienų bėgyje, buvo Putino kalbos, pasakytos vasario 21 ir vasario 22 d.

Aš vis klausiu ir savo kolegų Vakaruose, kur tos drakoniškos sankcijos, kurias Vakarai žadėjo Rusijai. Nes jei dabar jų nebus, Putinas ir Kinija supras, kad Vakarai yra silpni.

„Vasario 21 d. Putinas skelbė, kad yra pasiruošęs sunaikinti Ukrainą, o vasario 22 d. jis jau skelbė ultimatumą Ukrainai. Paskui atėjo vasario 23 d. Tai yra ta diena, kuri Rusijoje vadinama Valstybės gynėjo diena, kitaip tariant, Armijos diena. O Putinas mėgsta simbolius. Paskutiniai ženklai buvo šiandien, ketvirtadienį, planuoto JAV valstybės sekretoriaus Blinkeno susitikimo su Lavrovu ir penktadienį turėjo įvykti Prancūzijos užsienio reikalų ministro Le Driano susitikimo su Lavrovu atšaukimas. Išaugusi Putino retorika, minėta data ir diplomatiniai žingsniai man parodė, kad naktis į vasario 24 d. bus lemiama. Taip ir atsitiko“, – sakė politologas.

Numatė: trečiadienį feisbuke pasidalinęs nuotraukomis iš Berdiansko Ukrainoje, A.Medalinskas įspėjo, kad tai bus paskutinis ramus vakaras prie Azovo jūros. (Feisbuko nuotr.)

Jis teigė visiškai nesidžiaugiantis, kad pavyko taip tiksliai prognozuoti Rusijos karinių veiksmų prieš Ukrainą pradžią. „Man tik truputį gaila, kad, kai argumentus, jog Rusija ruošiasi pulti Ukrainą, iš anksto sakiau Vakarų partneriams ar net ir Lietuvoje, man buvo sakoma, kad aš per daug dramatizuoju situaciją“, – nusivylimo neslėpė A.Medalinskas.

Pasak jo, dabar Vakarų pasaulis turėtų imtis pačių griežčiausių sankcijų prieš Rusiją. Jis vylėsi, kad Vakarai atsipeikės ir jas įves. „Aš vis klausiu ir savo kolegų Vakaruose, kur tos drakoniškos sankcijos, kurias Vakarai žadėjo Rusijai, – teigė jis. – Nes jei dabar jų nebus, Putinas ir Kinija supras, kad Vakarai yra silpni. Tada mes galime sulaukti labai rimtų kataklizmų, labai rimtų pavojų net ir už Ukrainos ribų, Europoje. O kalbant globaliai – ir Kinija gali pulti Taivaną, jeigu supras, kad Vakarai silpni. O tada jau reikėtų kalbėti apie visiškai globalius dalykus.

Putinas savo ruožtu pareikštų pretenzijas į Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jei pažiūrėti ideologiją ir mentalitetą visų tų propagandistų, Rusijos televizijų, jei paskaitytume visus tuos tekstus, pamatytume, kad juose figūruoja ne tik Ukraina, bet labai dažnai ir Baltijos valstybės.

Jeigu mes įsiklausysime į tekstą, kurį Putinas skaitė visą valandą vasario 21 d.. Jo pradžia buvo apie tai, kaip kūrėsi Sovietų Sąjunga ir kaip Rusija įvairioms respublikoms atidavė savo teritorijas. Akivaizdu, kad, ten, kur kalba eina apie Ukrainą, kitą kartą jis gali paminėti Lietuvą. Tuomet galėtų atrodyti, kad Lietuva labai agresyvi valstybė“, – užsiminė politologas.

„Jei Ukraina būtų perlaužta – nors aš labai tikiuosi, kad to neatsitiks – Putinas gali pradėti kalbėti ir apie NATO, reikalaudamas atiduoti Rusijos įtakai Baltijos šalis“, – pasak A.Medalinsko, toks variantas neatmestinas, matant agresyvią imperialistinę Putino politiką.

Politologo žodžiais, Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje Vakarai turėtų žengti tris kertinius žingsnius, kurie sumažintų Putino retoriką, sustabdytų Putino pradėtą „šventąjį karą“ prieš „nacistus“ Ukrainoje. „Beje, pats Putino režimas labai primena fašistinį arba Musolinio režimą, ypatingai užsienio politikos srityje. Tai, ką Putinas daro Ukrainoje, yra tai, ką Hitleris darė Čekoslovakijos, Austrijos, Lenkijos atžvilgiu. Galima sustabdyti tokią Putino retoriką, ir jokių neigiamų ekonominių pasekmių dėl to Vakarų šalims nebūtų, – įsitikinęs A.Medalinskas. – Be to, tai turi būti ne šiaip sankcijos, o Irano tipo sankcijos. Draudimo kažkokiems politikams atvykti į Europą neužtenka. Rusija turi būti atjungta nuo tarptautinių pervedimų sistemos SWIFT. Taip pat turi būti užblokuotos valstybinės ir veikėjų, susijusių su agresijos Ukrainos atžvilgiu, sąskaitos. Be to, turi būti atsisakyta pirkti energetinius išteklius iš Rusijos. Ir, kas taip pat labai svarbu, turi būti teikiama karinė pagalba Ukrainai.“

Ligšiolinę Vakarų karinę pagalbą Ukrainai jis vadino per silpna. „Kai man pasakojo Vakarų šalių diplomatai, kad jie pradės teikti karinę pagalbą tik jeigu Rusija užpuls Ukrainą, aš įspėjau, kad paskui nebus kaip jos teikti, nes bus uždaryta oro erdvė. Dabar taip ir atsitiko“, – politologo teigimu, dabar tą pagalbą galbūt būtų galima teikti sausuma per Lenkiją.

Jis abejojo, ar pavyktų susitarti dėl karinės pagalbos teikimo su Vengrija.

„Bet kokiu atveju, karinę pagalbą Ukrainai reikia teikti. Žinoma, būtų buvę daug geriau, jei kariniai lėktuvai su Vakarų karine pagalba būtų ne kartą per savaitę ar kartą per keletą dienų leidęsi Ukrainos oro uostuose, bet vienas po kito, kaip estafetėje. Taip, kaip kažkada Vakarų Berlyne“, – palygino politologas.