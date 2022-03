M. Navickienė su Lenkijos kolege Varšuvoje aptars humanitarinę pagalbą ukrainiečiams

Ministrė taip pat lankysis Lenkijos ir Ukrainos pasienyje įsikūrusiame Nepilnamečių priėmimo punkte, kur aptars nelydimų nepilnamečių ukrainiečių priėmimo, apgyvendinimo, būtiniausios paramos ir paslaugų jiems užtikrinimą, kalbėsis apie socialinę paramą ukrainiečiams.

M. Navickienė taip pat apsilankys Lenkijos ir Ukrainos pasienyje įsikūrusiame „Stiprūs kartu“ Pabėgėlių koordinavimo centre, su ten dirbančiais savanoriais kalbėsis apie pažeidžiamų ukrainiečių pervežimą ir apgyvendinimą Lietuvoje, aptars nevyriausybinių organizacijų ir savanorių indėlį organizuojant pagalbą ukrainiečiams.

Jungtinių Tautų duomenimis, Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, per dvi savaites iš šalies išvyko per 2 mln. karo pabėgėlių, didžioji dalis jų į Vakarus pasitraukė per pasienį su Lenkiją.